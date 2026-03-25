La multinacional Bahco cierra su planta de fabricación en Santa Fe

El panorama industrial argentino suma un nuevo y amargo capítulo con la confirmación de que una emblemática multinacional de herramientas ha decidido cesar sus actividades productivas en el corazón de la provincia de Santa Fe. La empresa Bahco, marca insignia bajo el ala del grupo SNA Europe, anunció formalmente el cierre de su línea de fabricación en la planta de Santo Tomé. Esta medida se inscribe en una tendencia creciente donde compañías globales optan por abandonar la manufactura local para reconvertirse en plataformas de logística y distribución, priorizando la importación de productos terminados sobre la generación de valor industrial en territorio nacional.

Una reestructuración que golpea al empleo local

La noticia, que se dio a conocer a través de un comunicado oficial de SNA Europe Argentina, detalla una transformación drástica en el modelo de negocios de la firma. Según explicaron las autoridades de la compañía, el establecimiento de Santo Tomé dejará de ser una usina de creación de herramientas para transformarse en un centro exclusivamente enfocado en funciones comerciales y de servicios.

Esta decisión tiene un impacto humano directo: la medida afectará a aproximadamente 40 empleados, quienes fueron notificados del cese de sus actividades el pasado miércoles 18 de marzo. La empresa aseguró que el proceso se llevará adelante cumpliendo con todas las obligaciones legales y bajo principios de «respeto e integridad», aunque el golpe para la comunidad industrial de la región es innegable.

La planta, que durante décadas fue un motor de empleo calificado en la zona, verá cómo sus máquinas se detienen definitivamente. La producción que antes se realizaba en suelo santafesino será transferida a otras plantas que el grupo posee a nivel internacional, principalmente en Europa, dejando a la sede argentina con un rol meramente administrativo y de postventa.

El argumento de la «sustentabilidad del negocio»

Desde la dirección de la multinacional de herramientas, la justificación para este repliegue productivo se centra en la viabilidad económica a largo plazo. En el comunicado, la firma expresó: “La medida responde a la necesidad de adaptar nuestro modelo operativo para asegurar la sustentabilidad del negocio en el actual contexto económico”.

Bajo esta premisa, la compañía busca blindar su presencia en el mercado interno mediante un esquema más liviano y menos dependiente de los costos y desafíos que implica la fabricación en Argentina. Pese al cierre de la fábrica, los directivos quisieron llevar tranquilidad a sus clientes respecto al abastecimiento. Las áreas de distribución, ventas y servicio continuarán operativas desde el mismo predio, garantizando que el stock de herramientas, soluciones de almacenamiento y accesorios siga llegando a los puntos de venta de todo el país.

Un cambio estructural en el mapa industrial

El caso de Bahco no es un hecho aislado, sino que se enmarca en un escenario donde diversas firmas industriales están reconfigurando sus operaciones. El paso de la producción local a esquemas centrados en la importación refleja una transformación estructural que preocupa a los sectores productivos de Santa Fe.

La planta de Santo Tomé no era una instalación menor; integraba un circuito global de fabricación de alta calidad. Al retirarse del entramado productivo, se pierde no solo el empleo directo, sino también el derrame económico sobre proveedores locales y el conocimiento técnico acumulado durante años de actividad fabril.

Breve historia de un gigante de las herramientas

Para entender el peso de esta noticia, es necesario recordar el legado de la marca:

Fundación: En 1892, Berndt August Hjort registró la marca BAHCo .

En 1892, Berndt August Hjort registró la marca . Innovación: En ese mismo año, la empresa inventó la llave ajustable , una de las herramientas manuales más esenciales de la historia.

En ese mismo año, la empresa inventó la , una de las herramientas manuales más esenciales de la historia. Actualidad: Hoy forma parte de Snap-on Incorporated, siendo uno de los principales fabricantes europeos de herramientas de mano y sierras.

El futuro de la planta de Santo Tomé

A partir de ahora, el predio de Santa Fe funcionará como un nodo logístico. La marca buscará sostener su liderazgo en el mercado argentino mediante la importación de los productos que antes fabricaba localmente. Si bien la continuidad del servicio de postventa es una buena noticia para los usuarios fieles a la «marca del pez y el anzuelo», el cierre de la línea de producción marca un retroceso para la soberanía industrial de la región.

El cierre de la fabricación de herramientas en Santo Tomé es un recordatorio de la fragilidad del sector industrial frente a los cambios en las estrategias globales de las multinacionales y la inestabilidad del contexto macroeconómico local.