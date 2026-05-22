Servicio limitado: Un tramo del San Martín queda suspendido este 25 de Mayo

La línea San Martín operará con un servicio limitado este lunes 25 de mayo debido a la ejecución de obras críticas e impostergables en su infraestructura de vías. De esta forma estará cancelado el ingreso de los trenes a la terminal de Retiro desde el inicio de la jornada y hasta las 19:00 horas.

Los trabajos se dan bajo el marco de la Emergencia Ferroviaria nacional, apuntando a frenar el deterioro del ramal tras meses de desinversión y generan el servicio limitado.

Obras de emergencia: Bloqueo total entre Villa Crespo y La Paternal

La parálisis del tramo que conecta con el centro de la Capital Federal y el servicio limitado responde a una intervención pesada sobre la estructura de circulación. Según informaron fuentes de Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA), el epicentro de las tareas civiles se ubicará de forma estricta entre las estaciones de Villa Crespo y La Paternal.

Al tratarse de una obra que demanda el reemplazo físico de rieles, además de procesos mecánicos de nivelación y alineación del tendido, se exigió la ocupación total de ambas vías operativas (ascendente y descendente). Por razones estrictas de seguridad operacional, resulta biológicamente e instrumentalmente imposible permitir el paso de formaciones con pasajeros mientras las cuadrillas trabajan en el lugar lo que genera el servicio limitado.

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Estaciones cerradas y el impacto en los pasajeros

A raíz de este esquema de servicio limitado, las estaciones de Retiro, Palermo, Villa Crespo y La Paternal quedarán completamente aisladas de la red de la línea San Martín durante las primeras doce horas del lunes festivo. La cabecera provisoria de la jornada será Villa del Parque, lugar donde los usuarios deberán descender de forma obligatoria.

El servicio limitado genera un bache de conectividad neurálgico en el norte porteño. Quienes necesiten viajar hacia Retiro o las zonas linderas a los viaductos deberán contemplar un gasto extra y demoras extensas para combinar sus trayectos con líneas de colectivos urbanos (como el 42, 55 o 166) o desplazarse hacia las líneas de Subte B o D en busca de alternativas por el servicio limitado del fin de semana.

Los motivos detrás del plan: Incrementar la seguridad operacional

Desde el Ministerio de Infraestructura señalaron que esta parálisis programada no responde a tareas de mantenimiento de rutina, sino a las directivas de contingencia dictadas por la Emergencia Ferroviaria decretada por el Poder Ejecutivo Nacional. El objetivo central es incrementar de forma urgente los niveles de seguridad en sectores con alto desgaste material.

El tramo elevado del viaducto ha sido foco de advertencias técnicas recurrentes por parte de los gremios y especialistas del sector debido a vibraciones y fallas en las fijaciones de los rieles. La renovación de este lunes intenta mitigar esos factores de riesgo para evitar descarrilamientos y permitir, a futuro, recuperar mejores frecuencias horarias durante los días hábiles comerciales.

Factor climático: Qué pasa si llueve el lunes de mayo

Al igual que ocurre con todas las grandes obras de infraestructura ferroviaria a cielo abierto, las tareas de soldadura, alineación y balasto están sujetas a la estabilidad del tiempo. Ante la probabilidad de lluvias intensas o tormentas eléctricas que pongan en riesgo a los operarios, la intervención será suspendida.

En caso de cancelarse los trabajos por mal clima, Trenes Argentinos restablecerá el cronograma habitual de feriados de punta a punta entre Retiro y Pilar, aunque se mantendrán las precauciones de velocidad. Se recomienda a los usuarios chequear el estado del ramal antes de salir mediante los canales digitales del Estado o la aplicación para celulares.

Canales oficiales para verificar el estado de la línea

Para evitar sorpresas en las plataformas de las estaciones, la empresa estatal habilitó vías de consulta remota en tiempo real. Dado que el esquema de servicio limitado finalizará formalmente a las 19:00 horas, se prevé que después de ese horario las formaciones comiencen a normalizar sus recorridos completos de forma paulatina.

Los canales de verificación autorizados son:

Plataforma web: argentina.gob.ar/modificaciones-en-el-servicio-y-novedades.

argentina.gob.ar/modificaciones-en-el-servicio-y-novedades. Soporte móvil: Aplicación gratuita de Trenes Argentinos (disponible para sistemas Android e iOS).

Aplicación gratuita de Trenes Argentinos (disponible para sistemas Android e iOS). Atención telefónica: Línea de asistencia al pasajero para reportes inmediatos.

El feriado patrio demandará altas dosis de paciencia para los habitantes del noroeste bonaerense. Sostener la ejecución de estas obras pesadas es el único camino técnico viable para intentar devolverle la confiabilidad a un ramal que transporta diariamente a más de 100.000 trabajadores y que arrastra un severo déficit de infraestructura.

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