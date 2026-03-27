Peligro al volante: Corría una picada ilegal, chocó una persona y fue inhabilitado hasta 2099 

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires tomó una decisión en las últimas horas al dictar la inhabilitación preventiva de Lucas Facundo Arias. El joven, de 25 años, fue identificado como el responsable de un violento siniestro vial ocurrido en el predio de Tecnópolis, en Vicente López, mientras participaba de una picada ilegal.

El hecho no solo reaviva el debate sobre la falta de controles en zonas liberadas durante la noche, sino que pone de manifiesto el desprecio por la vida ajena que implican estas competencias clandestinas. Al mando de un potente BMW M2, Arias perdió el control de su unidad e impactó contra otro joven.

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El riesgo extremo de participar en una picada ilegal

El incidente se produjo en el playón del predio ferial, un sitio que habitualmente congrega a cientos de personas para eventos culturales, pero que en horario nocturno se ha convertido en un punto crítico para las pruebas de velocidad. Según el reporte oficial, el conductor del BMW embistió a Iván Nicolás Sluger, de 22 años. Como consecuencia del impacto, Sluger sufrió escoriaciones en el rostro y heridas en las rodillas, debiendo ser asistido por personal sanitario de emergencia en el mismo lugar del choque.

La picada ilegal es considerada por las autoridades de seguridad vial como una de las conductas más temerarias y sancionables. En este caso, la potencia del vehículo involucrado —un coche deportivo de alta gama capaz de alcanzar velocidades de circuito— multiplicó el riesgo de una tragedia mayor.

La intervención policial fue inmediata, y ante la evidencia de las maniobras peligrosas, la justicia y el Poder Ejecutivo provincial coordinaron acciones para retirar al infractor de la vía pública de manera inmediata.

Sanciones severas y el marco legal vigente

La inhabilitación preventiva de Arias no es un hecho aislado, sino que se ampara en la Ley Provincial N° 13.927. Bajo el expediente contravencional N° 819503286, la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial determinó que el joven no podrá conducir ningún tipo de vehículo hasta que se resuelva su situación procesal definitiva. Esta medida busca proteger a la ciudadanía de conductores que utilizan la calle como una pista de carreras.

Desde el Ministerio de Transporte bonaerense fueron tajantes: «La Provincia no va a mirar para otro lado frente a este tipo de irresponsabilidades. Una picada ilegal no es un deporte ni un juego de fin de semana; es un delito que pone en riesgo la vida de familias enteras y tiene consecuencias legales graves».

La retención de la licencia de conducir en estos casos funciona como una herramienta de prevención rápida, evitando que el conductor reincida mientras la causa penal por lesiones sigue su curso.

La problemática de las carreras clandestinas en el Conurbano

El fenómeno de la picada ilegal ha crecido en los últimos años, alimentado por la difusión en redes sociales y la organización de encuentros relámpago en zonas de poco tránsito nocturno. Sin embargo, el caso de Tecnópolis demuestra que ningún lugar es seguro cuando se maneja a velocidades prohibidas.

Los especialistas en seguridad vial coinciden en que estas prácticas se caracterizan por:

Falta de medidas de seguridad: A diferencia del automovilismo profesional, aquí no existen barreras de contención, ambulancias de retén ni cascos obligatorios para los espectadores.

A diferencia del automovilismo profesional, aquí no existen barreras de contención, ambulancias de retén ni cascos obligatorios para los espectadores. Consumo de sustancias: En muchos de estos encuentros clandestinos, la fiscalización de alcoholemia es inexistente hasta que ocurre el accidente.

En muchos de estos encuentros clandestinos, la fiscalización de alcoholemia es inexistente hasta que ocurre el accidente. Modificaciones mecánicas: Muchos vehículos son alterados en su suspensión y motor de forma hogareña, lo que los vuelve inestables ante maniobras bruscas.

Hacia una mayor fiscalización y concientización

A raíz de este evento, la Provincia de Buenos Aires anunció que intensificará los operativos de saturación en las zonas identificadas como «pistas» por los corredores clandestinos. El objetivo es desarticular cualquier intento de picada ilegal antes de que los vehículos comiencen a rodar. La prevención mediante cámaras de seguridad y el monitoreo de grupos de mensajería donde se coordinan estos encuentros son parte de la nueva estrategia de seguridad.

El caso de Lucas Facundo Arias sirve como una advertencia para aquellos que creen que su pericia al volante los exime de cumplir las leyes. Hoy, el joven se encuentra sin registro, con una causa penal abierta y con el repudio de una comunidad que exige calles más seguras.