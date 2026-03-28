Primera Nacional: arranca la fecha 7 con clásicos, urgencias y la lupa puesta en la tabla

Arranca la fecha 7 con clásicos. El campeonato de la Primera Nacional vuelve a tomar temperatura. Este viernes se pondrá en marcha la fecha 7, una jornada atravesada por cruces determinantes tanto en la pelea por la clasificación al Reducido como en la lucha por la permanencia.
La programación ofrece partidos con distintos condimentos: equipos que buscan consolidarse en lo más alto, otros que necesitan reaccionar de inmediato y varios que empiezan a sentir el peso de la tabla en la zona baja.
El presente de Deportivo Morón en la Primera Nacional invita a ilusionarse. El equipo del Oeste logró posicionarse como líder de la Zona A en las primeras fechas, mostrando una identidad clara y una estructura competitiva. Con un arranque sólido, supo sumar puntos en momentos clave y construir confianza. En un torneo largo y exigente, ese tipo de comienzos suele marcar el rumbo. La regularidad, ahora, aparece como el gran desafío a sostener.
Desde lo futbolístico, Morón exhibe un equipo equilibrado, con orden defensivo y capacidad para golpear en los momentos justos. No es un conjunto que avasalla, pero sí uno que entiende cómo jugar cada partido según el contexto. Esa lectura le permitió resolver encuentros cerrados y sostener ventajas. Además, muestra una solidez que lo vuelve difícil de vulnerar. En esta categoría, donde la paridad es moneda corriente, esos detalles hacen la diferencia.
Otro de los pilares del buen momento pasa por la fortaleza como local en el Nuevo Francisco Urbano, donde el equipo suele hacerse fuerte con el acompañamiento de su gente. La localía, en la Primera Nacional, suele ser determinante, y Morón la está aprovechando. La presión, el ritmo y la intensidad que imprime en su estadio generan incomodidad en los rivales. Ese plus anímico muchas veces termina inclinando partidos. Y en un campeonato tan ajustado, cada punto pesa.
Sin embargo, el camino recién empieza y el margen de error es mínimo. La categoría no da respiro y cualquier racha negativa puede modificar el escenario rápidamente. Morón deberá sostener su rendimiento también fuera de casa, donde muchas veces se definen los torneos. La administración de cargas, las lesiones y las suspensiones serán factores clave. Mantener la concentración será tan importante como el juego.
El objetivo, puertas adentro, seguramente sea ir paso a paso, pero el arranque permite proyectar. Morón se posiciona como un serio candidato a pelear arriba si logra sostener su nivel. La ilusión de pelear por el ascenso comienza a tomar forma en el Oeste. Con un plantel comprometido y una idea clara, el equipo ya dio señales. Ahora, el desafío es confirmarlas con el correr de las fechas.
Sábado 28/3
15:00 Atlanta vs Ferro
15:30 Almagro vs Deportivo Morón (un clásico)
16:00 Almirante Brown vs Tristán Suárez
20:00 Colegiales vs San Miguel
Domingo 29/3
15:00 Los Andes vs Temperley
15:30 Nueva Chicago vs All Boys
16:00 Deportivo Madryn vs San Martín (T)
16:00 Chacarita vs Estudiantes (BA)
16:00 Patronato vs Colón
16:00 San Telmo vs Quilmes
17:00 Güemes (SdE) vs Mitre (SdE)
17:00 Deportivo Maipú vs Godoy Cruz
17:30 Gimnasia y Tiro vs Central Norte
Lunes 30/3
Horario a confirmar Defensores vs Atlético Rafaela
Miércoles 8/4
20:00 Midland vs Acassuso
Hoy, el goleador de Deportivo Morón en la Primera Nacional 2026 es Franco Toloza, con 3 goles en las primeras fechas del campeonato.
Detrás suyo aparecen Juan Manuel Olivares y Franco Fagúndez, ambos con 2 tantos, en un equipo que reparte bastante el gol y no depende de un solo delantero.
|Clave
|Dato
|Máximo goleador
|Franco Toloza – 3 goles
|Segundo escalón
|Juan Manuel Olivares – 2 goles
|Franco Fagúndez – 2 goles
|Característica
|Goleo repartido
|Lectura
|Morón no depende de un solo delantero
ZONA A | Posiciones (resumen)
Líder
Acassuso – 9 pts
Escoltas
San Miguel – 7 pts
Almirante Brown – 7 pts
Pelotón
Deportivo Morón – 5 pts
Ferro – 5 pts
Colón – 5 pts
Defensores – 5 pts
Mitad de tabla
All Boys – 4 pts
Mitre – 4 pts
Racing (Cba) – 4 pts
Zona baja
San Telmo – 1 pt
Central Norte – 1 pt
Chaco For Ever – 1 pt
Último
Estudiantes (BA) – 0 pts
ZONA B | Posiciones (resumen)
Líder
Gimnasia y Tiro – 9 pts
Segundo
Nueva Chicago – 7 pts
Tercero
Gimnasia (Jujuy) – 6 pts
Pelotón
San Martín (T) – 5 pts
Tristán Suárez – 5 pts
Mitad de tabla
Chacarita – 4 pts
Midland – 4 pts
Deportivo Maipú – 4 pts
Atlético Rafaela – 4 pts
Temperley – 4 pts
Zona baja
Quilmes – 1 pt
Patronato – 1 pt
Último
Almagro – 1 pt (peor diferencia)
Síntesis del partido
DEP. MORÓN – ALMAGRO
Morón:
Capponi; Caputo, Giacinti, Demaría; Rodríguez, Di Marco; Giménez, González, Morales, Pérez.
Almagro:
Nicolás, Baccico, Maldonado; Vázquez, Ramos, Núñez; Pérez, Rodríguez, Díaz, Fernández.
(Algunas formaciones pueden tener errores menores por falta de nitidez)