Cerraron Pinar de Rocha y vive la suerte de los malditos. El histórico boliche de Villa Sarmiento fue desalojado este martes 7 de abril de 2026 en un fuerte despliegue de seguridad, mientras todavía había gente bailando en su interior. El cierre se produjo por una deuda vinculada al alquiler y reavivó la disputa judicial que podría derivar en la demolición del predio.

Habló Daniel Bellini, el empresario que explota el fondo de comercio ✅​✅​✅​👇​:

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La voz de la resistencia: Daniel Bellini

En la puerta principal, rodeado de micrófonos y cámaras, el histórico administrador Daniel Bellini no ocultó su indignación. «Esto es una estafa inmobiliaria. Nos negaron el pago del alquiler para forzar la mora y declarar la ocupación ilegítima», disparó el empresario.

Detrás del desalojo asoma un ambicioso proyecto inmobiliario que buscaría demoler el complejo para construir torres de departamentos de alta gama. Con el cierre de sus portones y la colocación de las fajas de clausura, no solo se pierden decenas de puestos de trabajo, sino también una parte fundamental de la identidad cultural del Oeste.

Cerraron Pinar de Rocha con faja de clausura y Daniel Bellini, su arrendatario, salió a dar la cara

Un operativo con la disco en funcionamiento

El silencio de la mañana se quebró cerca de las 10:00, cuando más de 60 efectivos de la Policía Bonaerense, junto al Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y personal de Seguridad de Morón, rodearon el predio ubicado sobre Avenida Rivadavia al 14700.

La escena fue tan inesperada como impactante: dentro de Pinar de Rocha aún había música y decenas de jóvenes bailando en un evento tipo “after”. Las fuerzas de seguridad ordenaron cortar la música y comenzaron a desalojar el lugar de inmediato.

Los asistentes fueron evacuados por salidas laterales, mientras oficiales de justicia procedían a la clausura y al cambio de cerraduras.

Daniel Bellini acusa de que le hicieron una cama, pero tiene poca credibilidad

La deuda que detonó el cierre

El detonante del operativo fue una deuda por atraso en el pago del alquiler, en el marco de un conflicto que se arrastra desde la pandemia, cuando el boliche dejó de operar con normalidad.

La orden judicial tuvo intervención del Juzgado Civil y Comercial N° 9 de Morón, a cargo de la jueza María Victoria Aloé, quien explicó que el procedimiento es “el desenlace de un juicio iniciado durante la pandemia que ya cuenta con sentencias en primera y segunda instancia”.

En paralelo, también intervino el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 40, consolidando el marco legal que derivó en el desalojo.

La Vieja Quinta de Dardo Rocha donde Daniel Bellini comenzó todo. Fueron los días domingos para solos y solas lo que lo llevaron lejos.

La denuncia de Daniel Bellini y la disputa por el terreno

En la puerta del boliche, el histórico administrador Daniel Bellini apuntó contra los propietarios y denunció una maniobra deliberada: “Esto es una estafa inmobiliaria. Nos negaron el pago del alquiler para forzar la mora”.

Según su versión, tras el fallecimiento de la anterior dueña, la propiedad quedó en manos de una persona que la cuidó en sus últimos años, situación que fue cuestionada públicamente. A partir de allí, el contrato de alquiler dejó de formalizarse.

Bellini aseguró que la nueva propietaria habría dejado de cobrar el alquiler con la intención de avanzar hacia la demolición del complejo y su posterior venta.

A la hora de los shows, Daniel Bellini no se privaba de nada, desde performance con réplicas hasta shows eróticos

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Tensión y drama laboral: Familias en la calle

Mientras la policía bloqueaba los accesos, la otra cara de la moneda se vivía sobre la vereda de la Avenida Rivadavia, cuando llegaron a la puerta principal y cerraron Pinar de Rocha oficiales de la Justicia Porteña. Más de 50 empleados, principalmente de los sectores de seguridad y limpieza, observaban con angustia el movimiento de los oficiales de justicia. Para muchos de ellos, el boliche era su única fuente de ingresos desde hacía décadas.

El personal de seguridad, que habitualmente custodia la calma de la noche, se vio esta vez del lado de los reclamantes. «Nosotros llegamos para el turno mañana y nos encontramos con los patrulleros. Nadie nos avisó nada, no sabemos si cobramos el mes o si mañana tenemos que venir», comentaba uno de los trabajadores de limpieza, quien prefirió resguardar su identidad.

Cerraron Pinar de Rocha con 60 policías armados listos para la acción, no será mucho

En medio del operativo, un grupo de empleados improvisó una sentada frente a la entrada lateral para intentar frenar el ingreso de los camiones de mudanza y el cambio de cerraduras. Alegaban que, ante la falta de una indemnización o aviso previo de despido, la empresa los estaba dejando «en la calle de un minuto para otro».

Delegados del Sindicato de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia (SUTCAPRA) se hicieron presentes para constatar la situación. Se estima que el cierre definitivo afecta a un total de 200 puestos de trabajo indirectos, incluyendo proveedores de insumos, mantenimiento y personal eventual de los fines de semana.

La postal final del mediodía fue desoladora: los trabajadores permanecieron en la puerta mucho después de que se retiraran las cámaras, mirando las fajas de clausura que separaban sus herramientas de trabajo de un destino que hoy parece ser la demolición.

