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Primera Nacional: arranca la fecha 7 con clásicos, urgencias y la lupa puesta en la tabla

La Primera Nacional vuelve a escena con una fecha 7 cargada de tensión y expectativas: clásicos que prometen alto voltaje, equipos necesitados de puntos y una tabla que comienza a perfilar candidatos y preocupaciones. En un torneo cada vez más parejo, cada resultado puede marcar un quiebre en la pelea por el ascenso o en la lucha por no quedar relegado.

Por Andres Llinares

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Primera Nacional arranca la fecha 7 con clásicos, urgencias y la lupa puesta en la tabla

Arranca la fecha 7 con clásicos. El campeonato de la Primera Nacional vuelve a tomar temperatura. Este viernes se pondrá en marcha la fecha 7, una jornada atravesada por cruces determinantes tanto en la pelea por la clasificación al Reducido como en la lucha por la permanencia.

La programación ofrece partidos con distintos condimentos: equipos que buscan consolidarse en lo más alto, otros que necesitan reaccionar de inmediato y varios que empiezan a sentir el peso de la tabla en la zona baja.

El presente de Deportivo Morón en la Primera Nacional invita a ilusionarse. El equipo del Oeste logró posicionarse como líder de la Zona A en las primeras fechas, mostrando una identidad clara y una estructura competitiva. Con un arranque sólido, supo sumar puntos en momentos clave y construir confianza. En un torneo largo y exigente, ese tipo de comienzos suele marcar el rumbo. La regularidad, ahora, aparece como el gran desafío a sostener.

Desde lo futbolístico, Morón exhibe un equipo equilibrado, con orden defensivo y capacidad para golpear en los momentos justos. No es un conjunto que avasalla, pero sí uno que entiende cómo jugar cada partido según el contexto. Esa lectura le permitió resolver encuentros cerrados y sostener ventajas. Además, muestra una solidez que lo vuelve difícil de vulnerar. En esta categoría, donde la paridad es moneda corriente, esos detalles hacen la diferencia.

Otro de los pilares del buen momento pasa por la fortaleza como local en el Nuevo Francisco Urbano, donde el equipo suele hacerse fuerte con el acompañamiento de su gente. La localía, en la Primera Nacional, suele ser determinante, y Morón la está aprovechando. La presión, el ritmo y la intensidad que imprime en su estadio generan incomodidad en los rivales. Ese plus anímico muchas veces termina inclinando partidos. Y en un campeonato tan ajustado, cada punto pesa.

Sin embargo, el camino recién empieza y el margen de error es mínimo. La categoría no da respiro y cualquier racha negativa puede modificar el escenario rápidamente. Morón deberá sostener su rendimiento también fuera de casa, donde muchas veces se definen los torneos. La administración de cargas, las lesiones y las suspensiones serán factores clave. Mantener la concentración será tan importante como el juego.

El objetivo, puertas adentro, seguramente sea ir paso a paso, pero el arranque permite proyectar. Morón se posiciona como un serio candidato a pelear arriba si logra sostener su nivel. La ilusión de pelear por el ascenso comienza a tomar forma en el Oeste. Con un plantel comprometido y una idea clara, el equipo ya dio señales. Ahora, el desafío es confirmarlas con el correr de las fechas.

Sábado 28/3

15:00 Atlanta vs Ferro
15:30 Almagro vs Deportivo Morón (un clásico)
16:00 Almirante Brown vs Tristán Suárez
20:00 Colegiales vs San Miguel

Domingo 29/3

15:00 Los Andes vs Temperley
15:30 Nueva Chicago vs All Boys
16:00 Deportivo Madryn vs San Martín (T)
16:00 Chacarita vs Estudiantes (BA)
16:00 Patronato vs Colón
16:00 San Telmo vs Quilmes
17:00 Güemes (SdE) vs Mitre (SdE)
17:00 Deportivo Maipú vs Godoy Cruz
17:30 Gimnasia y Tiro vs Central Norte

Lunes 30/3

Horario a confirmar Defensores vs Atlético Rafaela

Miércoles 8/4

20:00 Midland vs Acassuso

El goleador Franco Toloza en una imagen que transmite euforia
El goleador Franco Toloza en una imagen que transmite euforia

Hoy, el goleador de Deportivo Morón en la Primera Nacional 2026 es Franco Toloza, con 3 goles en las primeras fechas del campeonato.

Detrás suyo aparecen Juan Manuel Olivares y Franco Fagúndez, ambos con 2 tantos, en un equipo que reparte bastante el gol y no depende de un solo delantero.

ClaveDato
Máximo goleadorFranco Toloza – 3 goles
Segundo escalónJuan Manuel Olivares – 2 goles
Franco Fagúndez – 2 goles
CaracterísticaGoleo repartido
LecturaMorón no depende de un solo delantero

ZONA A | Posiciones (resumen)

Líder
Acassuso – 9 pts

Escoltas
San Miguel – 7 pts
Almirante Brown – 7 pts

Pelotón
Deportivo Morón – 5 pts
Ferro – 5 pts
Colón – 5 pts
Defensores – 5 pts

Mitad de tabla
All Boys – 4 pts
Mitre – 4 pts
Racing (Cba) – 4 pts

Zona baja
San Telmo – 1 pt
Central Norte – 1 pt
Chaco For Ever – 1 pt

Último
Estudiantes (BA) – 0 pts

ZONA B | Posiciones (resumen)

Líder
Gimnasia y Tiro – 9 pts

Segundo
Nueva Chicago – 7 pts

Tercero
Gimnasia (Jujuy) – 6 pts

Pelotón
San Martín (T) – 5 pts
Tristán Suárez – 5 pts

Mitad de tabla
Chacarita – 4 pts
Midland – 4 pts
Deportivo Maipú – 4 pts
Atlético Rafaela – 4 pts
Temperley – 4 pts

Zona baja
Quilmes – 1 pt
Patronato – 1 pt

Último
Almagro – 1 pt (peor diferencia)

Un regalo de Anticipos Diario, la tapa de Crónica del 24 de octubre de 1964. Tiene 61 años de antigüedad y Almagro y el Gallo ya era un clásico.
Un regalo de Anticipos Diario, la tapa de Crónica del 24 de octubre de 1964. Tiene 61 años de antigüedad y Almagro y el Gallo ya era un clásico.

Síntesis del partido

DEP. MORÓN – ALMAGRO

Morón:
Capponi; Caputo, Giacinti, Demaría; Rodríguez, Di Marco; Giménez, González, Morales, Pérez.

Almagro:
Nicolás, Baccico, Maldonado; Vázquez, Ramos, Núñez; Pérez, Rodríguez, Díaz, Fernández.

(Algunas formaciones pueden tener errores menores por falta de nitidez)

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