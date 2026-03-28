Arcor y Danone compran La Serenísima. El control total de Mastellone Hermanos S.A. ya tiene dueños definidos. El Grupo Arcor y la multinacional francesa Danone anunciaron la compra del paquete accionario restante de la histórica compañía láctea argentina, propietaria de la marca La Serenísima, en una operación que marca un punto de inflexión en la industria alimentaria del país.

El movimiento se concretó a través de Bagley Argentina S.A., la sociedad que ambas compañías comparten desde hace años, mediante la cual adquirieron el 51,32% del capital social que aún estaba en manos de la familia fundadora y del fondo Dallpoint Investments LLC. De esta manera, las empresas pasan a controlar el 100% de Mastellone, cerrando un proceso de expansión y negociación que se extendió durante más de una década.

Según el hecho relevante comunicado a la Comisión Nacional de Valores (CNV), la operación se ejecutó en función de la opción de compra pactada originalmente el 3 de diciembre de 2015, lo que le da sustento contractual a un acuerdo largamente anticipado en el mercado. Sin embargo, el cierre definitivo aún dependerá de aprobaciones regulatorias en distintas jurisdicciones y de formalidades societarias.

La planta de Grupo Arcor en Arroyito, una de las mayores fábricas de alimentos de Latinoamérica, opera intensamente al anochecer

Un nuevo gigante lácteo integrado

El corazón de la operación es la creación de un joint venture que unificará toda la cadena láctea. La nueva estructura integrará los activos de Danone Argentina, Mastellone Hermanos y la red de Logística La Serenísima, generando un esquema industrial y comercial sin precedentes en el país.

Este entramado incluirá once plantas productivas distribuidas en la región, donde se elaborará el portafolio completo de productos: leche fluida, leche en polvo, quesos, manteca, crema, yogures, postres y el tradicional dulce de leche. La clave del nuevo modelo es la integración vertical, desde el acopio de materia prima hasta la llegada al consumidor final.

Hasta ahora, la operatoria estaba dividida: Mastellone se enfocaba en productos básicos, mientras que Danone gestionaba categorías de mayor valor agregado, como yogures y postres, bajo acuerdos de marca. El nuevo esquema elimina esa fragmentación y apunta a una gestión unificada, con foco en eficiencia, innovación y expansión.

Dadone y Arcor ya controlaban el 48% del paquete accionario y ahora se quedan con el 100%

Las voces del acuerdo

El CEO global de Danone, Antoine de Saint-Affrique, celebró el paso estratégico y destacó el alcance regional del proyecto.

“Estamos muy satisfechos de llevar nuestra alianza de largo plazo con el grupo Arcor al siguiente nivel. Esta alianza refuerza nuestro compromiso con el mercado argentino y con América Latina”, afirmó.

El ejecutivo remarcó que la integración permitirá construir una plataforma con mayores oportunidades de innovación y eficiencia operativa, además de ampliar el acceso de los consumidores a productos lácteos de calidad.

Por su parte, el presidente de Grupo Arcor, Alfredo Pagani, subrayó el impacto estructural del acuerdo para la compañía argentina.

“Este joint venture lácteo con Danone permitirá apalancar la capacidad comercial, las operaciones y las mejores prácticas de ambas empresas”, señaló. Pagani también sostuvo que la decisión “ratifica nuestro compromiso con el país” y fortalece la estrategia de crecimiento en el segmento de consumo masivo.

Parte de la inmensa cadena de producción que tiene La Serenísima en General Rodríguez

El peso de los protagonistas

El acuerdo une a dos gigantes con fuerte presencia global. Arcor, con sede en Córdoba, registró en 2025 ventas por 3.400 millones de dólares y opera 49 plantas industriales. Su modelo de expansión se apoya en alianzas estratégicas, como la histórica sociedad con Danone en Bagley. En tanto, Danone —certificada como empresa B Corp en 2025— reportó ingresos globales por 27.300 millones de euros y tiene presencia en más de 120 mercados, consolidándose como uno de los principales jugadores del sector alimentario a nivel mundial.

Empresa Producción Mastellone (La Serenísima) 3.000 M litros/año Distribución: nacional (AMBA y grandes centros) Saputo Argentina 2.800 M litros/año Distribución: nacional + exportación SanCor 1.000 M litros/año Distribución: centro y oeste del país Ilolay (Williner) 700 M litros/año Distribución: fuerte en el interior Milkaut 500 M litros/año Distribución: nacional + exportación Verónica 400 M litros/año Distribución: AMBA y litoral La Anónima 200 M litros/año Distribución: Patagonia

Parte de la inmensa cadena de producción que tiene La Serenísima en General Rodríguez

Una historia de crisis, disputa y negociación

El camino hacia el control total de Mastellone no fue lineal. La historia se remonta a 2009, cuando Danone comenzó a explorar una mayor participación en la compañía fundada por Pascual Mastellone, en un contexto de dificultades financieras.