Cerraron Pinar de Rocha por supuesto falta de pago del alquiler y se viene un negocio inmobiliario

Cerraron Pinar de Rocha por un negocio de 10 millones de dólares

El conflicto escaló cuando, según el empresario, durante las negociaciones le exigieron 10 millones de dólares por el terreno, valuación que esta muy por encima del valor de mercado.

“El predio no vale más de 4 millones de dólares”, sostuvo Bellini, quien considera que se intentó aprovechar su situación económica tras la pandemia para forzar el litigio.

En declaraciones públicas, agregó: “Desde hace 53 años yo soy quien rige lo que ocurre acá adentro. He construido casi todo lo que está construido”.

Cerraron Pinar de Rocha y el +30 se queda sin un boliche en la zona

Un conflicto de años y un final anunciado: Cerraron Pinar de Rocha

El litigio no es reciente. Según explicó Bellini, la relación contractual atravesó períodos formales e informales a lo largo de décadas: “No era una situación novedosa. Estuvimos dos años sin trabajar y sostener los alquileres fue muy difícil”.

Ese contexto habría sido utilizado —según su denuncia— como argumento para avanzar judicialmente y habilitar el desalojo.

Mientras el público abandonaba el lugar, trabajadores y el propio empresario intentaban resistir la medida, que fue supervisada en persona por la jueza junto a oficiales judiciales y móviles de seguridad.

La foto nocturna más difundida, se volverá a ver

Artistas que pasaron por Pinar de Rocha

A) Soda Stereo; B) Sumo; C) Virus; D) Charly García; E) Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota; F) Zas; G) Fricción; H) Julio Iglesias; I) Gloria Gaynor; J) Dalila; K) Los Gedes; L) Pablo Lescano; M) Bad Bunny; N) Alejo Isakk; O) Abel Meyer; P) DJ Loke, entre otros como Bad Bunny.

Largo historial de clausuras y controles

Con más de medio siglo de historia, cerraron Pinar de Rocha. Durante cincuenta años acumuló una extensa lista de clausuras, suspensiones e intervenciones, en muchos casos vinculadas a controles de seguridad, habilitación y eventos masivos.

Clausuras e intervenciones en Pinar de Rocha

Período Detalle 1990–2000 Clausuras preventivas y reaperturas por inspecciones municipales, habilitaciones y episodios de violencia nocturna. 2000–2010 Intervenciones frecuentes por exceso de capacidad, seguridad y disturbios; cierres temporales reiterados. 2010–2019 Sanciones y suspensiones tras eventos masivos; continuidad operativa con controles irregulares. 2021 Clausura durante la pandemia por incumplimiento de protocolos sanitarios en un show multitudinario. 2022–2024 Suspensiones e intervenciones por eventos de alta convocatoria; cierres breves no siempre formalizados. 2026 Clausura y desalojo judicial por deuda de alquiler; cierre total y posible demolición del predio.

El futuro: demolición y negocio inmobiliario

Detrás del cierre de Pinar de Rocha asoma un posible desarrollo inmobiliario. El predio, de más de 10.500 metros cuadrados, tiene un alto valor estratégico en el límite entre Morón y Ramos Mejía. Aunque lo dudoso es que se venderá justo frente a las vías del Ferrocarril Sarmiento.

La hipótesis más firme es la demolición del histórico complejo para levantar torres de departamentos, lo que sellaría definitivamente el fin de uno de los íconos de la noche del oeste.

Fiestas de hasta casi 15 mil personas llegaron a realizarse dentro de Pinar de Rocha

El impacto: cultura, historia y trabajo en riesgo

El cierre no solo implica la pérdida de una fuente laboral para decenas de trabajadores, sino también el golpe a un símbolo cultural que marcó generaciones.

Con sus puertas clausuradas y custodia policial en el predio, el futuro de Pinar de Rocha aparece hoy más incierto que nunca.

Todo el mundo a fuera a la madrugada. Así cerró Pinar de Rocha.

El corredor nocturno del Oeste según Panorama (1970)

Sobre la Avenida Rivadavia en Ramos Mejía, la revista Panorama (23 de junio de 1970) describía un circuito de boites con perfiles bien diferenciados:

A) Ayeres, inaugurado en 1964, “trabaja con los elegantes de la zona” y “los primeros parroquianos llegan a las seis de la tarde” (Fuente: Revista Panorama, 23/06/1970); B) Tiny’s, definido como “boliche íntimo, ideal para el mimo y la charla”, con “dos pisos de techos bajos” y habitués provenientes de Olivos, Martínez, Lanús y Nueva Pompeya (Fuente: Revista Panorama, 23/06/1970); C) Lo de Hansen, ambientado con “toldos rayados, sillones de mimbre y cuadros coloniales”, en un “clima de quinta de fin de semana”, donde “predominan las maxis y los palazzos; ellos, de sport” (Fuente: Revista Panorama, 23/06/1970); D) Il Corno, con “posters de Beatles, muebles de acrílico rojo y verde” y “aspecto juvenil en las dos plantas”, donde “estacionan alegres adolescentes” (Fuente: Revista Panorama, 23/06/1970).