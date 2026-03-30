El sentimiento de soberanía vuelve a rodar por las calles del oeste. En el marco de un nuevo aniversario de la gesta del Atlántico Sur, el Municipio de Morón realizará una nueva edición de la bicicleteada por Malvinas, una propuesta que ya se ha transformado en un hito del calendario civil local.

Bajo la consigna «Malvinas nos Une», la jornada busca amalgamar el deporte, la vida al aire libre y, fundamentalmente, el ejercicio activo de la memoria colectiva. Esta iniciativa invita a ciudadanos de todas las edades a sacar sus bicicletas para recorrer 4 kilómetros de historia viva, uniendo instituciones educativas y monumentos que rinden tributo a quienes dieron su vida por la patria y a los veteranos que caminan entre nosotros.

Todo sobre la bicicleteada por Malvinas en Morón

La convocatoria para participar de la B Malvinas está pactada para las 8:00 hs del jueves 2 de abril. El punto de partida no fue elegido al azar: la largada será en la EES N° 55 “Marcelo Claudio Gaglianone” (ubicada en Ing. Guillermo White 948, El Palomar). Esta institución educativa lleva el nombre de un verdadero héroe de la región, tripulante del Crucero ARA General Belgrano, cuyo sacrificio quedó grabado en el corazón de la comunidad educativa.

Durante la bicicleteada por Malvinas, los participantes recorrerán distintos puntos emblemáticos del distrito. Desde allí, el pelotón de ciclistas iniciará un circuito diseñado para tocar las fibras más sensibles del distrito. Durante el trayecto, los participantes pasarán por el Monumento a los Héroes de Malvinas, un espacio de recogimiento y respeto. Uno de los momentos más destacados del recorrido tendrá lugar en la Plaza Paracone, donde se realizará una parada técnica y emotiva: se inaugurará un cartel oficial que indica la distancia exacta desde ese punto de Morón hasta nuestras Islas Malvinas, una señalética que busca acortar las distancias geográficas a través del sentimiento.

Posteriormente, la caravana continuará su marcha pasando frente al Jardín de Infantes N° 909 “Malvinas Argentinas”, simbolizando el traspaso de la posta de la memoria a las generaciones más pequeñas, para finalmente enfilar hacia el casco céntrico del municipio. La bicicleteada por Malvinas en Morón se consolida como una de las actividades más convocantes en el distrito, con una fuerte participación de vecinos año tras año.

2 de abril: La importancia de Malvinizar desde el territorio

El Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas no es solo una jornada de duelo, sino una oportunidad para reafirmar el reclamo soberano sobre las Islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur.

La actividad física funciona aquí como un motor de encuentro. Mientras se pedalean esos 4 kilómetros, los vecinos comparten anécdotas, los padres explican a sus hijos el significado de las banderas y se genera un clima de unidad que trasciende cualquier diferencia política. Es, en esencia, un acto de soberanía cultural y territorial. La presencia de los veteranos y sus familias durante el evento le otorga un marco de legitimidad y emoción que difícilmente se logre en un acto protocolar cerrado.

El gran cierre en la Plaza San Martín

Se estima que la columna de ciclistas arribará al centro de Morón alrededor de las 9:00 hs. El punto final de la travesía será la Plaza General San Martín, situada en la emblemática esquina de San Martín y Buen Viaje. En este lugar, frente al Monumento de Malvinas local, se llevará a cabo el acto central de cierre. El momento culminante será el izamiento del pabellón nacional, acompañado por la entonación del Himno Nacional y la Marcha de las Malvinas.

Será el cierre perfecto para una mañana donde el esfuerzo físico se transforma en ofrenda. Las autoridades municipales destacaron que la actividad es libre y gratuita, y recomendaron a los asistentes concurrir con ropa cómoda, agua para hidratarse y, de ser posible, algún distintivo celeste y blanco para teñir las calles de los colores de la bandera.

Con esta nueva edición de la bicicleteada por Malvinas, Morón reafirma su compromiso inquebrantable con la causa.

📲 Sumate al canal de Diario Anticipos en WhatsApp

👉 https://whatsapp.com/channel/0029VbBnLwg5PO0sIHXwQY18