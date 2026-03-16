Tras un convenio, pacientes pediátricos del Hospital Posadas podrán estudiar en Haedo

En un paso fundamental para la salud pública y la integración social, el Hospital Posadas formalizó un convenio estratégico que asegura la trayectoria educativa de los pacientes pediátricos. Mediante la firma de este acuerdo con la Escuela de Educación Especial N° 501 «Doña Marta Ramos Mexía de Güemes», de la localidad bonaerense de Haedo, el hospital nacional garantiza que ningún niño o adolescente vea interrumpida su formación escolar debido a problemas de salud complejos. Esta iniciativa no solo responde a una necesidad pedagógica, sino que cumple con lo establecido en la Ley de Educación Nacional N° 26.206, que reconoce a la Educación Domiciliaria y Hospitalaria como una modalidad esencial para asegurar la igualdad de oportunidades.

Durante el año 2025, esta labor conjunta permitió que más de 440 niños y adolescentes sostuvieran su escolaridad a pesar de atravesar tratamientos prolongados. El convenio, impulsado por la Dirección Ejecutiva del Hospital, busca ahora redoblar estos esfuerzos para alcanzar a un número mayor de pacientes en internación o que se encuentran alojados en la Casa Posadas.

¿Qué es la Educación Hospitalaria y por qué es vital en el Posadas?

La educación hospitalaria es una modalidad del sistema educativo destinada a los alumnos que, por razones de salud, se ven imposibilitados de asistir con regularidad a su escuela de origen. En el Hospital Posadas, esta tarea la llevan adelante docentes hospitalarias que se desplazan diariamente por servicios críticos como Hemato-Oncología Infantil y las Terapias Intensivas.

El abordaje docente tiene objetivos que trascienden lo meramente curricular:

Continuidad pedagógica: Evita el ausentismo y la repitencia, manteniendo el ritmo de aprendizaje según el nivel correspondiente (Inicial, Primario o Secundario).

Evita el ausentismo y la repitencia, manteniendo el ritmo de aprendizaje según el nivel correspondiente (Inicial, Primario o Secundario). Vínculo social y cultural: Ayuda a que el niño no pierda el contacto con su comunidad y sus pares, reduciendo el impacto emocional del aislamiento hospitalario.

Ayuda a que el niño no pierda el contacto con su comunidad y sus pares, reduciendo el impacto emocional del aislamiento hospitalario. Articulación institucional: Los maestros del hospital trabajan en contacto directo con las escuelas de origen de los chicos, facilitando la reinserción escolar una vez otorgada el alta médica.

La labor de la Escuela Especial N° 501 de Haedo

La Escuela Especial N° 501, ubicada en Haedo, es la institución encargada de proveer el personal especializado que asiste al Hospital Posadas. Estos docentes no solo imparten conocimientos académicos, sino que están formados para adaptar los contenidos a las posibilidades físicas y emocionales de cada paciente.

El trabajo se realiza «al pie de la cama» o en espacios comunes adaptados, donde se fomenta que los niños puedan seguir jugando, tomando decisiones y proyectando su vida más allá de la enfermedad. La escuela se convierte así en un nexo fundamental entre el hospital y la vida cotidiana que el pequeño debió dejar fuera de los muros del nosocomio.

Educación como derecho: un pilar del sistema público

Para el Hospital Posadas, la educación es un derecho humano inalienable que el Estado debe garantizar en cualquier circunstancia. Este convenio reafirma que el hospital no es solo un lugar de curación física, sino un espacio de cuidado integral. La presencia de la escuela hospitalaria transforma la experiencia de la internación, convirtiéndola en un tiempo de crecimiento y aprendizaje.

Las autoridades del hospital celebran este acuerdo y agradecen profundamente a la Escuela Hospitalaria por su dedicación diaria. Gracias a este compromiso, el Hospital Posadas se consolida como un centro de referencia nacional que no solo ofrece alta complejidad médica, sino también una profunda excelencia humana y social.