En ese momento, la empresa arrastraba deudas superiores a 230 millones de dólares y pérdidas operativas significativas, lo que abrió la puerta a un proceso de reestructuración y alianzas. Sin embargo, la relación entre las partes venía de antes: desde 1996, cuando comenzaron los primeros acuerdos comerciales.

El punto de inflexión llegó en 2015, con la firma del contrato que otorgó a Arcor y Danone la opción de adquirir el total de la compañía en etapas. Ese acuerdo incluyó cláusulas complejas de valuación que, años más tarde, serían el eje de una fuerte disputa.

En 2025, cuando se activó la compra del paquete restante, la familia Mastellone y el fondo Dallpoint, encabezado por Carlos Agote, cuestionaron el precio ofrecido. La diferencia era sustancial: mientras los vendedores aspiraban a unos 250 millones de dólares, la oferta inicial rondaba los 40 millones.

La tensión escaló al punto de contemplarse un arbitraje internacional bajo jurisdicción española, tal como establecía el contrato original. Finalmente, tras meses de negociación, las partes alcanzaron un acuerdo que permitió cerrar la operación.

Publicidad de la Serenísima en sachet de la década del ’60 cuando se la asoció a la salud de los más chicos

Un cambio estructural en el mercado

La adquisición total de Mastellone redefine el negocio lácteo en Argentina. La integración entre Arcor y Danone no solo consolida una alianza histórica, sino que configura un actor dominante con capacidad para influir en precios, innovación y distribución.

El desafío, hacia adelante, será equilibrar esa posición con un mercado altamente regulado y sensible al consumo interno. En un contexto económico complejo, la apuesta de ambas compañías apunta a ganar escala, mejorar eficiencia y sostener competitividad, tanto en el mercado local como en la proyección regional.

La historia de La Serenísima, nacida como una empresa familiar y convertida en emblema de la mesa argentina, entra así en una nueva etapa: la de su integración definitiva a un esquema global de negocios.

Marca Precio estimado (litro, AMBA) La Serenísima $2.200 – $3.200 Tres Niñas (La Serenísima) $1.800 – $2.700 Ilolay $1.900 – $2.800 Milkaut $1.900 – $2.700 Verónica $1.800 – $2.600 La Paulina (Saputo) $1.900 – $2.700 SanCor $2.000 – $2.900 Marcas propias (Coto, Carrefour, Día) $1.500 – $2.200

¿Qué produce Danone?

La multinacional francesa Danone es uno de los principales actores globales en la industria de alimentos, con un perfil centrado en la nutrición saludable y el desarrollo de productos de alto valor agregado. Su presencia en Argentina está fuertemente asociada al segmento de lácteos refrigerados, donde construyó un posicionamiento sólido en las últimas décadas.

En el país, la compañía se especializa principalmente en la elaboración de yogures, leches fermentadas y postres, categorías donde combina innovación tecnológica, desarrollo de marcas y estrategias de consumo orientadas a la salud y el bienestar. A diferencia de otras firmas del sector, su foco no está en la leche fluida tradicional, sino en productos con mayor nivel de procesamiento y diferenciación.

A nivel global, el portafolio de Danone se amplía hacia otras áreas estratégicas, como los alimentos de origen vegetal —bebidas a base de soja, almendra o avena— y la nutrición especializada, que incluye fórmulas infantiles y productos médicos destinados a poblaciones específicas. También participa en el negocio de aguas, aunque ese segmento tiene menor incidencia en el mercado argentino.

Este perfil explica el rol que históricamente desempeñó en su vínculo con Mastellone Hermanos. Mientras la empresa argentina concentraba su operación en productos básicos como leche, manteca y quesos, Danone gestionaba las líneas de mayor valor agregado, especialmente yogures y postres, muchas veces bajo acuerdos de uso de marca.

En ese contexto, la reciente consolidación de la alianza con Arcor y la toma de control total de La Serenísima no solo implica un cambio accionario, sino también un reordenamiento estratégico del negocio. La integración apunta a combinar escala productiva con innovación, uniendo la capacidad industrial de Mastellone con el know how de Danone en desarrollo de productos y posicionamiento de marca.

Así, más que un simple jugador del sector lácteo, Danone se posiciona como un actor clave en la transformación del consumo alimentario, con eje en la calidad nutricional, la diversificación de productos y la adaptación a nuevas tendencias del mercado.

La empresa Danone fue fundada en 1919 en Barcelona, España, y actualmente tiene su sede en París, Francia

¿Qué produce Arcor?

El grupo argentino Arcor es una de las principales compañías de alimentos de América Latina, con un modelo diversificado que abarca desde productos de consumo masivo hasta ingredientes industriales. Fundada en Córdoba, la empresa construyó su crecimiento sobre una fuerte integración productiva y una expansión sostenida en mercados internacionales.

