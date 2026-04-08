Visita guiada a la Catedral de Morón: 3 espacios secretos que podrás conocer

Este fin de semana, los vecinos tendrán una oportunidad inusual para descubrir los tesoros ocultos del patrimonio local. La visita guiada a la Catedral Basílica Inmaculada Concepción de Morón abrirá puertas que habitualmente permanecen cerradas al público general, permitiendo un recorrido por sectores cargados de mística e historia. El gancho informativo es contundente: no se trata de una simple recorrida por la nave central, sino de una expedición técnica e histórica que incluye el descenso al sótano y el ascenso a las torres. La relevancia de esta actividad hoy radica en la preservación de la identidad cultural del distrito, ofreciendo una experiencia inmersiva gratuita para quienes logren asegurar uno de los escasos 35 lugares disponibles.

La propuesta de la Visita guiada a la Catedral, organizada por el equipo del Museo de la Catedral, busca acercar la historia del templo a la comunidad. Durante aproximadamente tres horas, los guías especializados relatarán los hitos de la construcción del edificio y la importancia social que tuvo para el desarrollo de Morón desde sus cimientos coloniales.

Del Curato de Matanza a la Basílica: una historia de fe y postas

Para comprender la magnitud de la visita guiada a la Catedral, es necesario remontarse a 1730, cuando se creó el Curato de Matanza. En aquel entonces, la jurisdicción era inmensa: llegaba hasta el río Salado y el actual barrio de Caballito. Ante la inexistencia de un edificio propio en el caserío de Morón, la parroquia funcionó en la capilla de Francisco de Merlo hasta 1776, bajo la advocación de la Virgen del Buen Viaje.

Este nombre no era azaroso: la iglesia era la primera posta del Camino Real al norte. Los viajeros se arrodillaban a los pies de la Virgen para pedir protección frente a los peligros que acechaban en la llanura pampeana. Por sus pasillos caminaron figuras de relieve mundial, como el canónigo Juan Mastai-Ferretti (futuro Papa Pío IX) en 1824, y próceres locales como José Valentín Gómez, quien fuera rector de la UBA.

El tercer templo: sobreviviente de epidemias y guerras

El edificio que los vecinos recorrerán durante la visita guiada a la Catedral es, en realidad, la tercera construcción del sitio. La piedra fundamental fue colocada en 1868 por el cura Francisco Romero, en un clima de luto nacional tras una trágica epidemia de cólera derivada de la Guerra de la Triple Alianza. El padrino de aquella ceremonia fue el entonces Gobernador Adolfo Alsina, marcando el inicio de una obra que se terminaría de completar en 1885 con sus imponentes torres.

A lo largo del siglo XX, el templo acumuló honores pontificios. Fue elevado a Catedral en 1957 y declarado Basílica Menor por Juan XXIII en 1963. Uno de los momentos más recordados por la comunidad ocurrió en junio de 1982, cuando el Papa Juan Pablo II se detuvo personalmente en Morón para orar ante la imagen de la Inmaculada Concepción, consolidando el valor espiritual del edificio.

Museos, sótanos y torres: el circuito de la visita guiada a la Catedral

El itinerario de la visita guiada a la Catedral está diseñado para sorprender tanto a entusiastas de la arquitectura como a buscadores de curiosidades urbanas. El punto de partida será el Museo Histórico, donde se preservan piezas de arte sacro y documentos que sobrevivieron a los tres templos. El descenso al sótano permite observar la robusta cimentación de finales del siglo XIX, una proeza de ingeniería para la época.

Posteriormente, el grupo iniciará el ascenso a las torres, desde donde se obtiene una perspectiva aérea privilegiada del centro comercial de Morón. Apreciar de cerca el funcionamiento del campanario y los detalles ornamentales de la fachada ayuda a entender por qué este edificio fue consagrado en 1944 ante la mirada de autoridades nacionales, incluido el posterior padrinazgo presidencial en coronaciones pontificias.

Cómo inscribirse y asegurar tu lugar en el recorrido

Debido a que el circuito incluye sectores estrechos como las torres y el sótano, la visita guiada a la Catedral cuenta con un cupo limitado a 35 personas por razones de seguridad. Los interesados deben enviar un correo electrónico a [email protected] de forma inmediata. La confirmación por mail es el único documento válido para ingresar el día del evento, ya que se espera que las vacantes se agoten rápidamente.

Se recomienda asistir a la Visita guiada a la Catedral con calzado cómodo y ropa adecuada para transitar espacios antiguos. Aunque el acceso es gratuito, la colaboración voluntaria que se solicita al final del recorrido es el motor que permite al Museo continuar con las tareas de restauración y preservación de este monumento que es, en definitiva, el corazón histórico del oeste.

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