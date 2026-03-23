La Casa de Nora Cortiñas será museo de memoria en Morón a 50 años del golpe

La Casa de Nora Cortiñas será museo de memoria en Morón. En el día en que Nora Cortiñas hubiera cumplido 96 años, impulsan en Morón la creación de la “Casa Museo Nora Cortiñas” en su histórica vivienda de Castelar. El proyecto, presentado en el Senado bonaerense a 50 años del golpe de 1976, busca preservar su legado y convertir el espacio en un centro abierto de memoria, cultura y derechos humanos.

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Nora Irma Morales nació el 22 de marzo de 1930 en el barrio de Monserrat, cerca de Constitución, en Capital Federal. Es una de las cinco hermanas de la familia. Todas mujeres. Madre y padre, españoles. Se puso de novia muy jovencita con Carlos Cortiñas porque eran vecinos en el barrio porteño. A los 18 años, él entró a su casa a pedir su mano y, un año después, se casaron. Carlos Gustavo nació en 1952 el mismo año en que se mudaron a Castelar. Después llegó Marcelo Horacio.

Norita le enseñó a quién quisiera oír, cómo abrazar las causas justas, a resistir, a luchar y también a vivir. Hoy, domingo 22 de marzo de 2026, su casa se abrió al debate y al encuentro, tal como ella lo hubiera querido. Todo comenzó con el proyecto de la Senadora Provincia, Mónica Macha, durante un diálogo con sus familiares que accedieron a cumplir el deseo de Norita: que su casa sea un lugar de encuentro y de debate político y social.

Mónica Macha sentada junto a Sergio Maldonado y al escritor Martín Kohan

La iniciativa también está impulsada por por la Asociación Seré por la Memoria y la Vida y la Fundación Encuentro por la Participación Ciudadana y la Ampliación de Derechos, junto a familiares de Nora. El objetivo es preservar y poner en valor la vivienda en la que vivió Norita, ubicada en Castelar, partido de Morón, y convertirla en un espacio abierto a la comunidad dedicado a la memoria, la cultura y la promoción de los derechos humanos.

“Este espacio viene a cumplir el deseo de Norita: que su casa sea un lugar de encuentro y de debate político y social. Hoy nos toca a nosotros y nosotras mantener viva su lucha y su legado”, expresó Macha.

El Premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel, junto al periodista Alejandro Bercovich en el centro de la escena

La propuesta contempla la conservación de la casa, así como de los documentos, objetos y archivos personales allí resguardados, con el propósito de preservar el legado histórico y político de quien fue una de las figuras más emblemáticas del movimiento de derechos humanos en la Argentina.

Y hoy, 22 de marzo de 2026, se realizó el primer encuentro para recordarla y celebrarla. “Es muy emocionante encontrarnos en su casa, en su espacio, para recordarla en el día de su cumpleaños”, señaló Macha. La vivienda se encuentra a pocas cuadras del ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio “Mansión Seré”, el primer espacio de memoria recuperado en América Latina durante la gestión municipal de Martín Sabbatella.

En ese sentido, Macha agregó: “Norita fue parte del proceso de recuperación de Mansión Seré y acompañó la decisión política de recuperarlo y abrirlo a la comunidad”.

Antonela Di Vruno habla en el encuentro de hoy sobre cómo mantener la memoria

“Así como a mediados de los 2000 Martín Sabbatella asumió el compromiso de promover la memoria y poner en agenda la lucha por los derechos humanos, en un contexto en el que el lazo social estaba profundamente dañado y la represión al pueblo trabajador era una realidad, hoy, en un contexto de negacionismo, ajuste económico y violencia, es fundamental mantener viva la resistencia, la lucha y la esperanza, tal como nos enseñó Norita”, concluyó Mónica Macha.

Martín Sabbatella no pudo estar presente

Cuando la Mansión Seré finalmente se transformó en la Casa de la Memoria y la Vida, Norita no dejó de participar de cada hecho

Aunque no pudo estar presenta, Martín Sabbatella a través de las redes sociales lamentó su ausencia y explicó:

A raíz de una inesperada internación, hoy no pude participar de la conmemoración del 96° aniversario del nacimiento de nuestra querida Madre Nora Cortiñas, en su vivienda de Castelar, que reabrirá como Casa Museo Norita Cortiñas. La celebración fue un hermoso abrazo a la memoria de nuestra Madre, compañera y vecina que tuvo lugar en el mismo lugar donde ella vivió y donde se creará Casa Norita, un hermoso proyecto para llenar de debate, alegría y homenaje el recuerdo de esta maravillosa militante popular.

Felicito y agradezco a la Asociación Seré por la Memoria y la Vida y a la Fundación Encuentro para la Participación Ciudadana y la Ampliación de Derechos por llevar adelante la Casa Norita, que sin dudas será otro gran escenario para la defensa de los derechos humanos y el reclamo inclaudicable de Justicia.

