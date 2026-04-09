Un trágico accidente ferroviario en William Morris conmocionó al partido de Hurlingham, donde un efectivo de la Policía Local murió tras ser arrollado por una formación de la Línea San Martín. El hecho ocurrió el lunes 6 de abril de 2026, alrededor de las 14:00 horas, en el cruce de las vías con la calle Baigorria.

Un trágico accidente ferroviario en William Morris

Según la información recabada, el trágico accidente ferroviario en William Morris se produjo cuando una motocicleta con dos ocupantes intentó cruzar el paso a nivel con la barrera baja, en una maniobra de alto riesgo.

Al advertir la proximidad del tren con destino a Retiro, el acompañante —identificado como Juan Manuel V., oficial de la Policía Local— intentó descender del rodado en movimiento. En ese momento cayó sobre las vías y fue embestido por la formación, en el marco de este trágico accidente ferroviario en William Morris que tuvo consecuencias fatales.

El conductor de la moto, David M., de 28 años, resultó ileso y quedó a disposición de la justicia.

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Investigación judicial tras el trágico accidente ferroviario en William Morris

La causa fue caratulada como “homicidio culposo” y quedó a cargo del Juzgado Federal N° 1 de Morón, Secretaría 4, a cargo del Dr. Pablo Blengino.

En el lugar trabajaron dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Hurlingham, personal del SAME y efectivos de la Policía bonaerense, luego del trágico accidente ferroviario en William Morris que generó un fuerte despliegue operativo.

Demoras en la Línea San Martín y conmoción

Como consecuencia del operativo, la Línea San Martín funcionó con servicio limitado entre Retiro y Hurlingham durante varias horas.

El trágico accidente ferroviario en William Morris generó conmoción en la comunidad, especialmente por tratarse de un integrante de las fuerzas de seguridad, y volvió a poner en debate la imprudencia en los pasos a nivel.

Antecedentes y conductas de riesgo

El cruce de Baigorria, en William Morris, es señalado por vecinos como un punto donde las maniobras imprudentes son frecuentes.

A) Cruces con barrera baja; B) zigzag entre vehículos detenidos; C) intentos de ganarle al tren; D) circulación de motos por espacios reducidos.

Este tipo de conductas se repite en distintos puntos de la traza de la Línea San Martín y explica gran parte de los siniestros registrados.

Impacto en la comunidad

El trágico accidente ferroviario en William Morris generó una fuerte conmoción local, no solo por la violencia del hecho sino también por tratarse de un integrante de las fuerzas de seguridad.

Vecinos de la zona señalaron que el paso a nivel es conflictivo y reclamaron mayores controles y medidas de prevención para evitar nuevos episodios.

Qué dice la normativa

Cruzar con la barrera baja constituye una infracción grave según la normativa vial argentina. Además de sanciones económicas, implica un riesgo extremo debido a la imposibilidad de detener una formación ferroviaria a corta distancia.

El trágico accidente ferroviario en William Morris vuelve a poner en agenda la necesidad de reforzar campañas de concientización y controles en pasos a nivel.

El trágico accidente ferroviario en William Morris también reabre el debate sobre la infraestructura de seguridad en los pasos a nivel del conurbano. Aunque muchos cruces cuentan con barreras y señalización, especialistas advierten que el sistema sigue dependiendo en gran medida del comportamiento humano. En ese sentido, la combinación entre alta circulación, tiempos de espera y decisiones imprudentes continúa siendo un factor determinante en este tipo de siniestros.

En paralelo, el trágico accidente ferroviario en William Morris vuelve a impactar en la rutina cotidiana de miles de usuarios que dependen de la Línea San Martín. Cada interrupción por peritajes o emergencias no solo evidencia la fragilidad del sistema ante este tipo de hechos, sino que también expone la necesidad de políticas más integrales en materia de prevención, control y educación vial.

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