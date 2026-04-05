En plena Guerra de Malvinas, en 1982, mientras los combates se desarrollaban en el Atlántico Sur, una escena en el interior de LU14 Radio Provincia de Santa Cruz, en Río Gallegos, revela el otro frente del conflicto: el de la comunicación. La fotografía, convertida en documento histórico, expone con precisión el rol decisivo de los trabajadores de la emisora en la retaguardia civil.

En plena Guerra de Malvinas LU14, la trinchera invisible. La foto original en blanco y negro.

Lejos del campo de batalla, pero bajo una presión constante, técnicos, locutores y operadores sostuvieron una tarea estratégica: garantizar el flujo de información y, sobre todo, mantener el vínculo humano entre los soldados y sus familias. No era solo radio: era una cuestión de Estado.

Acá podés ver el un video de LU14 Radio Provincia de Santa Cruz con diferentes testimonios sobre qué fue la guerra para ellos ✅​✅​✅​👇​:

Las imágenes no dejan demasiado margen para interpretaciones. En el video se observa con claridad cómo se desarrolla la secuencia, lo que refuerza algunas versiones y pone en duda otras. Sigue nuestros videos, dale Like y suscribete al canal.

Juan Carlos “Cacho” Silva, Hugo Moyano y Mirta Spina unieron el continente con las Islas Malvinas

En los días más oscuros de 1982, su labor en LU14 Radio Provincia de Santa Cruz fue el único puente de esperanza para miles de soldados. El recuerdo de un locutor que hizo del aire un servicio esencial.

Hay voces que quedan grabadas en la memoria de un pueblo, no por el brillo de la fama, sino por la profundidad de su servicio. Juan Carlos “Cacho” Silva es, sin duda, una de ellas. Para los veteranos de la Guerra de Malvinas, su nombre no es solo el de un locutor; es el eco de la familia que llegaba a través de las ondas de onda corta en medio del frío y la turba.

Desde los estudios de LU14 Radio Provincia de Santa Cruz, en Río Gallegos, Silva asumió una de las tareas más difíciles y humanas de la comunicación argentina: ser el mensajero de los afectos.

Mirta Spina, la voz que unió la Patagonia con Malvinas en plena guerra

Durante la Guerra de Malvinas de 1982, la radio volvió a ocupar un lugar central como herramienta de comunicación y contención. En ese contexto, la figura de Mirta Spina se consolidó como una de las voces más influyentes del sur argentino, desde los estudios de LU14 Radio Provincia de Santa Cruz, en la ciudad de Río Gallegos.

La emisora, por su potencia y ubicación estratégica, lograba que su señal llegara con claridad a las Islas Malvinas, convirtiéndose en un puente invisible entre el continente y los soldados desplegados en el frente. En ese escenario, el rol de Spina y su equipo trascendió el periodismo tradicional para transformarse en una verdadera función social y emocional en tiempos de guerra.

En plena guerra de Malvinas, hubo muchas mujeres en la línea de fuego como Mirta Spina en la Emisora LU14 de Comodoro Rivadavia

Una radio que acompañó a los soldados en el frente

En medio del conflicto, Mirta Spina fue una de las encargadas de ponerle voz a los mensajes que llegaban desde el continente. Junto a otros trabajadores de la emisora, como Mario Novack y los operadores técnicos, sostenían una programación que tenía un objetivo claro: acompañar.

A través del aire de LU14 se transmitían palabras de familiares, música y mensajes de aliento que lograban atravesar el mar y llegar a las trincheras. En un contexto de aislamiento y tensión constante, la radio se convirtió en un sostén emocional para los combatientes argentinos.

El flyer que emitió LU14, la Radio Pública de Chubut, a 44 años de la Guerra de Malvinas

Entre la información y la censura en zona de guerra

El trabajo periodístico en Río Gallegos no estuvo exento de condicionamientos. Como emisora estatal en plena zona de guerra, LU14 operaba bajo estricta supervisión militar. Mirta Spina y sus colegas debían cumplir una doble función: informar y, al mismo tiempo, sostener el ánimo de la población.

La ciudad vivía bajo protocolos de defensa civil, con oscurecimientos obligatorios y simulacros de bombardeo que formaban parte de la rutina diaria. En ese clima, la radio no solo informaba, sino que también transmitía calma en medio de la incertidumbre.

Relatar la guerra desde el sur, lejos de las pantallas

A diferencia de lo que ocurría en los grandes centros urbanos, donde la guerra se seguía principalmente por televisión, en el sur argentino la experiencia fue completamente distinta. Mirta Spina ha reconstruido en numerosas entrevistas lo que significaba vivir el conflicto en la ciudad más cercana al frente.

El movimiento constante de aviones como los Mirage y los Pucará, que despegaban o sobrevolaban la región, formaba parte del paisaje cotidiano. La guerra no era una noticia lejana: se sentía en el aire, en las calles y en cada transmisión radial.

En Plena Guerra de Malvinas, Mirta Spina, fue la vos de los combatientes

Una memoria construida desde los micrófonos

Con el paso del tiempo, Mirta Spina se convirtió en una de las principales cronistas de lo que muchos definen como la “historia contada desde el sur”. Su testimonio aporta una mirada imprescindible sobre cómo se vivió la guerra en Santa Cruz, donde el conflicto no solo se informó, sino que se experimentó de manera directa.