Sé que con este proyecto no solo honraremos la memoria de su lucha ejemplar e incansable. También, porque lo hablé con ella, sé que estamos cumpliendo uno de sus deseos: el de mantener encendido el fuego de su militancia a favor de todas las luchas por la dignidad humana.

La afección que me impidió estar presente hoy en Castelar también me inhibirá de participar el martes de la marcha por los 50 años del Golpe Cívico Militar. Por último, quiero agradecer a quienes se preocuparon por mi salud. Estoy internado tras la extracción programada de un cálculo renal. Una inflamación imprevista derivada de la intervención y que me generaba mucho dolor me obligó a quedar internado para su tratamiento y control. La situación clínica, tal como me lo informaron, no reviste ninguna gravedad pero se hace necesaria una supervisión médica constante hasta que se logre la desinflamación, cese el dolor y todo se normalice.

Muchas gracias. La lucha continúa.

El texto del Proyecto

El texto completó que presentó Mónica Macha en la Legislatura para que la casa de Nora Cortiñas

H. Cámara de Senadores

Provincia de Buenos Aires

PROYECTO DE DECLARACIÓN

EL HONORABLE SENADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DECLARA:

El Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires declara de interés legislativo el proyecto “Casa Museo Nora Cortiñas”, iniciativa impulsada por la Asociación Seré por la Memoria y la Vida junto a la familia de Nora, que tiene por objeto preservar y poner en valor la vivienda en la que residió Cortiñas, histórica referente de los Derechos Humanos, ubicada en la Ciudad de Castelar, partido de Morón, convirtiendo la residencia en un espacio abierto a la comunidad dedicado a la memoria, la cultura y la promoción de los Derechos Humanos.

Senadora Provincial Mónica Macha

FUNDAMENTOS

El presente proyecto tiene por objeto declarar de interés legislativo al proyecto “Casa Museo Nora Cortiñas”, iniciativa impulsada por la Asociación Seré por la Memoria y la Vida junto a la familia de Nora, que busca preservar la vivienda donde residió durante décadas en la Ciudad de Castelar, partido de Morón, para convertirla en un espacio de memoria, cultura y encuentro comunitario.

La propuesta contempla la conservación de la casa y de los documentos, objetos y archivos personales allí resguardados, con el propósito de preservar el legado histórico y político de quien fuera una de las figuras más emblemáticas del movimiento de Derechos Humanos en la Argentina. Asimismo, el proyecto prevé la creación de un espacio abierto al público que funcione no solo como museo, sino también como centro cultural y educativo destinado al debate, la reflexión y la transmisión intergeneracional de la memoria colectiva.

Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, dedicó su vida a la lucha por Memoria, Verdad y Justicia tras la desaparición de su hijo Gustavo Cortiñas el 15 de abril de 1977, durante la última dictadura cívico-militar, convirtiéndose con el paso de los años en una referente internacional en la defensa de los Derechos Humanos y en el acompañamiento de múltiples causas sociales. Su trayectoria, marcada por un compromiso inclaudicable con las víctimas del terrorismo de Estado y con las luchas de los pueblos, constituye un patrimonio ético y político de enorme valor para la sociedad argentina.

Nora abrazó todas las luchas, a nivel local, regional e internacional, popularmente es considerada la madre de todas las luchas. Sus objetos, documentos, fotos dan cuenta de ese camino recorrido hasta sus últimos días. La creación de la Casa Museo Nora Cortiñas permitirá preservar y difundir ese legado, consolidando un ámbito de memoria viva que contribuya a fortalecer las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, así como la formación democrática de las nuevas generaciones. Se trata, además, de una iniciativa profundamente colectiva, pensada como un lugar de encuentro comunitario que mantenga el espíritu abierto, participativo y solidario que caracterizó a Norita a lo largo de toda su vida.

En un contexto en el que los consensos democráticos y las políticas de memoria construidas a lo largo de más de cuatro décadas son objeto de cuestionamientos, iniciativas como la Casa Museo Nora Cortiñas adquieren una relevancia aún mayor. Preservar los espacios donde se gestaron luchas colectivas y donde se sostuvo, durante años, el reclamo por Memoria, Verdad y Justicia constituye también una forma de reafirmar los valores democráticos que nuestra sociedad ha decidido abrazar después del terrorismo de Estado. Convertir la casa de Norita en un espacio de memoria abierto a la comunidad no solo honra su legado, sino que reafirma el compromiso de la comunidad con la defensa irrestricta de los Derechos Humanos y con la transmisión de esa memoria a las nuevas generaciones.

Por todo lo expuesto, y por la importancia histórica, cultural y social que reviste esta iniciativa para la preservación de la memoria colectiva y la promoción de los derechos humanos, solicitamos a las señoras y señores senadores que acompañen con su voto afirmativo el presente proyecto.

Senadora Provincial Mónica Macha