Mural de 600m2 en Tres de Febrero: La impactante obra bajo el puente

La recuperación del espacio público dio un salto histórico en el Oeste con la presentación de un mural de 600m2 que transforma por completo el paisaje bajo la Autopista.

Ubicada en el cruce estratégico de la Av. República, la obra es el resultado de una articulación público-privada sin precedentes que demandó más de 2.300 horas de trabajo operativo. Este gancho informativo es vital para los vecinos: lo que antes era una zona gris y degradada por afiches, hoy es un nodo cultural iluminado que refuerza la seguridad vial. La relevancia de esta inauguración radica en que no se trata de un simple decorado, sino de una puesta en valor integral que incluyó poda, hidrolavado y mejoras eléctricas para garantizar un tránsito peatonal y vehicular mucho más ameno y vigilado.

Para el usuario frecuente de la zona, el cambio es práctico y directo. La iluminación renovada y la estética del mural de 600m2 reducen las zonas ciegas bajo el puente, un reclamo histórico de quienes circulan hacia las zonas comerciales del distrito.

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Identidad local y trabajo en equipo bajo la Autopista

La ejecución de este mural de 600m2 estuvo a cargo de cinco artistas locales, quienes trabajaron intensamente durante los meses de diciembre y enero. La temática de la obra busca reflejar la identidad y los valores de Tres de Febrero, convirtiendo una estructura de hormigón en un lienzo que dialoga con los ciudadanos. La logística fue compleja: para no afectar el flujo vehicular de la Autopista del Oeste, se coordinaron desvíos y señalizaciones específicas durante las jornadas de mayor actividad, garantizando la integridad de los operarios y conductores.

El soporte de las empresas privadas fue determinante para el mural de 600m2. Sika Argentina, por ejemplo, donó 189 litros de pintura de alta resistencia, asegurando que la calidad estética perdure frente a las inclemencias del tiempo y la polución del tránsito. Este tipo de intervenciones demuestra que cuando la infraestructura vial se integra con el arte, el beneficio es doble: se cuida el patrimonio público y se fomenta el sentido de pertenencia de los residentes.

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Seguridad vial y puesta en valor del entorno urbano

Más allá de lo visual, el proyecto del mural de 600m2 incluyó una limpieza técnica profunda. Se eliminaron capas de pinturas preexistentes y pegatinas acumuladas por años, realizando un hidrolavado de las estructuras para que los pigmentos se fijen correctamente. Autopistas del Oeste proporcionó maquinaria de elevación y generadores eléctricos, herramientas que permitieron que los artistas trabajaran en altura con total seguridad, incluso durante horarios nocturnos para agilizar los tiempos de entrega.

Desde la gerencia de Autopistas del Oeste destacaron que este mural de 600m2 se enmarca en su misión de sostenibilidad urbana. Al mejorar el entorno del puente de Av. República, se reduce el vandalismo y se incentiva a los transeúntes a cuidar el espacio común. Es un ejemplo de cómo una inversión en estética se traduce en una mejora de la calidad de vida, consolidando a Tres de Febrero como un referente en el uso de muralismo para la recuperación de zonas marginales.

El impacto en la comunidad y el futuro de los espacios públicos

La inauguración de este mural de 600m2 marca un hito que el Municipio planea replicar en otros cruces críticos. La respuesta de los vecinos en redes sociales ha sido inmediata, resaltando la importancia de «darle vida» a los rincones oscuros de la ciudad. Federico Quintero, de Autopistas del Oeste, subrayó que la colaboración entre el sector público y privado es la llave para transformar el Conurbano, generando entornos más seguros para todos.

Para quienes quieran conocer más detalles sobre el proceso creativo o ver el registro audiovisual de la transformación, la información está disponible en el Instagram oficial de Autopistas del Oeste. Allí se comparten contenidos sobre los beneficios de estas áreas cardioprotegidas visualmente y cómo el arte influye positivamente en el comportamiento de los conductores, reduciendo el estrés en zonas de alto tráfico.

La transformación urbana es posible cuando hay voluntad política y apoyo empresarial. El nuevo mural bajo el puente no es solo pintura; es un mensaje de cuidado y respeto por el espacio que compartimos todos los días.

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