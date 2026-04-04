Todo por Morón: Lucas Ghi rifa un huevo

Todo por Morón, sí señor. En el oeste del conurbano, la política encontró una nueva forma de acercarse al vecino: a través del chocolate. Un huevo de Pascua con la inscripción de Lucas Ghi se convirtió en el objeto más comentado del fin de semana tras confirmarse que se rifa en el Mercado Morón, en una escena que mezcla tradición, marketing y picardía criolla.

Ah, pensaban que se trata de otra cosa. Naaaa. Por favor. No sean literales. Estamos en Pascuas, rifa un huevo, cuál va a ser. Porrrrrrr favorrrrrrr.

La movida, que circula entre puestos y comentarios de pasillo, ya genera todo tipo de interpretaciones. A) gesto simpático en tiempos difíciles; B) estrategia de cercanía con sabor dulce; C) campaña adelantada con envoltorio de cacao. Lo cierto es que el huevo no pasa desapercibido y ya es parte del folklore local.

Vecinos que recorren el mercado se detienen, miran, sacan fotos y comentan. No todos participan de la rifa, pero casi nadie se queda sin opinar. Porque si algo tiene este huevo, además de chocolate, es capacidad de generar conversación.

Todo por Morón y una gran iniciativa el Mercado Morón

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En redes sociales, la historia escala con ironías y creatividad: desde quienes piden “la línea completa de productos municipales” hasta los que sugieren que la próxima gestión venga “con sorpresa adentro”.

Mientras tanto, en el Mercado Morón, el huevo sigue su recorrido simbólico. No resuelve la economía, no baja la inflación, pero por un rato logra algo que no es menor: que la política, al menos, se vuelva un poco más digerible.

El Mercado Morón: ubicación y características

El Mercado Morón es un espacio de comercialización impulsado por el Municipio que conecta directamente a productores, mayoristas y vecinos, con el objetivo de ofrecer alimentos y productos esenciales a precios más accesibles. Inaugurado en 2023, el predio cuenta con locales dedicados a rubros como carnicería, pescadería, frutas, verduras, panificados, lácteos y productos de almacén, consolidándose como un punto clave de abastecimiento en el oeste del conurbano.

Está ubicado en Avenida Presidente Perón 3883, en la localidad de El Palomar, dentro del partido de Morón, en una zona de fácil acceso para vecinos de distintos barrios. El mercado funciona de manera regular durante toda la semana y se transformó en un espacio de referencia tanto por sus precios como por su rol social, promoviendo el consumo local y el vínculo directo entre productores y consumidores.

El Mercado Morón propuesto la idea y pegó. Todo por Morón.

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El huevo de Pascua y su lugar en la tradición argentina

En la Argentina, el huevo de Pascua se integró como uno de los símbolos más visibles de la celebración, especialmente en su versión comercial y familiar. Aunque su origen no es local, la costumbre de regalar huevos de chocolate se instaló con fuerza a lo largo del siglo XX, impulsada por panaderías, chocolaterías y la influencia de tradiciones europeas. Con el tiempo, pasó de ser un detalle importado a convertirse en un clásico de cada Semana Santa.

El sentido simbólico del huevo remite a la vida nueva y la renovación, en sintonía con el mensaje central de la Pascua cristiana: la resurrección. En el contexto argentino, esa carga simbólica convive con una dimensión más cotidiana y popular: el regalo a chicos, el gesto familiar y el consumo compartido. Así, el huevo de Pascua se mueve entre lo religioso y lo cultural, sin perder vigencia.

En los últimos años, además, el huevo de Pascua sumó nuevas lecturas: desde productos artesanales personalizados hasta intervenciones creativas que lo sacan de su lugar tradicional. En ese cruce entre símbolo, mercado y actualidad, el chocolate deja de ser solo un dulce para transformarse también en objeto de identidad, humor y hasta comentario social.

Gente, un poco de humor ante la brutal crisis que nos atraviesa. Porffffff favorrrrr.

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