Corazón Azul en peligro: la ONG de Morón pide ayuda urgente para no cerrar

La red de contención social en Argentina enfrenta una noticia alarmante: la emblemática ONG Corazón Azul en peligro de desaparecer. Tras años de trabajo ininterrumpido en el ámbito de la ayuda humanitaria, la organización ha manifestado públicamente que se encuentra en una situación límite.

La imposibilidad de afrontar los costos del alquiler de su sede central ha puesto en jaque la continuidad de sus programas. Este espacio no es solo una oficina; es el centro neurálgico donde se acopian donaciones, se planifican intervenciones en zonas de catástrofe y se dictan las capacitaciones esenciales para sus voluntarios. Sin una base operativa, la capacidad de respuesta de la ONG quedaría virtualmente anulada, dejando desamparadas a cientos de personas que dependen de su gestión.

Desde la comisión directiva de Corazón Azul en peligro han sido contundentes: «Durante años salimos a ayudar cuando alguien nos necesitaba. Hoy nos toca pedir ayuda para poder seguir adelante con este trabajo». El llamado a la solidaridad busca sensibilizar tanto a ciudadanos particulares como a empresas que deseen apadrinar el proyecto para garantizar que la llama de la asistencia humanitaria no se apague en un momento donde la demanda social es cada vez más alta.

Una trayectoria marcada por la solidaridad y el rescate

Para entender la magnitud de lo que se perdería si la ONG cierra, es necesario repasar su historia. Corazón Azul nació con la misión de ser la primera línea de respuesta ante situaciones de emergencia. Su equipo, compuesto por voluntarios altamente capacitados, ha participado en operativos de asistencia durante inundaciones, incendios forestales y crisis sanitarias en diversos puntos del país.

A través de su sitio web oficial, www.corazonazul.org.ar, se puede observar el despliegue de sus campañas solidarias, que van desde la entrega de kits escolares y alimentos en barrios vulnerables hasta la provisión de insumos críticos en zonas de desastre natural. La organización se destaca por su transparencia y por haber construido un puente confiable entre quienes quieren donar y quienes realmente necesitan la ayuda. Perder esta estructura significaría desarticular años de experiencia acumulada y una logística que ha demostrado ser eficiente incluso en las condiciones más adversas.

La importancia de la sede: mucho más que un alquiler

El conflicto actual de Corazón Azul en peligro radica en el sostenimiento de su base operativa. Este lugar funciona como:

Centro de Acopio: Donde se clasifican y embalan las donaciones de ropa, alimentos y medicamentos.

Donde se clasifican y embalan las donaciones de ropa, alimentos y medicamentos. Espacio de Formación: Donde se dictan cursos de primeros auxilios, RCP y gestión de emergencias para la comunidad y voluntarios.

Donde se dictan cursos de primeros auxilios, RCP y gestión de emergencias para la comunidad y voluntarios. Logística de Respuesta: El punto de partida de las unidades de transporte que llevan la ayuda a las provincias más necesitadas.

La pérdida de este espacio físico no es un problema administrativo menor, sino un golpe mortal a la operatividad. Sin un lugar físico para recibir y procesar la solidaridad de la gente, las campañas pierden su punto de apoyo. La ONG explica que la crisis económica ha impactado en los aportes recurrentes, mientras que el costo de los alquileres y servicios ha seguido una curva ascendente que hoy resulta inmanejable para su presupuesto actual.

Cómo colaborar para salvar a Corazón Azul

La campaña de emergencia lanzada por la organización busca reunir fondos para cubrir los meses de alquiler adeudados y garantizar el funcionamiento por el resto del año 2026. Existen diversas formas de ayudar para que Corazón Azul en peligro pueda revertir esta situación y continuar con su legado solidario:

Donaciones Directas: A través de los canales oficiales publicados en su Instagram (@Corazonazulorg) y en su portal web. Apadrinamiento Corporativo: Invitación a empresas para que se sumen como socios estratégicos mediante programas de Responsabilidad Social Empresaria (RSE). Difusión: Compartir el pedido en redes sociales para que el mensaje llegue a potenciales donantes de mayor escala.

La comunidad ha comenzado a reaccionar, pero la meta aún está lejos. Mantener activa una ONG de esta naturaleza es una inversión en seguridad civil y solidaridad ciudadana. Cada peso aportado contribuye directamente a que, la próxima vez que ocurra una emergencia, Corazón Azul pueda estar allí para dar una respuesta.