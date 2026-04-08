Juegos Bonaerenses 2026: categorías clave para inscribirte

era terminó para miles de deportistas y artistas del oeste: ya es oficial el lanzamiento de los Juegos Bonaerenses 2026. Esta edición aniversario marca un hito en la historia de la competencia, consolidándose como la principal herramienta de inclusión y recreación de la Provincia de Buenos Aires. El gancho informativo es contundente: el certamen ofrece el pasaje directo a la final provincial en Mar del Plata para quienes superen las etapas eliminatorias. La relevancia de este anuncio ahora es crítica, ya que el sistema de inscripción PLENUS ya se encuentra operativo y los cupos por disciplina suelen completarse rápidamente en distritos con alta participación como Ituzaingó.

La propuesta no solo fomenta la actividad física, sino que busca fortalecer los lazos comunitarios tras años de crecimiento sostenido del programa. Para los vecinos, representar a su ciudad en los Juegos Bonaerenses 2026 es una oportunidad única de visibilizar su talento en un escenario de prestigio regional e interregional, bajo un marco de competencia profesional y gratuita.

Categorías y disciplinas: un abanico para todas las edades

La convocatoria de los Juegos Bonaerenses 2026 destaca por su amplitud, cubriendo más de cien disciplinas divididas en categorías que aseguran la participación de toda la sociedad. Los interesados pueden competir en:

Juveniles: Para adolescentes y jóvenes en formación deportiva y artística.

Para adolescentes y jóvenes en formación deportiva y artística. Personas con Discapacidad (PCD): Con reglamentos adaptados para garantizar la integración.

Con reglamentos adaptados para garantizar la integración. Trasplantados: Un espacio de concientización y salud a través del deporte.

Un espacio de concientización y salud a través del deporte. Adultos Mayores: Fomentando el envejecimiento activo y el encuentro social.

Fomentando el envejecimiento activo y el encuentro social. E-Sports: La categoría de Deportes Electrónicos que suma cada vez más adeptos.

Este despliegue disciplinario permite que desde un jugador de fútbol hasta un artista plástico o un gamer encuentren su lugar en el certamen. El objetivo es claro: promover la vida saludable y el encuentro a través de la pasión, sin importar la edad o la condición física, democratizando el acceso a la alta competencia bonaerense.

El camino a Mar del Plata: las etapas de la competencia

Participar en los Juegos Bonaerenses 2026 implica atravesar un proceso de superación dividido en cuatro fases fundamentales. La primera es la Etapa Municipal, donde los vecinos de Ituzaingó compiten entre sí. Los ganadores avanzan a la Etapa Regional, enfrentándose a distritos vecinos, para luego pasar a la Etapa Interregional, la última barrera antes del gran sueño.

La culminación de los Juegos Bonaerenses 2026 es la Final Provincial en Mar del Plata, un evento masivo que reúne a los mejores de toda la provincia. Para el deportista o artista local, llegar a «La Feliz» representa una experiencia de vida transformadora, donde la convivencia con pares de otros municipios y el roce competitivo elevan el estándar de su formación personal y técnica.

Cómo inscribirse y plazos urgentes en Ituzaingó

El cronograma oficial establece que la etapa de inscripción de los Juegos Bonaerenses 2026 estará abierta hasta el viernes 15 de mayo. En Ituzaingó, el trámite debe realizarse de forma digital a través del sistema PLENUS en el link oficial habilitado por la provincia. Sin embargo, el municipio dispuso puntos de asesoramiento presencial para aquellos que necesiten ayuda con la carga de datos o la interpretación de los reglamentos técnicos de cada disciplina.

Para las disciplinas deportivas, el centro de atención es el Polideportivo La Torcaza (Brandsen y Pringles). Para las disciplinas culturales, los vecinos deben dirigirse al Centro Cultural Ituzaingó (Mansilla y Soler). Es fundamental no dejar el trámite para último momento, ya que la validación de la documentación requerida por el sistema puede demorar algunas horas y el cierre del 15 de mayo es improrrogable.

Los Juegos Bonaerenses 2026 son más que una competencia; son el reflejo de la identidad de nuestra provincia en movimiento. Si tenés una habilidad deportiva o un talento artístico, esta es tu oportunidad para demostrar que Ituzaingó tiene lo necesario para estar en lo más alto del podio provincial.

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