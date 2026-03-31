El estreno de “76 89 23”, el documental de Federico Benoit, reabre una discusión que atraviesa al cine y a la política: cuánto cambió realmente la sociedad argentina en las últimas décadas. La película no solo recupera el legado del film de ficción en blanco y negro 76 89 03, un película de culto que pocos vieron, sino que lo proyecta sobre el presente con una pregunta incómoda que atraviesa generaciones: ¿Cambiamos en algo? Y visto el Gobierno de Javier Milei, pareciera que en nada.

El estreno del documental “76 89 23” de Federico Benoit también puede verse en sutrailer oficial, que anticipa el tono crítico y la relectura histórica que propone el film ✅​✅​✅​👇​.

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Del experimento independiente al estreno en el BAFICI

A fines de los años ’90, Flavio Nardini y Cristian Bernard filmaron una película por fuera del circuito tradicional: bajo presupuesto, sin figuras conocidas, en blanco y negro y con una estructura narrativa que cruzaba tres momentos clave de la historia argentina: 1976, 1989 y una proyección hacia 2003.

El film tuvo su presentación en abril de 2000. En el contexto del cine argentino de los 2000, como ocurrió con La Ciénaga, elegida como una de las mejores películas del siglo. Tuvo su estreno en el BAFICI, dentro del circuito del cine independiente en Argentina, en un contexto de renovación del cine argentino que ese mismo año incluía títulos como Nueve reinas, Felicidades y Esperando al Mesías.

Claudio Rissi como el Rey de la Noche en la película 76 89 03

Una película que dividió a la crítica

Desde su estreno, 76 89 03 generó una fuerte polarización crítica: A) Un sector de la crítica la interpretó como una sátira precisa de la clase media porteña y del clima cultural heredado del menemismo; B) otro sector la cuestionó por su tono provocador, señalando misoginia, xenofobia y una incomodidad difícil de procesar.

Con el tiempo, la película quedó en un lugar ambiguo dentro del cine argentino: reconocida por su audacia, pero relegada del canon dominante. Un dato clave fue el reconocimiento a Claudio Rissi, quien obtuvo el Cóndor de Plata por su actuación como El Rey de la Noche.

Escena de la película 76 89 03 con los tres protagonistas consumiendo drogas

Antes de la crisis: una lectura anticipada

El estreno de 2000 se dio en el final del ciclo político de Carlos Menem, en un contexto que luego derivaría en la crisis de 2001. Con el paso del tiempo, la lectura se volvió más profunda: A) la frustración generacional que atraviesa a sus personajes; B) el individualismo como forma dominante de vínculo social; C) la descomposición progresiva del tejido social.

Vista en retrospectiva, 76 89 03 funciona como una advertencia previa al colapso argentino.

El estreno de “76 89 23”

Afiche del documental 76 89 23 dirigido por Federico Benoit que se exhibe en el Cine Gaumont

El documental 76 89 23 recupera el espíritu de la película original. Más de dos décadas después, Federico Benoit retoma esa obra con “76 89 23”, pero en formato de documental que combina archivo, entrevistas y análisis contemporáneo. El punto de partida no es nostálgico, sino crítico. En palabras del propio director: “me pregunto qué nos pasa con nuestra historia, parece que avanzamos pero estamos estancados como sociedad”.

El film propone así una doble lectura: A) rescatar una película que quedó fuera del centro del relato del Nuevo Cine Argentino; B) utilizarla como herramienta para pensar los últimos 50 años del país.

El título, “76 89 23”, funciona como una actualización directa del mapa temporal argentino.

Buenos Aires, la misma escena en otro tiempo

Los tres protagonistas de la película 76 89 03 viajando en auto en blanco y negro

Uno de los ejes más potentes del documental es la continuidad entre épocas. La ciudad aparece como un espejo. La lectura es directa: A) cambian los contextos históricos; B) persisten las lógicas sociales; C) la desigualdad adopta nuevas formas, pero no desaparece.

El cine frente a sus propios límites

El documental 76 89 23 propone una nueva mirada sobre la película original. El documental también abre una discusión sobre la industria audiovisual actual. A diferencia de fines de los ’90, hoy el margen para la incomodidad parece reducido.

La tendencia dominante marca: A) menor disposición al riesgo narrativo; B) mayor dependencia de fórmulas probadas; C) una industria menos dispuesta a incomodar al espectador.

Una pregunta que sigue abierta

Lejos de cerrar una interpretación, “76 89 23” propone volver a mirar el pasado para entender el presente. La conclusión no es cerrada, pero sí contundente: si después de medio siglo los mismos rasgos siguen apareciendo, la pregunta no es qué cambió, sino qué nunca cambió en la Argentina.

