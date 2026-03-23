Casa Padua dominó al Club Morón con eficacia ofensiva

Casa Padua dominó de principio a fin y se impuso con contundencia por 82 a 53 frente a Club Morón, en un encuentro que reflejó una marcada diferencia en intensidad, precisión y ejecución colectiva. El equipo dirigido por Julián Musi mostró un funcionamiento aceitado desde el salto inicial y construyó una victoria sin sobresaltos. La gran figura de la noche fue Valentín Bauducco, quien cerró su planilla con 20 puntos y 25 de valoración, acompañado por el aporte sólido de Franco Aibar, autor de 14 unidades.

Desde el arranque, el conjunto local dejó en claro su superioridad con altos porcentajes de efectividad en tiros de campo, superando el 50% en los primeros minutos. Matías Alluchon fue determinante en ese inicio, imponiendo ritmo y liderazgo ofensivo para quebrar rápidamente la defensa rival. Por su parte, el equipo conducido por Andrés Moggio no logró encontrar fluidez en ataque, condicionado por la presión defensiva de Padua y la baja efectividad en lanzamientos. El primer cuarto se cerró con un claro 24 a 10 a favor del local.

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En el segundo período, Club Morón intentó reaccionar con una mejora en la intensidad defensiva y un juego más ordenado en ofensiva, apostando a ataques más cortos y efectivos cerca del aro. Durante varios pasajes, logró achicar la diferencia y mostró una imagen más competitiva. Sin embargo, Casa Padua supo sostener la ventaja gracias a su capacidad para encontrar espacios y castigar desde el perímetro. Dos triples consecutivos en el tramo final del cuarto marcaron un quiebre definitivo antes del descanso largo. El parcial se fue 45 a 25, consolidando el dominio local.

El tercer cuarto mantuvo la misma tónica, con un Padua firme, intenso y decidido a liquidar el partido. El equipo de Julián Musi amplió la diferencia por encima de los 20 puntos, apoyado en una defensa sólida y transiciones rápidas que desarticularon cualquier intento de reacción visitante. Club Morón evidenció una merma en su rendimiento, con dificultades para sostener el ritmo y sin respuestas claras ante el control del rival. El parcial finalizó 68 a 39, dejando el encuentro prácticamente sentenciado.

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En el último tramo, el conjunto de Andrés Moggio intentó recuperar confianza, con momentos destacados de Bryant Polanco, quien buscó liderar una reacción desde lo individual. Sin embargo, Casa Padua no bajó la intensidad y continuó ejecutando su plan de juego con disciplina, cerrando el partido con autoridad y sin fisuras. El resultado final, 82 a 53, reflejó con claridad lo sucedido a lo largo de los cuarenta minutos.

De cara a lo que viene, Club Morón deberá corregir errores y recuperar solidez para su próximo compromiso frente a River Plate, como local, el jueves 26 de marzo, en un duelo clave para reposicionarse en la tabla. En tanto, Casa Padua buscará extender su buen momento cuando visite a Presidente Derqui, con el objetivo de consolidarse en los puestos de vanguardia de la zona Metropolitana C, donde disputa protagonismo junto a Claridad y Sportivo Pilar.

Texto de Mateo Durruty