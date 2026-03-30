Abren las inscripciones para las Olimpiadas Virgen de Luján 2026 en Ituzaingó

El calendario deportivo y social para las personas mayores de la región ya tiene su fecha más esperada. El Gobierno Municipal de Ituzaingó anunció que se encuentra abierta la convocatoria para participar de las Olimpiadas Virgen de Luján 2026, un evento que año tras año se consolida como el punto de encuentro más importante para quienes buscan mantenerse activos y vinculados a través de la sana competencia. Destinado a hombres y mujeres mayores de 60 años, este certamen no solo premia la destreza física o el talento artístico, sino que tiene como objetivo fundamental fomentar la integración, la actividad física constante y el compañerismo en una etapa de la vida donde los vínculos sociales son claves para el bienestar integral.

Dos etapas para un sueño: De La Torcaza a Jáuregui

La estructura de las Olimpiadas Virgen de Luján 2026 está diseñada para que todos los participantes tengan la oportunidad de representar a su barrio antes de pasar a la instancia mayor. El cronograma cuenta con dos etapas bien definidas:

Etapa Local: Se llevará a cabo el próximo viernes 24 de abril. Durante esta jornada, un jurado de expertos en cada materia evaluará el desempeño de los inscriptos en las distintas categorías. Es el momento donde los vecinos de Ituzaingó demuestran su preparación y pasión por la disciplina elegida. Etapa Provincial: Aquellos que logren superar con éxito la fase local obtendrán su pase directo a la gran final provincial. Esta instancia se realizará durante el mes de mayo en las instalaciones del histórico Club Náutico El Timón, ubicado en la localidad de Jáuregui, un entorno natural privilegiado que suele recibir a delegaciones de diversos puntos de la Provincia de Buenos Aires.

Las autoridades informaron que el plazo máximo para anotarse es el 10 de abril. Los trámites son presenciales: para las disciplinas deportivas, los interesados deben dirigirse al Polideportivo La Torcaza (Pringles y Brandsen) de 8:00 a 15:00 hs. En cambio, para las categorías culturales, la atención se brinda en el Centro Cultural Ituzaingó (Mansilla 893) de 8:00 a 14:30 hs.

Disciplinas deportivas: Acción y estrategia en el campo

Las Olimpiadas Virgen de Luján 2026 ofrecen un abanico de 16 disciplinas deportivas que se adaptan a todos los perfiles, desde juegos de mesa que requieren una mente afilada hasta deportes de equipo que exigen coordinación y movimiento.

Entre las propuestas más populares se encuentra el Newcom, una adaptación del vóley para adultos mayores que ha crecido exponencialmente en popularidad. También destacan deportes de raqueta como el Pádel y el Tenis de Mesa, y clásicos de nuestra cultura como el Sapo, la Taba y el Tejo, que siempre garantizan hinchadas apasionadas.

Para los amantes de las cartas y los juegos de salón, el torneo incluye Truco, Chin Chon, Escoba de 15, Mus, Lotería, Damas y Ajedrez. Además, el Fútbol Tenis, el Pentatlón y la Caminata Mixta completan una oferta que busca que nadie se quede afuera por falta de opciones.

El arte como bandera: Disciplinas culturales

No todo es esfuerzo físico en estas olimpiadas; el espíritu y la creatividad tienen su propio escenario. La competencia cultural incluye seis categorías donde el talento local brilla con luz propia:

Danza: Con categorías para Tango y Folklore , donde la elegancia y la tradición se roban los aplausos.

Con categorías para y , donde la elegancia y la tradición se roban los aplausos. Canto: Solistas vocales pueden presentarse tanto en géneros de Tango como de Folklore .

Solistas vocales pueden presentarse tanto en géneros de como de . Artes Plásticas: Espacios dedicados a la Pintura y el Dibujo, donde la expresión visual permite conocer las historias y visiones de nuestros mayores.

¿Qué son las Olimpiadas Virgen de Luján?

Históricamente, estas olimpiadas han servido como un motor de vitalidad. Surgieron con la premisa de que la jubilación o el paso del tiempo no significan el fin de la actividad competitiva, sino el comienzo de una etapa donde el disfrute y la salud deben ir de la mano. Participar de este evento permite a los adultos mayores mejorar su calidad de vida, reducir el sedentarismo y combatir la soledad, integrándose en grupos que comparten sus mismos intereses.

Desde la Dirección de Deportes de Ituzaingó remarcan que lo más importante no es llegar primero, sino participar del proceso. El viaje a Jáuregui para la etapa provincial suele ser el premio mayor para muchos, ya que representa una jornada de paseo, aire libre y nuevas amistades con pares de otros municipios bonaerenses.

Si tenés más de 60 años o tenés un familiar que quiera sumarse, recordá que el deporte y la cultura no tienen fecha de vencimiento. Sumate a las Olimpiadas Virgen de Luján 2026 y representá con orgullo a Ituzaingó.