Cómo nació “76 89 03”, la película de culto de Nardini y Bernard

Hablar de “76 89 03” es meterse en una zona incómoda del cine argentino. No por lo que cuenta —que deliberadamente evita— sino por cómo decide hacerlo. A comienzos del 2000, en pleno desgaste del modelo político y económico de los ‘90, Flavio Nardini y Cristian Bernard irrumpieron con una ópera prima que parecía ir a contramano de todo.

Flavio Nardini y Cristian Bernard directores de la película 76 89 03

Una provocación desde el origen

La película nace como un gesto casi desafiante frente a cierto cine argentino que, por entonces, se percibía cargado de sentido explícito y solemnidad. En lugar de reforzar ese camino, Flavio Nardini y Cristian Bernard optaron por vaciarlo.

El eslogan lo dice todo: “La primera película del cine argentino que no tiene mensaje”.

Pero esa frase —leída hoy— funciona más como ironía que como declaración literal.

Una idea que rompe con la narrativa clásica

Lejos de un guion tradicional, la construcción de “76 89 03” responde a otra lógica: A) escenas fragmentadas que no buscan continuidad; B) personajes que aparecen y desaparecen sin explicación; C) diálogos desfasados o absurdos; D) una estética cruda que rehúye lo convencional.

No hay una historia que avance. Hay una acumulación de situaciones que incomodan.

El clima de época como trasfondo invisible

Aunque evita bajar línea, la película está atravesada por su contexto. El final de los ‘90 en Argentina no era neutro. Había desgaste, incertidumbre, una sensación de vacío que empezaba a hacerse evidente.

En ese sentido, la película no explica ese clima: lo respira.

De rareza a objeto de culto

Con el paso del tiempo, lo que en su momento pudo haber parecido caótico o incluso fallido, empezó a leerse de otra manera. La película encontró su lugar como objeto de culto por varias razones: A) su ruptura con el relato clásico; B) su rechazo a un mensaje explícito; C) su tono provocador; D) su capacidad de ser reinterpretada años después.

En definitiva, Flavio Nardini y Cristian Bernard no buscaron hacer una película cómoda. Buscaron incomodar.

Y en ese gesto —más intuitivo que programático— está la clave de por qué “76 89 03” sigue generando conversación más de dos décadas después.

Quién es Federico Benoit, el director detrás de “76 89 23”

En un ecosistema audiovisual cada vez más atravesado por la inmediatez y la lógica del algoritmo, el nombre de Federico Benoit empieza a resonar con una propuesta distinta: incómoda, revisionista y profundamente política. Su irrupción en la escena documental no es casual ni decorativa. Es, más bien, el síntoma de una generación que vuelve a preguntarse por el pasado argentino sin aceptar relatos cerrados.

Un director con mirada incómoda

Lejos del documental clásico que se limita a narrar hechos, Benoit construye una narrativa que interpela. Su estilo se apoya en A) el uso de archivo histórico reinterpretado; B) la superposición de tiempos políticos; C) una edición que busca generar tensión más que orden; y D) una voz autoral que no se esconde detrás de la neutralidad.

No hay en su trabajo una intención de “explicar” la historia, sino de cuestionarla. En ese sentido, su cine dialoga con una tradición argentina que va desde el documental militante hasta las nuevas formas híbridas entre ensayo y memoria.

El estreno del documental “76 89 23” de Federico Benoit y su impacto actual

Su obra más visible hasta el momento es el documental “76 89 23”, una pieza que se mete de lleno en tres momentos clave de la Argentina: A) el golpe de Estado de 1976; B) el final del ciclo alfonsinista en 1989; y C) la crisis estructural que deriva en el estallido de 2001-2003. Más que una cronología, la película propone un espejo incómodo: ¿cuánto de esos ciclos sigue operando hoy? Benoit no ordena el pasado: lo desarma. Y en ese gesto aparece su marca autoral.

Entre la memoria y la provocación

El trabajo de Federico Benoit se mueve en una zona sensible: la de la memoria política argentina. Pero lo hace evitando dos trampas frecuentes: A) la solemnidad vacía; B) la bajada de línea explícita. En cambio, apuesta por algo más riesgoso: dejar preguntas abiertas. Esa decisión lo posiciona como un realizador que incomoda tanto a miradas progresistas como conservadoras. Porque su cine no confirma certezas: las tensiona.

Un nombre a seguir en el documental político

Todavía lejos del circuito masivo, Benoit empieza a consolidarse como una voz emergente dentro del documental argentino contemporáneo. Su apuesta estética y narrativa lo ubica en un terreno donde el cine vuelve a ser herramienta de discusión pública. En tiempos donde la historia suele reducirse a consignas, su trabajo propone algo más complejo —y también más necesario—: volver a pensar.

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