Desde los estudios de LU14, su voz ayudó a construir memoria, a acompañar a los soldados y a sostener a una comunidad que, en 1982, vivió la guerra mucho más cerca de lo que el resto del país podía imaginar.

Un puente sobre el Atlántico Sur

Durante el conflicto de 1982, la radio se convirtió en un actor estratégico. Mientras los medios nacionales a veces se perdían en el triunfalismo, las emisoras patagónicas —con LU14 a la cabeza— se centraron en lo urgente: la conexión humana.

Junto a colegas como Hugo Moyano, «Cacho» Silva dedicó jornadas extenuantes a la lectura de telegramas. Eran mensajes breves, cargados de una potencia emocional indescriptible: «Hijo, estamos bien», «Te esperamos para el asado», «Nació tu sobrino».

«Silva tenía la entereza de leer esos mensajes sin que la voz se le quebrara. Sabía que del otro lado, en una trinchera, un soldado dependía de su claridad para sentir que no estaba solo», recuerdan quienes compartieron aire con él.

En plena Guerra de Malvinas los soldados mandaban en sobre a la radio mensajes para sus familias, para sus novias

El legado de un maestro

La trayectoria de Silva en la radiofonía santacruceña dejó una huella imborrable. Fue un formador de profesionales y un defensor de la radio pública como herramienta de soberanía. Su estilo, sobrio y respetuoso, marcó una época en la que el locutor era, ante todo, un nexo de confianza con la comunidad.

Hoy, a décadas de aquel conflicto, la figura de Juan Carlos “Cacho” Silva es rescatada en cada aniversario como parte de la “otra historia” de Malvinas: la de los civiles que, desde un micrófono, combatieron la soledad y el silencio de la guerra.

Silva y Moyano enfrentaban un desafío emocional enorme: leer mensajes cargados de angustia sin quebrarse al aire. “Debían mantener una voz firme mientras leían telegramas desgarradores”, una tarea que exigía profesionalismo y templanza. Para los combatientes, esas voces eran mucho más que locución: eran el único contacto con sus hogares.

El guardián de la señal en condiciones extremas

Nada de ese sistema hubiera funcionado sin la labor técnica. Bernardo “Berny” Messmer fue una pieza central en ese engranaje.

En el invierno patagónico de 1982, mantener operativa la AM 830 era una batalla paralela: el frío extremo podía afectar transmisores y válvulas. Messmer y su equipo trabajaban jornadas extenuantes para asegurar que la señal llegara con claridad hasta Puerto Argentino.

Mientras la ciudad aplicaba protocolos de “oscurecimiento”, él operaba entre equipos calientes, cables y tensión constante. Su misión era clara: que la radio no se apagara nunca.

La escena capturada: telefonistas, cables y decisiones urgentes

La fotografía permite observar en acción a otros protagonistas invisibles: los operadores de comunicaciones.

A) Un telefonista, a la derecha, con el auricular en mano, recibiendo o transmitiendo información urgente; B) Un técnico u operador, a la izquierda, acercando documentación clave para la emisión.

Ese hombre al teléfono representa un rol crítico: el receptor de despachos. En 1982, LU14 funcionaba también como una central de inteligencia civil. Desde allí se recibían cables vía teléfono y teletipo provenientes de agencias como Télam y, especialmente, desde la Base Aérea Militar Río Gallegos.

Cada mensaje implicaba un proceso manual: recibir, transcribir, verificar y trasladar a cabina. El papel circulaba sin pausa. La urgencia del combate se convertía, en segundos, en información al aire.

Una radio que unía familias en medio de la guerra

En un contexto de comunicaciones limitadas, LU14 cumplió una función que excedía lo informativo. Era un puente emocional.

Familiares enviaban mensajes que eran leídos al aire y escuchados por los soldados en las islas. En muchos casos, ese era el único contacto posible. La Patagonia, por su cercanía, se transformó en un nodo estratégico de conexión con el frente.

Cada transmisión tenía un peso específico: no solo informaba, también contenía.

Un dato revelador: la radio que también escuchaba el enemigo

La estructura de trabajo —locutor, técnico y telefonista— permitió que LU14 alcanzara una potencia y claridad excepcionales. Según registros de la época, la AM 830 era escuchada incluso por tropas británicas, que sintonizaban la emisora para intentar interpretar el ánimo de la población civil y militar argentina.

Ese dato refuerza la dimensión estratégica de la radio: no solo comunicaba hacia adentro, también proyectaba hacia el exterior.

La retaguardia que también fue frente

La imagen y los nombres propios reconstruyen una verdad muchas veces relegada: la guerra no se libró solo en las islas. En Río Gallegos, dentro de estudios como el de LU14, se desarrollaba otra batalla: la de la información, la moral y el vínculo humano.

Los trabajadores de la radio —locutores, técnicos, telefonistas— fueron protagonistas silenciosos de ese frente invisible. Su tarea permitió que, en medio del aislamiento y la incertidumbre, la voz siguiera llegando.

Y en 1982, para muchos soldados, esa voz lo era todo.