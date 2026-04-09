Investigan si Adorni suma otra propiedad en Morón. De acuerdo con la última declaración jurada correspondiente al ejercicio 2024 y las actuaciones judiciales en curso a abril de 2026, el patrimonio inmobiliario vinculado a Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, presenta un conjunto de propiedades distribuidas en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad.

En ese contexto, crecen las dudas sobre si Adorni suma otra propiedad, en medio de nuevas denuncias que quedaron bajo la lupa de la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito.

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Las propiedades declaradas: activos previos y movimientos financieros

Dentro del esquema patrimonial histórico figuran dos bienes ya incorporados en declaraciones anteriores, mientras se analiza si Adorni suma otra propiedad no informada oportunamente:

A) Departamento en Parque Chacabuco (CABA): Inmueble de 115 m², con un 50% de titularidad. Sobre esta propiedad se constituyó una hipoteca en noviembre de 2024 por un préstamo de USD 100.000; B) Departamento en La Plata: Unidad de aproximadamente 105 m², recibida como donación familiar en 2016, sin movimientos patrimoniales posteriores significativos.

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Las adquisiciones recientes: Caballito y el country bajo investigación

El foco principal del expediente judicial se centra en las incorporaciones más recientes, en paralelo a la hipótesis de que Adorni suma otra propiedad dentro de su esquema patrimonial:

A) Departamento en Caballito (CABA): Ubicado en Miró al 500, de 190 m², con tres dormitorios y baulera. Fue adquirido a fines de 2025 por USD 230.000. El propio Manuel Adorni confirmó que reside allí actualmente; B) Casa en el country Indio Cua (Exaltación de la Cruz): Comprada por Bettina Angeletti en noviembre de 2024, actualmente bajo análisis judicial.

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Investigan si Adorni suma otra propiedad: Una en Morón

En este escenario, cobra fuerza la línea investigativa que busca determinar si Adorni suma otra propiedad en Morón, específicamente en la intersección de Huaura y Pueyrredón, en Haedo.

Según la información que trascendió en sede judicial:

A) Titularidad: La vivienda figura a nombre de Bettina Angeletti; B) Situación: Fue señalada en distintas presentaciones —algunas impulsadas por la legisladora Marcela Pagano— como parte de un conjunto de bienes cuyo origen patrimonial no estaría claramente justificado.

Este inmueble refuerza la hipótesis central: establecer si Adorni suma otra propiedad dentro de un esquema patrimonial en expansión.

Investigan si Adorni suma otra propiedad en Morón. La moto es de otro propietario. Nada que ver.

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El eje de la investigación: trazabilidad, deudas y posibles omisiones

La causa está impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita y bajo la órbita del juez Ariel Lijo, quienes avanzan en reconstruir si efectivamente Adorni suma otra propiedad y cómo se financiaron esas operaciones.

Entre los principales puntos en análisis por lo cual investigan si Adorni suma otra propiedad cuantan:

A) Hipotecas con particulares: Créditos otorgados por personas físicas —incluyendo dos jubiladas que declararon no conocer a Adorni— cubriendo hasta el 87% del valor del inmueble; B) Omisiones en declaraciones juradas: Diferencias entre presentaciones patrimoniales; C) Vínculos comerciales: Contratos de la consultora +BE, vinculada a Bettina Angeletti, con empresas como YPF, bajo hipótesis de conflicto de intereses.

Investigan si Adorni suma otra propiedad en Morón, luego de maltratar a diestra y siniestra

Entre hechos comprobados y líneas de investigación abiertas

Desde el punto de vista factual, está acreditado que existen múltiples propiedades vinculadas al entorno familiar y una investigación judicial en curso.

Sin embargo, aún no hay determinaciones firmes. La clave del expediente es establecer si Adorni suma otra propiedad y si ese crecimiento patrimonial es consistente con sus ingresos declarados lo que a la vista no dá. Se puede ver en el siguiente cuadro.

En ese marco, la vivienda de Huaura y Pueyrredón, en Haedo, aparece como un elemento central para definir si Adorni suma otra propiedad en Morón dentro de un esquema que la Justicia intenta reconstruir en su totalidad.

En Ciudad compró de pozo. Ahora Investigan si Adorni suma otra propiedad en Morón

Las propiedad del matrimonio Adorni

Bien Ubicación / USD Depto Caballito (Miró 190 m²) – USD 230.000 Depto Parque Chacabuco (115 m², 50%) – Hipoteca USD 100.000 Depto La Plata (105 m², donación) – USD 80.000* Casa Indio Cuá (Exaltación de la Cruz) – USD 150.000** Total USD 560.000

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