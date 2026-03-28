Primera Nacional: arranca la fecha 7 con clásicos, urgencias y la lupa puesta en la tabla

Arranca la fecha 7 con clásicos. El campeonato de la Primera Nacional vuelve a tomar temperatura. Este viernes se pondrá en marcha la fecha 7, una jornada atravesada por cruces determinantes tanto en la pelea por la clasificación al Reducido como en la lucha por la permanencia.

La programación ofrece partidos con distintos condimentos: equipos que buscan consolidarse en lo más alto, otros que necesitan reaccionar de inmediato y varios que empiezan a sentir el peso de la tabla en la zona baja.

El presente de Deportivo Morón en la Primera Nacional invita a ilusionarse. El equipo del Oeste logró posicionarse como líder de la Zona A en las primeras fechas, mostrando una identidad clara y una estructura competitiva. Con un arranque sólido, supo sumar puntos en momentos clave y construir confianza. En un torneo largo y exigente, ese tipo de comienzos suele marcar el rumbo. La regularidad, ahora, aparece como el gran desafío a sostener.

Desde lo futbolístico, Morón exhibe un equipo equilibrado, con orden defensivo y capacidad para golpear en los momentos justos. No es un conjunto que avasalla, pero sí uno que entiende cómo jugar cada partido según el contexto. Esa lectura le permitió resolver encuentros cerrados y sostener ventajas. Además, muestra una solidez que lo vuelve difícil de vulnerar. En esta categoría, donde la paridad es moneda corriente, esos detalles hacen la diferencia.

Otro de los pilares del buen momento pasa por la fortaleza como local en el Nuevo Francisco Urbano, donde el equipo suele hacerse fuerte con el acompañamiento de su gente. La localía, en la Primera Nacional, suele ser determinante, y Morón la está aprovechando. La presión, el ritmo y la intensidad que imprime en su estadio generan incomodidad en los rivales. Ese plus anímico muchas veces termina inclinando partidos. Y en un campeonato tan ajustado, cada punto pesa.

Sin embargo, el camino recién empieza y el margen de error es mínimo. La categoría no da respiro y cualquier racha negativa puede modificar el escenario rápidamente. Morón deberá sostener su rendimiento también fuera de casa, donde muchas veces se definen los torneos. La administración de cargas, las lesiones y las suspensiones serán factores clave. Mantener la concentración será tan importante como el juego.

El objetivo, puertas adentro, seguramente sea ir paso a paso, pero el arranque permite proyectar. Morón se posiciona como un serio candidato a pelear arriba si logra sostener su nivel. La ilusión de pelear por el ascenso comienza a tomar forma en el Oeste. Con un plantel comprometido y una idea clara, el equipo ya dio señales. Ahora, el desafío es confirmarlas con el correr de las fechas.

Sábado 28/3

15:00 Atlanta vs Ferro

15:30 Almagro vs Deportivo Morón (un clásico)

16:00 Almirante Brown vs Tristán Suárez

20:00 Colegiales vs San Miguel

Domingo 29/3

15:00 Los Andes vs Temperley

15:30 Nueva Chicago vs All Boys

16:00 Deportivo Madryn vs San Martín (T)

16:00 Chacarita vs Estudiantes (BA)

16:00 Patronato vs Colón

16:00 San Telmo vs Quilmes

17:00 Güemes (SdE) vs Mitre (SdE)

17:00 Deportivo Maipú vs Godoy Cruz

17:30 Gimnasia y Tiro vs Central Norte

Lunes 30/3

Horario a confirmar Defensores vs Atlético Rafaela

Miércoles 8/4

20:00 Midland vs Acassuso

El goleador Franco Toloza en una imagen que transmite euforia

Hoy, el goleador de Deportivo Morón en la Primera Nacional 2026 es Franco Toloza, con 3 goles en las primeras fechas del campeonato.

Detrás suyo aparecen Juan Manuel Olivares y Franco Fagúndez, ambos con 2 tantos, en un equipo que reparte bastante el gol y no depende de un solo delantero.

Clave Dato Máximo goleador Franco Toloza – 3 goles Segundo escalón Juan Manuel Olivares – 2 goles Franco Fagúndez – 2 goles Característica Goleo repartido Lectura Morón no depende de un solo delantero

ZONA A | Posiciones (resumen)

Líder

Acassuso – 9 pts

Escoltas

San Miguel – 7 pts

Almirante Brown – 7 pts

Pelotón

Deportivo Morón – 5 pts

Ferro – 5 pts

Colón – 5 pts

Defensores – 5 pts

Mitad de tabla

All Boys – 4 pts

Mitre – 4 pts

Racing (Cba) – 4 pts

Zona baja

San Telmo – 1 pt

Central Norte – 1 pt

Chaco For Ever – 1 pt

Último

Estudiantes (BA) – 0 pts

ZONA B | Posiciones (resumen)

Líder

Gimnasia y Tiro – 9 pts

Segundo

Nueva Chicago – 7 pts

Tercero

Gimnasia (Jujuy) – 6 pts

Pelotón

San Martín (T) – 5 pts

Tristán Suárez – 5 pts

Mitad de tabla

Chacarita – 4 pts

Midland – 4 pts

Deportivo Maipú – 4 pts

Atlético Rafaela – 4 pts

Temperley – 4 pts

Zona baja

Quilmes – 1 pt

Patronato – 1 pt

Último

Almagro – 1 pt (peor diferencia)

Un regalo de Anticipos Diario, la tapa de Crónica del 24 de octubre de 1964. Tiene 61 años de antigüedad y Almagro y el Gallo ya era un clásico.

Síntesis del partido

DEP. MORÓN – ALMAGRO

Morón:

Capponi; Caputo, Giacinti, Demaría; Rodríguez, Di Marco; Giménez, González, Morales, Pérez.

Almagro:

Nicolás, Baccico, Maldonado; Vázquez, Ramos, Núñez; Pérez, Rodríguez, Díaz, Fernández.

(Algunas formaciones pueden tener errores menores por falta de nitidez)