Club Mar del Plata: la historia del símbolo de la aristocracia que terminó destruido por un incendio (¿Lo sabías?)

Durante las primeras décadas del siglo XX, cuando Mar del Plata era el destino preferido de la elite porteña, una construcción dominaba el paisaje frente a la Playa Bristol. Se trataba del Club Mar del Plata, una institución que representó como pocas el esplendor de la llamada “Biarritz argentina” y que terminó desapareciendo tras un devastador incendio en 1961.

Ubicado en la esquina del entonces Boulevard Marítimo Patricio Peralta Ramos y la Avenida Luro, el edificio fue durante décadas uno de los símbolos más reconocibles de la ciudad. Su historia está íntimamente ligada al crecimiento urbano, social y cultural de Mar del Plata.

La única imagen original que existe del incendio del Club Mar del Plata. Fue tomada en blanco y negro ya que en la época no había fotos en color. La de la portada fue tratada para mostrar mejor el alcance del incendio que destruyó el edificio.

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El nacimiento de un emblema de la alta sociedad

El Club Mar del Plata fue fundado en 1907 por Adolfo Dávila junto a un grupo de hombres pertenecientes a la clase alta de Buenos Aires que veraneaban en la ciudad balnearia.

Adolfo E. Dávila (1848-1918) fue un abogado, periodista y dirigente político riojano que tuvo una destacada trayectoria pública entre fines del siglo XIX y comienzos del XX. Se desempeñó como diputado y senador nacional por La Rioja, integró la conducción del diario La Prensa y promovió diversas iniciativas vinculadas a la educación, la minería y las obras públicas. También estuvo estrechamente ligado al desarrollo de Mar del Plata como centro turístico, siendo uno de los impulsores y fundadores del exclusivo Club Mar del Plata en 1907, una de las instituciones sociales más emblemáticas de la ciudad durante la Belle Époque argentina.

Vista desde el Club Mar del Plata ubicado en Av. Luro y el Boulevard Marítimo Año 1952/53

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Para concretar el proyecto se constituyó una sociedad anónima que encargó el diseño del edificio al ingeniero y arquitecto Carlos Agote, formado en la prestigiosa École des Beaux Arts de París. Su propuesta consistió en una imponente construcción de seis plantas inspirada en el estilo Luis XVI, emplazada frente al mar, junto al antiguo Grand Hotel y al entonces visible Arroyo Las Chacras.

Carlos María Agote García (1866-1950) fue un ingeniero civil y arquitecto argentino formado en la École Centrale des Arts et Manufactures de París. Considerado uno de los profesionales más destacados de su época, proyectó y dirigió la construcción de numerosas residencias y edificios emblemáticos del país, entre ellos el Palacio Paz (actual Círculo Militar), el antiguo edificio del diario La Prensa y la sede social del Club Mar del Plata. También participó en el diseño de la Rambla Bristol y desarrolló una intensa actividad vinculada a emprendimientos industriales y de infraestructura en la Argentina de principios del siglo XX.

La misma vista desde el Club Mar del Plata ubicado en Av. Luro y el Boulevard Marítimo en el año 1952/53 tratada por la empresa FX 5G para darle color y apreciar mejor los detalles

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Aunque algunas fuentes señalan que el edificio fue habilitado en enero de 1909, la inauguración oficial se realizó el 23 de enero de 1910 con una celebración que comenzó a las 17 horas.

En una ciudad donde prácticamente no existían edificios de varios pisos, la construcción se destacaba sobre el horizonte costero y rápidamente se convirtió en el principal centro social de la temporada veraniega.

Mucho más que un club social

Además de sus elegantes salones y de una de las primeras salas de juego de la ciudad, el Club Mar del Plata desarrolló una intensa actividad cultural y deportiva.

Por sus instalaciones desfilaron destacadas figuras de la vida intelectual y artística argentina, entre ellas Entre las figuras que pasaron por el establecimiento se encontraban Alfonsina Storni (poeta, escritora y dramaturga), Baldomero Fernández Moreno (poeta y médico), Arturo Capdevila (poeta, escritor, dramaturgo, historiador y jurista), Pedro Miguel Obligado (poeta, escritor y académico), Horacio Rega Molina (poeta, escritor y periodista), Margarita Abella Caprile (poeta, escritora y docente), Florencio Parravicini (actor, dramaturgo, humorista y director teatral) y Olinda Bozán (actriz y vedette teatral).

El Salón de Juegos para las Mujeres del Club Mar del Plata

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También organizaba conferencias, bailes, recepciones y encuentros sociales que reunían a visitantes ilustres, diplomáticos, artistas y personalidades destacadas del país y del exterior.

En 1911 incorporó una sala de ejercicios físicos, una pileta de natación y una escuela infantil de baile y esgrima. Además, impulsó actividades deportivas al aire libre y colaboró en el desarrollo de espacios destinados al fútbol, el tenis, el golf y el polo.

La misma foto del Club de Juego para Señoras del Club Mar del Plata pero en blanco y negro

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El club que ayudó a transformar Mar del Plata

Aunque estaba asociado a la aristocracia porteña, el Club Mar del Plata también tuvo una activa participación en el desarrollo urbano de la ciudad. La institución aportó importantes sumas para financiar la pavimentación de las avenidas Luro y Colón, además de colaborar en el entubamiento del Arroyo Las Chacras, una obra que buscaba mejorar las condiciones sanitarias y urbanísticas del centro marplatense.

