La app de Ituzaingó que usan más de 1 millón de empleados en el mundo

La app de Ituzaingó Humand que ya la utilizan más de 1 millón de empleados en todo el mundo y se posiciona como una de las plataformas de recursos humanos más innovadoras del mercado. Creada por Nicolás Benenzon y Gerónimo Maspero, permite centralizar la comunicación interna, gestionar procesos clave y mejorar la productividad en empresas de distintos sectores.



La escena se repite en miles de empresas: empleados que no encuentran información, procesos burocráticos que se duplican y canales de comunicación fragmentados. En ese contexto nació Humand, una plataforma creada por los argentinos Nicolás Benenzon y Gerónimo Maspero (en la foto de izquierda a derecha), que hoy ya utilizan más de un millón de trabajadores en más de 1.000 compañías distribuidas en 40 países. Lo que comenzó como una solución puntual se convirtió en una herramienta global que promete cambiar la forma en que las organizaciones se conectan con sus equipos.

La propuesta no es menor: centralizar todos los procesos de recursos humanos en una sola aplicación. Desde pedir vacaciones hasta gestionar reclamos, chatear con compañeros o completar el onboarding, todo convive en un mismo entorno digital. “La comunicación interna estaba prácticamente rota”, resume Nicolás Benenzon, CEO y cofundador, al explicar el problema que detectaron en empresas con gran cantidad de trabajadores operativos.

No reemplaza ni anula el Área de Recursos Humanos, sino que la digitaliza por lo cual la comunicación con los empleados se hace en tiempo real

El origen: una urgencia real y una oportunidad en 20 días

El punto de partida de Humand se remonta a 2019, cuando el área de Recursos Humanos de Arcelor Mittal Acindar les planteó un desafío concreto: mejorar la comunicación interna en una planta con serias dificultades. Sin empresa constituida y con apenas 20 días por delante, los emprendedores desarrollaron una solución funcional que terminaría marcando el rumbo del proyecto.

En ese corto plazo crearon una red social corporativa con sistema de tickets integrado. El resultado fue contundente: la herramienta superó alternativas consolidadas como Facebook Workplace y Microsoft Yammer, lo que no solo les permitió quedarse con el proyecto, sino también validar su visión de negocio y obtener la propiedad intelectual del desarrollo.

Se puede visualizar el rol de cada empleados en cada lugar de trabajo, cercano y lejano, a través de tu celular

Una app todo en uno para Recursos Humanos

El diferencial de Humand está en su capacidad de integración. A diferencia de otras plataformas que fragmentan funciones, esta solución reúne todos los procesos clave en un único lugar. Los colaboradores pueden gestionar licencias, enviar tickets, hacer consultas, dar feedback, reconocer a compañeros o acceder al organigrama sin salir de la app.

“A diferencia de otras plataformas, Humand integra todos los procesos de RR.HH. en un solo lugar”, enfatiza Benenzon. Esta centralización no solo mejora la experiencia del usuario, sino que también impacta directamente en la eficiencia operativa de las empresas.

Los números respaldan esa afirmación: un empleado puede ahorrar hasta tres horas de trabajo por semana, reducir en un 30% los correos y el papeleo innecesario, y disminuir en un 25% los costos de IT. Además, se registró una reducción del 34% en los tiempos de respuesta interna y un crecimiento significativo en la productividad de los equipos.

También la participación de cada empleado en el calado horario de tu empresa

De Argentina al mundo: expansión acelerada y respaldo internacional

El crecimiento de Humand encontró un impulso decisivo en 2020, cuando la pandemia obligó a digitalizar procesos laborales. En ese contexto, la plataforma se convirtió en el único canal de comunicación para más de 3.000 empleados en distintas organizaciones.

Al año siguiente, los fundadores se instalaron en México y en apenas seis meses lograron cerrar más de 30 contratos. El salto definitivo llegó en 2022, cuando fueron aceptados en Y Combinator, la aceleradora de startups más influyente del mundo, que se convirtió en su primer inversor institucional.

En su primera ronda de financiamiento, la compañía recaudó 2,5 millones de dólares con el respaldo de fundadores y referentes de empresas como Dropbox, Lyft y Rappi, además de unicornios tecnológicos como Mural, Vercel, Webflow y Decentraland. Ese impulso posicionó a la startup como una de las de mayor crecimiento dentro de su cohorte.

La plataforma se expande por el mundo y ya tiene oficinas en Uruguay

Impacto en las empresas y proyección global

La adopción de Humand no solo crece en volumen, sino también en resultados. Según datos de la propia compañía, el 84% de sus clientes asegura que la plataforma mejora la velocidad de respuesta dentro de las organizaciones. A su vez, se registra un aumento del 300% en el engagement de los empleados y una mejora del 10% en la retención de talento.

La herramienta ya forma parte del ecosistema de empresas como Techint, Swiss Medical, River Plate, Miniso, OXXO y Siemens, entre muchas otras. Su expansión internacional, sumada a un equipo de más de 300 colaboradores distribuidos en 20 países, confirma su posicionamiento como un actor relevante en el mundo del software corporativo.

Con una visión claramente global desde su origen, los fundadores apuntan a seguir escalando el negocio y consolidar su presencia en nuevos mercados. “Nos inspira demostrar que una startup nacida en Latinoamérica puede competir de igual a igual con gigantes internacionales”, afirma Benenzon.

Y concluye: “Queremos seguir innovando y acompañando a cada vez más empresas en el desafío de transformar la comunicación interna y la experiencia de sus colaboradores, duplicando nuestras proyecciones año tras año”.