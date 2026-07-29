Castelar recibe un festival único sobre Hamlet

Durante cinco domingos consecutivos, Castelar se convertirá en uno de los grandes escenarios del teatro independiente bonaerense con un festival dedicado íntegramente a Hamlet, la obra más emblemática de William Shakespeare. Tres versiones completamente diferentes del clásico, una conferencia del prestigioso investigador Jorge Dubatti y un documental con charla posterior conformarán una propuesta gratuita que reunirá a artistas, directores y espectadores en La Salita, uno de los espacios culturales más activos del oeste del conurbano, ubicada en Almafuerte 2642, Castelar, Provincia de Buenos Aires.

Lejos de proponer una única mirada sobre el clásico del dramaturgo inglés, el Festival «Hamlet en versiones» invita al público a descubrir cómo una misma obra puede transformarse completamente según la época, el territorio, la puesta en escena y la sensibilidad de quienes la reinterpretan. La iniciativa reúne a elencos del oeste bonaerense, investigadores, directores y artistas que ofrecerán cinco encuentros donde el teatro será el gran protagonista.

La Salita de Castelar pone en escena cuatro domingos de Shekespeare imperdibles

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Un clásico que sigue dialogando con el presente

Escrita a comienzos del siglo XVII, «Hamlet» es considerada una de las obras más influyentes de la historia del teatro universal. La tragedia del príncipe de Dinamarca, atravesada por el poder, la corrupción, la venganza, la locura, las dudas existenciales y el célebre «Ser o no ser», continúa despertando nuevas interpretaciones más de cuatro siglos después de haber sido escrita.

Precisamente esa capacidad para resignificarse en distintos contextos es el eje del festival organizado por La Salita con el acompañamiento del Consejo Provincial de Teatro Independiente (CPTI).

Jorge Dubatti abrirá el ciclo

El primer encuentro será el domingo 2 de agosto, desde las 19, con una charla del investigador, crítico teatral y docente universitario Jorge Dubatti, una de las voces más reconocidas del teatro argentino contemporáneo.

Su exposición llevará por título «En Argentina, Shakespeare se vuelve argentino. Cómo reescribimos sus obras», donde analizará cómo los clásicos del dramaturgo inglés fueron apropiados por autores y directores nacionales para dialogar con la historia, la política y la identidad cultural del país.

Dubatti es Doctor en Historia y Teoría de las Artes, profesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y referente internacional en estudios teatrales, por lo que su presencia representa uno de los principales atractivos del festival.

Jorge Dubatti, analizará cómo los clásicos del dramaturgo inglés fueron apropiados por autores y directores nacionales

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Una Patagonia imaginaria para hablar del adoctrinamiento

El domingo 9 de agosto llegará la primera versión teatral de Hamlet.

Se trata de «Hamlet de Patagones», una propuesta escrita desde una mirada contemporánea que traslada la historia a un remoto establecimiento educativo ubicado en el extremo sur argentino.

Allí, un joven extranjero llega como estudiante de intercambio a la única escuela «viviente» del último rincón de la Patagonia y comienza a enfrentarse con un sistema atravesado por el peso del adoctrinamiento, las tradiciones, la construcción del conocimiento y la identidad nacional.

La puesta cuenta con seis actores en escena y está dirigida por Analía Tarrio Lemos, artista oriunda de La Matanza, quien propone una lectura profundamente argentina del clásico shakespeariano.

Un Hamlet íntimo en formato unipersonal

El domingo 16 de agosto será el turno de «Hamlet bardo», una propuesta completamente distinta.

Dirigida e interpretada por el actor moronense Diego Odonel Fernández, la obra adopta el formato de un unipersonal, uno de los desafíos actorales más exigentes del teatro, donde un único intérprete sostiene toda la acción dramática.

Basada en el denominado Experimento Perfecto de William Shakespeare, la propuesta recupera exclusivamente las palabras que el propio dramaturgo puso en boca del príncipe danés, permitiendo que sea el propio Hamlet quien reconstruya su historia frente al público.

Con una puesta austera y centrada en el trabajo interpretativo, la obra apuesta a la fuerza del texto original y al vínculo directo entre actor y espectadores.

Diego Odonel Fernández, un Hamlet íntimo en un unipersonal

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El regreso de un éxito de La Salita

Uno de los momentos más esperados llegará el domingo 23 de agosto, cuando vuelva al escenario de La Salita «Un posible Hamlet», escrita y dirigida por Daniel Zaballa.

