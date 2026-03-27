Liga Federal: River venció a Club Morón como visitante, se sube a la cima y consolida su liderazgo en la Zona C

Liga Federal: River venció a Club Morón. En una noche de alto voltaje en el oeste del conurbano, Club Morón no pudo sostener su intensidad y terminó cayendo ante River Plate por 68 a 82, en el marco de la quinta fecha de la Liga Federal. El encuentro tuvo tramos de paridad real, pero se quebró definitivamente en el tercer cuarto, donde el equipo visitante impuso jerarquía, eficacia y control del ritmo.

El conjunto dirigido por Andrés Moggio mostró carácter en varios pasajes del juego, con Mata Varela como estandarte ofensivo (25 puntos) y el acompañamiento constante de Alex Rolón, que aportó energía, rebote y puntos en momentos clave. Sin embargo, del otro lado apareció un River más profundo, con variantes y una noche muy efectiva desde el perímetro, encabezada por Genaro Lorio (19 puntos y 4 triples).

Un arranque palo a palo y con alto ritmo

El inicio del partido fue un reflejo de lo que prometía la noche: dinámica alta, defensas intensas y ataques rápidos. River encontró en Juan Pablo Venegas una vía de gol temprana desde el perímetro, con un alto porcentaje en triples que le permitió sacar una leve ventaja.

Morón, lejos de replegarse, respondió con ataques verticales y juego interior, donde Varela y Rolón asumieron responsabilidades para sostener al equipo. El cierre del primer cuarto, con el marcador 19-20, dejó en claro que el duelo sería cerrado.

Morón tuvo sus momentos, pero con más experiencia River logró atravesarlo

Ajustes, tiempo muerto y reacción local

En el segundo cuarto, River golpeó primero. Movió mejor la pelota, encontró tiros abiertos y logró estirar la diferencia, aprovechando algunos desacoples defensivos del local. El parcial obligó a Moggio a pedir tiempo muerto.

La respuesta fue inmediata: Morón mejoró la circulación ofensiva, encontró espacios y elevó su intensidad defensiva, logrando achicar la brecha y volver a meterse en partido. Sin embargo, cada intento de remontada se encontró con la eficacia del “Millonario”, que cerró la primera mitad arriba 31-42, apoyado en su efectividad externa y mejor selección de tiro.

Una marca intensa y fuerte por parte de River frenó a Club Morón

El quiebre: el tercer cuarto que definió todo

El tercer cuarto fue el punto de inflexión. Morón salió decidido a revertir la historia y logró reducir la diferencia a solo cinco puntos, nuevamente con Varela y Rolón como protagonistas.

Pero cuando parecía que el local podía dar el golpe, River mostró su mejor versión: orden, paciencia y contundencia. Ajustó su defensa, controló los rebotes y capitalizó cada error rival. A partir de allí, construyó una ventaja superior a los diez puntos, cerrando el parcial 51-68 y dejando el partido prácticamente encaminado.

Club Morón marcó bien, pero River supo llevar y proteger el balón

Cierre controlado y jerarquía visitante

En el último cuarto, Morón intentó una reacción más, empujado por su gente y con ráfagas de buen juego. Sin embargo, River manejó los tiempos con inteligencia, defendió con solidez y no permitió que el local volviera a ponerse en juego.

La diferencia final (68-82) terminó reflejando lo ocurrido tras el quiebre del tercer cuarto: un equipo visitante más efectivo, con mayor profundidad de plantel y claridad en los momentos decisivos.

De tres y adentro, Morón saboreó segundos de gloria, jugó bien, pero no le alcanzó

Lo que viene

Club Morón buscará recuperarse rápidamente cuando reciba a Gimnasia de Ituzaingó, en un duelo clave para reencauzar su camino y meterse en zona de clasificación dentro de la Conferencia Metropolitana.

River, en tanto, se consolidó como uno de los líderes de la Zona C junto a Sportivo Pilar y viajará a Ciudadela para enfrentar a Claridad, con el objetivo de sostener su racha y encaminar su clasificación a la siguiente instancia.

Texto: Mateo Durruty