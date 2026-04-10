Discapacidad en Hurlingham: el nuevo centro clave para gestionar trámites

La gestión de derechos para personas con necesidades especiales acaba de dar un giro radical en el oeste. La atención de la discapacidad en Hurlingham tiene ahora un nuevo epicentro estratégico: el Centro de Inclusión y Accesibilidad, un espacio diseñado para eliminar las históricas trabas burocráticas que enfrentan las familias.

En este edificio único, ubicado en Av. Vergara 3020, se pueden resolver desde la obtención del Certificado Único de Discapacidad (CUD) hasta el asesoramiento legal gratuito en un solo lugar. Esta relevancia ahora es fundamental, ya que el sistema busca acelerar la entrega de beneficios como la cobertura total en medicamentos y el Símbolo Internacional de Acceso, derechos que a menudo se ven demorados por la fragmentación de las oficinas públicas.

Para el vecino, el impacto práctico es inmediato. Ya no es necesario recorrer múltiples dependencias municipales para tramitar una exención de impuestos o una pensión; la concentración de servicios en un entorno cómodo y accesible permite optimizar el tiempo de quienes acompañan a personas con movilidad reducida o condiciones que requieren atención ágil.

CUD y salud: cobertura total garantizada

El pilar fundamental de la discapacidad en Hurlingham es el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Este documento público, válido en todo el país, es la llave maestra para ejercer los derechos previstos en las leyes nacionales 22.431 y 24.901. En el nuevo centro, una Junta Evaluadora interdisciplinaria analiza cada caso para determinar la emisión del certificado de forma voluntaria y gratuita.

Tener el CUD vigente garantiza, por ley, la cobertura del 100% en prestaciones de rehabilitación. Esto incluye no solo los medicamentos específicos, sino también equipamiento técnico y tratamientos terapéuticos vinculados a la discapacidad certificada. En un contexto de aumentos en los costos de salud, contar con el respaldo del CUD gestionado localmente es una herramienta de protección financiera indispensable para las familias del distrito.

Transporte y estacionamiento: movilidad sin barreras

La nueva sede también centraliza la gestión del Pase Libre Multimodal. Este beneficio permite traslados gratuitos en el transporte público terrestre, eliminando el costo del boleto para el titular y, en los casos que corresponda, para su acompañante. Es una política de Estado que busca fomentar la autonomía y garantizar que el factor económico no sea un impedimento para asistir a terapias o centros de formación profesional.

Además, los usuarios pueden tramitar en el centro de discapacidad en Hurlingham el Símbolo Internacional de Acceso. Este permiso otorga el derecho al libre estacionamiento en lugares permitidos, sin importar el vehículo en el que se traslade la persona con discapacidad. Es un avance clave para la convivencia urbana que facilita el acceso a hospitales, comercios y espacios públicos, reduciendo el estrés que genera la búsqueda de lugares aptos en zonas de alto tránsito.

Beneficios económicos y exenciones impositivas

Abordar la discapacidad en Hurlingham también implica aliviar la carga económica del grupo familiar. En el Centro de Inclusión y Accesibilidad se brinda asesoramiento para solicitar asignaciones familiares específicas, como la ayuda escolar anual y la asignación por hijo o cónyuge con discapacidad. Estos refuerzos económicos son fundamentales para equiparar oportunidades y sostener el desarrollo educativo de los beneficiarios.

Por otro lado, el centro de discapacidad en Hurlingham orienta a los vecinos en la exención de pagos que impactan directamente en el presupuesto mensual. Entre los trámites que se pueden iniciar o consultar se encuentran:

Exención de pago de peajes en autopistas nacionales y provinciales.

Exención de tasas municipales y patentes de vehículos.

Asesoramiento legal para reclamos ante obras sociales por incumplimiento de prestaciones.

Horarios y atención: lo que tenés que saber antes de ir

El Centro de Inclusión y Accesibilidad para personas con discapacidad en Hurlingham funciona de lunes a viernes, en el horario de 9:00 a 17:00. Se encuentra ubicado en Av. Vergara 3020, una zona de fácil acceso para las distintas localidades del partido. Además de la atención presencial, el municipio habilitó la línea gratuita 0800-999-4875 para consultas telefónicas y pedidos de turnos, evitando esperas innecesarias en el lugar.

La modernización de la atención para la discapacidad en Hurlingham responde a una demanda histórica de mayor cercanía y empatía. En este nuevo espacio, el personal ha sido capacitado para brindar una atención personalizada, entendiendo que detrás de cada trámite hay una historia de vida que requiere soluciones rápidas y concretas del Estado Municipal.

La integración plena de las personas con discapacidad en Hurlingham es un compromiso que requiere infraestructura y voluntad política. El nuevo Centro de Inclusión es un paso firme hacia un Hurlingham más justo, donde los derechos no sean solo leyes escritas, sino realidades accesibles para cada vecino que lo necesite.