Daniel Zaballa, el actor y dramaturgo también porndrá en escena «Un posible Hamlet»

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La expectativa no es casual. La obra acaba de finalizar una temporada en esa misma sala después de realizar más de 40 funciones con localidades completas, consolidándose como una de las producciones teatrales independientes más convocantes de la zona Oeste durante el último año.

Con un elenco integrado por once actores y actrices, la puesta establece un intenso cruce entre la tragedia shakespeariana y la última dictadura militar argentina, trasladando los conflictos del príncipe danés al contexto del terrorismo de Estado.

Parte del Elenco de «Un posible Hamlet» en una puesta anterior

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La adaptación propone una lectura política de Hamlet sin perder la esencia del texto original, combinando escenas corales, recursos audiovisuales y una fuerte carga dramática.

Cine y debate para cerrar el festival

El ciclo concluirá el domingo 30 de agosto, nuevamente a las 19, con la proyección del documental «Buscando a Shakespeare», dirigido por Gustavo Garzón y Daniel Werner.

La actividad no terminará con la película. Al finalizar la proyección, Daniel Werner participará de una charla abierta con el público, donde compartirá detalles sobre el proceso de realización del documental, el universo del autor inglés y la vigencia que mantienen sus obras en el teatro contemporáneo.

Un festival pensado para acercar Shakespeare a todos

Todas las actividades serán gratuitas, con ingreso por orden de llegada y bajo la modalidad «a la gorra», una práctica habitual del teatro independiente argentino mediante la cual cada espectador colabora económicamente según sus posibilidades al finalizar la función.

La propuesta busca acercar la obra de Shakespeare tanto a quienes ya frecuentan el teatro como a nuevos públicos interesados en descubrir distintas formas de abordar uno de los textos más representados de la historia.

Dónde será el Festival «Hamlet en versiones»

El ciclo se desarrollará durante los cinco domingos de agosto, siempre desde las 19, en La Salita, Almafuerte 2642, Castelar, el tradicional espacio de teatro independiente que desde hace años funciona como uno de los principales polos culturales del oeste del conurbano bonaerense y que habitualmente alberga producciones locales, festivales, seminarios y propuestas de formación artística.

Con tres miradas completamente distintas sobre Hamlet, la participación de uno de los mayores especialistas del país y un documental que invita a seguir pensando la figura de Shakespeare, el festival promete convertirse en uno de los acontecimientos culturales más destacados del mes para los amantes del teatro en el oeste bonaerense.

Agenda completa del Ciclo Shakespeare

Durante todos los domingos de agosto, el ciclo ofrecerá charlas, obras teatrales y un documental dedicados al universo de William Shakespeare. Todas las actividades comenzarán a las 19:00 y propondrán distintas miradas sobre la vigencia del dramaturgo inglés y las múltiples formas en que su obra continúa siendo reinterpretada en la Argentina.

Fecha Actividad Domingo 2 – 19:00 En Argentina, Shakespeare se vuelve argentino. Cómo reescribimos sus obras. Charla a cargo de Jorge Dubatti. Domingo 9 – 19:00 Hamlet de Patagones. Dirección de Analía Tarrío Lemos. Domingo 16 – 19:00 Hamlet Bardo. Unipersonal de Diego Odonel Fernandez. Domingo 23 – 19:00 Un posible Hamlet. Dirección de Daniel Zaballa. Domingo 30 – 19:00 Buscando a Shakespeare. Documental con dirección de Gustavo Garzón y Daniel Werner. Al finalizar, charla con Daniel Werner.

El ciclo reunirá propuestas que abarcan distintos lenguajes artísticos y académicos, con el objetivo de acercar al público la vigencia de la obra de William Shakespeare desde una mirada contemporánea. Conferencias, puestas teatrales y una producción audiovisual integran una programación pensada para reflexionar sobre la influencia del dramaturgo inglés y las múltiples reinterpretaciones que sus textos han tenido a lo largo del tiempo.

William Shakespeare legó con Hamlet una de las tragedias más influyentes de la historia, una obra que, más de cuatro siglos después, continúa inspirando nuevas interpretaciones en todo el mundo.

La agenda ofrecerá diferentes aproximaciones al universo shakespeariano, desde el análisis de las adaptaciones argentinas de sus obras hasta nuevas versiones escénicas de Hamlet y la proyección de un documental que explora la figura del autor y la permanencia de su legado. Cada encuentro permitirá descubrir cómo los conflictos, personajes e historias creados por Shakespeare continúan despertando interés e inspirando nuevas lecturas más de cuatro siglos después de su muerte.

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