La Rambla Bristol imponente que luego mandó a demoler el vecino de Haedo y Gobernador Provincial Manuel Fresco para construir el Hotel Casino Mar del Plata

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Según publicaciones institucionales de la época, estas iniciativas fueron presentadas como contribuciones al progreso de la ciudad balnearia. Sin embargo, años más tarde se evidenciaron problemas en el sistema de entubamiento, que resultó insuficiente frente a lluvias intensas y provocó recurrentes inundaciones en sectores céntricos.

En 1913 también se inauguró la emblemática Rambla Bristol, paseo costero impulsado por integrantes del club y destinado a convertirse en uno de los lugares más característicos de la ciudad.

La Rambla Bristol en color curada por la empresa FX 5G exclusivamente para Diario Anticipos. De este modo se aprecian más los detalles.

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La donación que dio origen al Parque Camet

Otro de los episodios menos conocidos vinculados al Club Mar del Plata fue la donación realizada por Juan Pedro Camet, propietario de la estancia La Trinidad.

Camet cedió cerca de cien hectáreas de terrenos costeros a la institución. Con el paso de los años, esas tierras serían forestadas y utilizadas para actividades deportivas como golf y polo, convirtiéndose posteriormente en el actual Parque Camet, uno de los espacios verdes más importantes de Mar del Plata.

El fin de la exclusividad

A partir de la década de 1930, la crisis económica internacional modificó profundamente la estructura social argentina y también la realidad de Mar del Plata. La ciudad comenzó a recibir cada vez más visitantes provenientes de sectores medios y medios-altos, perdiendo gradualmente el carácter aristocrático que había marcado los orígenes de la ciudad costera.

Mientras tanto, el Club Mar del Plata inició un proceso de decadencia acompañado por diversas reformas arquitectónicas y una pérdida progresiva de protagonismo.

En 1938, la histórica Rambla Bristol fue demolida por decisión del gobernador bonaerense Manuel Fresco (vecino de Haedo), quien impulsó la construcción del actual Casino Central y del Hotel Provincial, obras que redefinieron para siempre el frente marítimo de la ciudad.

La expropiación y la apertura al público masivo

En 1948, el Estado Nacional expropió el Club Mar del Plata y lo transfirió a la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos.

Desde entonces, los antiguos salones exclusivos pasaron a funcionar como anexos del Casino Central y fueron abiertos a un público mucho más amplio. También comenzaron a desarrollarse espectáculos teatrales y actividades culturales.

Jóvenes mujeres paseando por la Rambla de la Playa Bristol

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Ese mismo año, la sanción de la Ley de Propiedad Horizontal impulsó un boom de la construcción en Mar del Plata. En pocos años, modernos edificios de departamentos rodearon al antiguo club, transformando por completo el paisaje que lo había visto nacer.

La institución también perdió el control de otros bienes históricos, entre ellos los terrenos que posteriormente conformaron el Parque Camet.

Escuela de arte y conservatorio

A comienzos de la década de 1960, el edificio encontró nuevos usos. En parte de sus instalaciones comenzaron a funcionar la Escuela de Artes Visuales de la Provincia de Buenos Aires y el Conservatorio de Música, que iniciaron sus actividades en junio de 1960.

Nadie imaginaba entonces que pocos meses después el histórico inmueble enfrentaría su capítulo final.

El incendio que destruyó una época

La tragedia ocurrió el 10 de febrero de 1961, durante los festejos por el aniversario de la fundación de Mar del Plata.

Según las investigaciones realizadas posteriormente, un cortocircuito en un escenario instalado en el Salón Dorado provocó un incendio que rápidamente se propagó por todo el edificio.

Las llamas avanzaron sin control y los esfuerzos de los bomberos resultaron insuficientes para contener el fuego, a pesar de la llegada de refuerzos desde Tandil, Necochea y Miramar.

Especialistas explicaron posteriormente que la estructura contenía una enorme cantidad de elementos combustibles: pisos de parquet, revestimientos, cielorrasos, carpinterías, cortinados y mobiliario de madera. El intenso calor terminó deformando las vigas metálicas de los entrepisos, provocando derrumbes sucesivos que aceleraron la destrucción del inmueble.

Durante tres días el fuego consumió la construcción hasta que gran parte de la estructura colapsó.

La mismo foto con las cuatro mujeres jóvenes paseando por la Rambla de la Playa Bristol en color para observar mejor los detalles

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Demolición y legado

Tras el incendio, las ruinas permanecieron poco tiempo en pie. Las autoridades municipales consideraron inviable su recuperación y ordenaron la demolición de los restos.

Inicialmente el terreno fue utilizado como estacionamiento a cielo abierto. Más tarde se transformó en una plaza pública con espacios verdes y estacionamiento subterráneo, configuración que conserva hasta la actualidad.

Sin embargo, el Club Mar del Plata no desapareció por completo. Aunque perdió su histórica sede frente al mar, la sociedad continuó existiendo y mantiene actividad vinculada al Golf Club Los Acantilados.

Más de un siglo después de su fundación, el Club Mar del Plata sigue siendo recordado como uno de los grandes símbolos de la Belle Époque argentina. Su historia resume la transformación de Mar del Plata: de balneario exclusivo de la aristocracia a principal destino turístico de las clases medias y populares del país.

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