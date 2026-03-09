Club Morón vuelve al Raúl Rezzónico con dos duelos claves en la Liga Federal

Club Morón vuelve al Raúl Rezzónico en la Liga Federal de Básquet con el impulso de un debut triunfal y la ambición de hacerse fuerte en su casa. Tras el vibrante 73-68 frente a Sportivo Pilar, el equipo del oeste afrontará una semana clave con dos partidos consecutivos en el gimnasio Raúl Rezzónico, donde buscará ratificar su protagonismo en el arranque del torneo y consolidar la ilusión de su gente. Primero recibirá a Presidente Derqui y luego a Unión Vecinal de Munro, en una doble presentación que puede empezar a marcar el rumbo de su campaña federal.

En su estreno en el certamen, Morón consiguió un triunfo trabajado por 73 a 68 frente a Sportivo Pilar, en un partido intenso que se resolvió en los minutos finales. El conjunto dirigido por el cuerpo técnico local mostró carácter para cerrar el juego y hacer valer la localía, apoyado por un buen marco de público que volvió a acompañar al equipo en su regreso al torneo federal.

Ese impulso será clave para lo que viene. La agenda marca ahora dos compromisos consecutivos en casa que pueden darle a Morón la posibilidad de afirmarse en la tabla en las primeras fechas del campeonato.

Duelo ante Presidente Derqui

El primero de los desafíos será este miércoles 11 de marzo a las 20.30, cuando el Club Morón reciba a Presidente Derqui, uno de los equipos que comenzó el certamen con un rendimiento sólido.

El conjunto derquino ya disputó su partido inaugural y dejó una buena imagen: venció con autoridad por 78 a 64 a Gimnasia y Esgrima de Ituzaingó, mostrando un juego dinámico y efectivo, especialmente en el perímetro. Con ese resultado, Derqui llega al oeste con confianza y con la intención de sumar su segundo triunfo consecutivo.

Históricamente, los equipos de Derqui suelen caracterizarse por su intensidad defensiva y un juego físico que incomoda a sus rivales. Además, suelen sostener un ritmo alto de partido, con transiciones rápidas y buena circulación del balón. Por eso, para Morón será fundamental repetir la concentración defensiva y la agresividad ofensiva que mostró en el cierre ante Pilar.

Otro desafío en casa: Unión Vecinal de Munro

La semana continuará el viernes 13 de marzo, también a las 20.30, cuando Club Morón vuelva a presentarse en el Raúl Rezzónico frente a Unión Vecinal de Munro.

El equipo de Munro llega con necesidad de recuperarse: en su única presentación hasta el momento sufrió una derrota, por lo que buscará sumar fuera de casa para acomodarse en la tabla. Tradicionalmente, Unión Vecinal es un conjunto ordenado, con un estilo de juego paciente en ofensiva y una defensa colectiva que intenta controlar el ritmo del partido.

Si bien su debut no fue el esperado, se trata de un rival que suele crecer con el correr del torneo y que históricamente ha sido competitivo en la categoría.

La fortaleza del Rezzónico

Para Morón, la clave de esta semana estará en hacer pesar la localía. El gimnasio Raúl Rezzónico suele transformarse en un escenario difícil para los visitantes cuando el equipo logra imponer intensidad y el público acompaña desde las tribunas.

El triunfo frente a Sportivo Pilar dejó señales positivas: carácter en los momentos decisivos, buena rotación del plantel y una defensa que logró sostener la ventaja en los minutos finales. Si el equipo logra mantener esa energía durante los 40 minutos, tendrá una buena oportunidad de encadenar dos victorias consecutivas.

La Liga Federal recién comienza, pero estas primeras fechas ya ofrecen una muestra del nivel competitivo del torneo. Para Club Morón, la doble presentación en casa representa una oportunidad ideal para afirmarse en la competencia y seguir creciendo partido a partido.