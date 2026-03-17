Hernán Sabbatella felicitó a Claudio Román tras su triunfo en la interna del PJ de Morón

Hernán Sabbatella felicitó a Claudio Román. «Felicitaciones al amigo y compañero Claudio Román, quien se impuso con un categórico triunfo en las elecciones internas del Partido Justicialista de Morón y asumirá la presidencia del espacio. El resultado consolidó a la Lista 2, que logró una amplia adhesión de la militancia en una jornada marcada por la participación y la movilización del peronismo local», fueron las primeras palabras que escribió en Instagram Hernán Sabbatella.

Y continuó:

«La victoria de Román es también el resultado de un trabajo territorial sostenido, impulsado por dirigentes, militantes y referentes barriales que durante las últimas semanas recorrieron los distintos puntos del distrito para fortalecer la propuesta política del espacio».

«En ese contexto, desde la conducción del sector destacaron el esfuerzo colectivo de todos los integrantes de la Lista 2, quienes llevaron adelante una intensa campaña militante con el objetivo de consolidar la unidad y la organización del justicialismo en Morón».

«El triunfo también se interpreta como un respaldo a la gestión del intendente Lucas Ghi, a quien la conducción partidaria busca seguir acompañando en el desarrollo de políticas públicas para el distrito».

«Del mismo modo, desde el espacio remarcaron la importancia de sostener el acompañamiento al gobernador Axel Kicillof, en un escenario político y económico complejo, reafirmando el compromiso del peronismo local con el proyecto provincial».

Hernán Sabbatella fue concejal, Presidente del Concejo Deliberante, Secretario de Gobierno, Jefe de Gabinete y Secretario Legal y Técnico.

Las internas del Partido Justicialista de Morón se realizaron el domingo 15 de marzo de 2026 y ganó Claudio Román con el 70% de los votos y Paula Madjaski obtuvo la minoría luego de obtener el 30%. Hubo palabras cruzados y finalmente para el lunes 16 de marzo de 2026 todo se calmo.