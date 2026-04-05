Cómo sigue la historia. Deportivo Morón se reencontró con la victoria y el liderato en el Nuevo Francisco Urbano, aunque el camino no fue sencillo. En un partido correspondiente a la fecha 8 de la Primera Nacional 2026, el equipo de Walter Otta derrotó 1-0 a San Telmo gracias a un penal de su referente, Juan Manuel Olivares. Pese al festejo por la punta, el rendimiento del «Gallo» volvió a dejar interrogantes en su parcialidad.

Deportivo-Moron-1-San-Telmo-0. Y ahora, cómo sigue la historia.

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Un primer tiempo de dominio estéril

Desde el arranque, Morón propuso un manejo de pelota prolijo pero carente de profundidad. El «Candombero», ordenado tácticamente, no se amilanó y a los 10 minutos dio el primer aviso con un derechazo de Franco Tisera que pasó cerca del poste de Salvá.

Recién a la media hora el local logró inquietar seriamente. Primero con un remate de Bulacio a los 38 que rozó el palo, y luego a los 40 con un intento de Fagundez que contuvo el arquero Enrico. La más clara llegó a los 44 minutos tras una gran acción colectiva iniciada por Livera y profundizada por Kubiszyn; el centro atrás encontró a Fagundez solo frente al arco, pero su zurdazo se elevó por encima del travesaño.

El complemento: Del murmullo al desahogo

En el inicio del segundo tiempo, San Telmo volvió a perdonar. A los 7 minutos, Lucas Baldunciel le ganó la posición a Salvareschi y sacó un remate que obligó a Julio Salvá a una intervención magistral para enviarla al córner.

Con el correr de los minutos, la impotencia se apoderó de Deportivo Morón. Los cambios de Walter Otta no surtían efecto y desde las tribunas comenzó a bajar el exigente cántico: “Movete, Gallito, movete”. Por eso, cómo sigue la historia. La respuesta llegó de inmediato y de la forma menos pensada: a los 30 minutos, en una jugada con interferencias dentro del área, Facundo Roncaglia embistió a Olivares. El árbitro Monsón Brizuela no dudó y marcó el penal. El propio «10» ejecutó con frialdad al palo derecho para el 1-0 definitivo.

Difícil saber cómo sigue la historia: Walter Otta está en un buen momento y el equipo también, pero es fútbol

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Análisis del momento

Aunque Morón mira a todos desde arriba (comparte la punta con Colón con 14 puntos), el equipo perdió la frescura de las primeras fechas. San Telmo, con muy poco y pese a estar en la posición 17 con apenas 5 unidades, lo puso en aprietos hasta el último minuto, cuando Salvá volvió a lucirse ante un remate de Gamarra.

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SÍNTESIS DEL PARTIDO

DEPORTIVO MORÓN (1): Julio Salvá; Elías Contreras (F. Flores), Braian Salvareschi, Franco Vázquez y Joaquín Livera; Santiago Kubiszyn (T. Ramírez), Mauro Burruchaga, Mariano Bíttolo (F. Báez); Juan Manuel Olivares (M. González), Franco Fagundez (G. González); Ezequiel Bulacio. DT: Walter Otta.

SAN TELMO (0): Joaquín Enrico; Facundo Roncaglia, Leonel Pollacchi, Fabián Henríquez y Gabriel Paredes (E. Díaz); Matías Ledesma (M. Lava), Renzo Uriburu (R. Gamarra), Javier Iritier y Lucas Baldunciel (M. Batallini); Juan Ignacio Motroni y Franco Tisera. DT: Marcelo Vázquez.

Gol: 77’ Juan Manuel Olivares -p- (MOR).

77’ Juan Manuel Olivares -p- (MOR). Árbitro: Gastón Monsón Brizuela.

Gastón Monsón Brizuela. Estadio: Nuevo Francisco Urbano.

El cierre con final feliz, pero ahora habrá que trabajar para saber cómo sigue la historia

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Lo que se viene para Deportivo Morón

Fecha Escudo Rival Condición Hora Sáb 11/04 San Miguel Visitante 15:30 hs Sáb 18/04 Colón Local 15:30 hs Sáb 25/04 Racing (C) Local 17:00 hs

Deportivo Morón entra en su tramo decisivo

Cómo sigue la historia

Tras la victoria ante San Telmo, el equipo de Walter Otta se enfrenta a un calendario que pondrá a prueba su verdadero potencial en la Primera Nacional. Con la cima en juego y rivales directos en el horizonte, abril asoma como un punto de inflexión para Deportivo Morón.

Tres partidos que pueden cambiar todo

El fixture inmediato no da respiro. ¿Cómo sigue la historia? Mirá: A) 11/04 vs. San Miguel (V), un duelo engañoso ante un rival irregular pero fuerte en Los Polvorines; B) 18/04 vs. Colón (L), el gran choque de candidatos con ambos equipos igualados en la cima; C) 25/04 vs. Racing de Córdoba (L), una prueba de consolidación ante otro animador del torneo.

El examen silencioso en Los Polvorines

El primer desafío será ante San Miguel, un equipo que, pese a su irregularidad, suele hacerse fuerte en su casa. Allí aparece el primer riesgo real: el exceso de confianza. En la lógica del campeonato, este tipo de partidos suelen definir campañas.

Deportivo Morón deberá recuperar frescura ofensiva, un aspecto que mostró retrocesos en las últimas fechas. El equipo sigue sumando, pero el rendimiento dejó algunas dudas que el propio público hizo sentir.

La final anticipada en el Urbano

El duelo ante Colón no es un partido más. Es, directamente, una final adelantada. Ambos llegan con 14 puntos, y el ganador no solo se quedará con la cima, sino también con un envión anímico determinante.

El factor clave será el estadio Nuevo Francisco Urbano, donde Morón puede hacer pesar su localía. Sin embargo, enfrente estará un plantel con mayor jerarquía individual, lo que obliga al equipo de Otta a elevar su nivel colectivo.

Dos en casa: la oportunidad de despegar

El calendario ofrece una ventana clave: dos partidos consecutivos como local. En ese tramo, el objetivo es claro y concreto: sumar fuerte. Esto aclara en parte cómo sigue la historia.

Si Morón logra al menos 4 puntos, y mejor aún 6, empezará a construir una ventaja que puede resultar decisiva en el tramo final del campeonato. En torneos largos como la Primera Nacional, estos pequeños cortes suelen marcar la diferencia.

Rendimiento en la mira: el aviso de la gente

El equipo está arriba, pero no termina de convencer. La victoria reciente no disipó del todo las dudas futbolísticas. El reclamo del hincha —ese clásico “movete, Gallito, movete”— funcionó como advertencia.

Para sostener la punta y competir de igual a igual con equipos como Colón o Racing de Córdoba, no alcanzará con la eficacia mínima. Será necesario recuperar volumen de juego, intensidad y protagonismo.

Abril, el mes de la verdad

El calendario no deja lugar a especulaciones. Abril será el momento en que Deportivo Morón muestre si está para pelear el ascenso o si deberá reconfigurar sus aspiraciones.

El escenario es claro: A) sumar en una cancha difícil como Los Polvorines; B) no perder el duelo directo con Colón; C) hacerse fuerte de local para consolidarse.

Si logra atravesar este tramo con solidez, el sueño del ascenso dejará de ser una ilusión para convertirse en una posibilidad concreta.

La Zona A donde milita Morón para saber cómo sigue la historia en una Primera Nacional que no da respiros

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