Morón ganó y recuperó la sonrisa en la Liga Metropolitana al imponerse como local frente a Gimnasia y Esgrima de Ituzaingó por 65 a 57, en un partido que tuvo momentos de alta intensidad y un cierre sólido del conjunto dirigido por Andrés Moggio.
Acá te dejamos un extracto del partido ✅✅✅👇:
Si te interesa este tipo de videos, podés seguir el canal de YouTube de Diario Anticipos, suscribirte y acompañar el crecimiento del proyecto.
La gran figura de la noche fue Alex Rolón, autor de 21 puntos, con una efectividad determinante desde el perímetro. Del lado visitante, Alejo Maggi se destacó con un doble-doble de 17 puntos y 14 rebotes, sosteniendo a su equipo durante gran parte del encuentro. De esa manera Morón ganó.
📲 Sumate al canal de Diario Anticipos en WhatsApp
Un inicio adverso y una reacción clave
El arranque del partido mostró mejor a la visita, con Nicolás Stanic liderando ofensivamente a GEI y marcando el ritmo en los primeros minutos. El Club Morón tardó en acomodarse y eso derivó en un trámite parejo, aunque con leve ventaja para los de Ituzaingó.
Sin embargo, promediando el primer cuarto apareció la figura de Rolón, quien cambió el desarrollo del juego con una ráfaga letal: 15 puntos y cuatro triples consecutivos que encendieron al local. A pesar de ese impulso, GEI logró cerrar el período arriba por 25 a 22.
📲 Sumate al canal de Diario Anticipos en WhatsApp
Paridad en el desarrollo y ventaja visitante al descanso
En el segundo cuarto, el equipo de Morón ajustó su ofensiva y encontró en Bryant Polanco una vía para tomar la delantera por primera vez en la noche. El juego se volvió más trabado, con menos eficacia y pocas diferencias en el marcador.
El conjunto dirigido por Juan Ignacio González logró sostener su ventaja en un cierre ajustado y se fue al descanso largo arriba por 38 a 34, dejando abierto el desenlace.
📲 Sumate al canal de Diario Anticipos en WhatsApp
El quiebre en el tercer cuarto
La segunda mitad comenzó con un Club Morón más agresivo y decidido. En un contexto de máxima paridad, la expulsión de Nicolás Franck en la visita terminó siendo un punto de inflexión.
A partir de allí, volvió a emerger Rolón, quien mantuvo su altísimo porcentaje desde la línea de tres (6 de 8) y permitió que el local pase al frente. El tercer cuarto cerró con ventaja para Morón por 48 a 46, marcando el cambio de tendencia.
📲 Sumate al canal de Diario Anticipos en WhatsApp
Cierre sólido para volver a ganar
En el último tramo, GEI no logró sostener el ritmo que había mostrado en la primera mitad. El Club Morón aprovechó ese bajón, controló el juego y mostró su mejor versión colectiva para sellar la victoria. Ya se veía el camino por el cual Morón ganó.
Con autoridad en los minutos finales, el equipo de Moggio se quedó con el triunfo por 65 a 57, retomando la racha positiva y recuperando terreno en la competencia.
📲 Sumate al canal de Diario Anticipos en WhatsApp
Lo que viene en el calendario
El próximo compromiso del Club Morón será el lunes 6 de abril, cuando visite en Ciudadela a Claridad, en un duelo clave para seguir escalando posiciones en la tabla de la Liga Federal.
Por su parte, Gimnasia y Esgrima de Ituzaingó intentará revertir su presente cuando reciba en el estadio Armando Milano a Unión Vecinal de Munro, con la necesidad de salir del fondo de la clasificación.
El triunfo le permitió a Club Morón cortar la racha adversa y recuperar confianza en un tramo clave de la temporada, donde cada resultado empieza a pesar en la tabla de posiciones de la Conferencia Metropolitana. Con pasajes de buen juego colectivo y una defensa más sólida que en presentaciones anteriores, el equipo mostró una reacción necesaria tras las últimas caídas.
Más allá del resultado, el cuerpo técnico destacó la respuesta anímica del plantel y la capacidad para sostener la intensidad durante los cuatro cuartos. De cara a los próximos compromisos, Morón buscará consolidar esta levantada y encontrar regularidad, un aspecto que será determinante para mantenerse competitivo en la recta final de la fase regular.
Texto e Informes: Mateo Durruty, Área de Prensa Básquet Club Morón