El corazón histórico de Arcor está en la elaboración de golosinas, chocolates y alimentos dulces, segmento en el que es líder en Argentina y tiene una fuerte presencia regional. Entre sus productos más conocidos se encuentran caramelos, chupetines, bombones, galletitas y dulces, con marcas ampliamente instaladas en el consumo cotidiano.

Con el paso de los años, la compañía amplió su portafolio hacia otras categorías clave. Hoy también produce alimentos básicos y conservas, como mermeladas, salsas, jugos, conservas de frutas y hortalizas, además de líneas de productos derivados del maíz a través de su división de agronegocios.

Un pilar central de su estructura es la sociedad que mantiene con Danone en Bagley Argentina, desde donde desarrolla y comercializa galletitas, snacks y productos horneados. Esta alianza le permitió consolidarse en el segmento de alimentos secos y ampliar su alcance en el mercado interno.

Además, Arcor participa en la producción de ingredientes industriales, abasteciendo a otras empresas con insumos alimenticios, lo que le otorga un rol relevante dentro de la cadena de valor del sector. Este esquema le permite operar no solo como marca de consumo final, sino también como proveedor estratégico.

En el marco del acuerdo por La Serenísima, el rol de Arcor es aportar escala industrial, logística y capilaridad comercial, elementos clave para potenciar la distribución y el posicionamiento de los productos lácteos en todo el país. Su experiencia en consumo masivo y su red de operaciones refuerzan el objetivo de crecimiento del nuevo esquema junto a Danone.

De este modo, Arcor no es únicamente una empresa de golosinas, sino un grupo alimenticio integral, con capacidad para operar en múltiples segmentos y adaptarse a distintos modelos de negocio dentro de la industria.

Holanda, la vaquita la llamaban, una de las golosinas preferidas de Arcos que los vendía como bocaditos del mediodía

Arcor, Danone y La Serenísima: la fusión que reordena

La integración entre Arcor, Danone y La Serenísima marca un antes y un después en la estructura del mercado lácteo argentino. No se trata únicamente de una operación empresarial de gran escala, sino de un movimiento que redefine la lógica de funcionamiento de toda la cadena, desde la producción primaria hasta la góndola. En un sector históricamente atomizado, la aparición de un jugador con control total del negocio introduce nuevas reglas de competencia.

El primer impacto es la mayor concentración del mercado. Aunque Argentina cuenta con cientos de empresas lácteas, pocas tienen capacidad de escala real. La consolidación de este nuevo bloque empresarial posiciona a la alianza como un actor dominante en múltiples categorías, desde la leche fluida hasta los productos de mayor valor agregado. Este fenómeno podría acelerar un proceso de concentración que, hasta ahora, avanzaba de manera más lenta y fragmentada.

La Serenísima fue fundada por Teresa Aiello y Antonino Mastellone en 1929, en General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires

Pero el cambio más profundo está en la integración vertical del negocio. Con la unificación de las plantas de Mastellone, el desarrollo de productos de Danone y la red comercial de Arcor, la nueva estructura logra algo inédito en el país: controlar cada eslabón de la cadena. Desde el tambo hasta el punto de venta, todo queda bajo una misma lógica operativa, lo que permite mejorar eficiencia, reducir costos y optimizar tiempos de comercialización.

En este nuevo escenario, también se redefine el perfil del negocio. La combinación de volumen —históricamente representado por Mastellone— con innovación y valor agregado —propio de Danone— abre la puerta a una estrategia más sofisticada, donde el crecimiento no dependerá solo de vender más leche, sino de desarrollar productos con mayor margen y diferenciación. Es, en términos concretos, un giro hacia un modelo más cercano al de los grandes mercados internacionales.

El impacto sobre los precios, sin embargo, permanece como una incógnita. Por un lado, la escala y la eficiencia podrían contribuir a estabilizar costos. Por otro, la mayor concentración reduce la cantidad de competidores con capacidad real de disputar mercado. En ese equilibrio, el rol del Estado y la dinámica del consumo serán determinantes para definir si esta transformación beneficia o tensiona el acceso de los consumidores.

A la par, la operación potencia la proyección regional del negocio lácteo argentino. Con la estructura global de Danone y la presencia internacional de Arcor, la nueva compañía queda mejor posicionada para exportar productos con mayor valor agregado, ampliando horizontes más allá del mercado interno.

En definitiva, la fusión no solo reorganiza empresas: reordena el sistema. Cambia la escala, redefine la competencia y obliga a todo el sector —desde grandes industrias hasta pymes y productores— a adaptarse a un nuevo escenario. La pregunta ya no es quién lidera el mercado, sino cómo se reconfigura a partir de ahora.