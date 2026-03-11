La historia poco conocida: por qué el Showcenter terminó en Haedo y no en Ituzaingó

Por qué el Showcenter terminó en Haedo y no en Ituzaingó es una historia oculta que jamás salió a la luz. El predio donde hoy funciona el antiguo Showcenter de Haedo —actualmente conocido como Al Oeste Shopping y en proceso de reconversión— pudo haber estado en otro distrito del oeste del conurbano. Cuando el proyecto comenzó a gestarse a mediados de los años noventa, los desarrolladores evaluaban distintos terrenos sobre el corredor del Acceso Oeste, una autopista que empezaba a consolidarse como eje comercial y logístico de la región. En ese contexto, el proyecto aún no tenía ubicación definitiva.

Los inicios de la obra en 1995, desde el estacionamiento subterráneo hasta el primer piso

Entre las alternativas que se analizaron aparecieron predios en el partido de Ituzaingó, que ofrecían grandes superficies disponibles y cercanía con la autopista. Sin embargo, el proyecto terminó instalándose en Haedo, dentro del partido de Morón, una decisión vinculada principalmente con la conectividad y el acceso desde distintos municipios del oeste. La localización final buscaba atraer público de una amplia zona del conurbano.

La famosa cúpula de Showcenter potencio el atractivo del lugar con locales comerciales, patio de comidas, entretenimiento y una sala de espectáculos

Un concepto novedoso para los años noventa

Cuando abrió sus puertas en 1997, el Showcenter Haedo no fue pensado como un shopping tradicional. El complejo respondía a un concepto novedoso para la Argentina de aquella época: el de “entertainment center”, un modelo importado de Estados Unidos que combinaba cine, gastronomía, juegos y paseo comercial dentro de un mismo predio.

La idea era simple pero ambiciosa: que el público no fuera solamente a comprar, sino a pasar varias horas —o incluso toda la noche— dentro del complejo. En pleno auge del consumo y de las grandes superficies comerciales, el lugar se convirtió rápidamente en uno de los polos de entretenimiento más importantes del oeste del conurbano bonaerense.

Durante varios años fue un punto de encuentro habitual para vecinos de Morón, Ituzaingó, Hurlingham, Tres de Febrero, La Matanza e incluso Luján, que encontraban en un mismo lugar cine, juegos y gastronomía. El complejo buscaba adelantarse a los cambios en el entretenimiento urbano que comenzaban a verse en las grandes ciudades.

Showcenter ya en decadencia, poca gente, oscuridad, un lugar inseguro alejado de los centros urbanos y los accesos fáciles

El experimento del entretenimiento

El complejo contaba con 14 salas de cine Showcase, que en ese momento se ubicaban entre las más modernas del país y atraían estrenos masivos todos los fines de semana. Para muchos habitantes del oeste, era el lugar donde se veían por primera vez los grandes lanzamientos de Hollywood.

Además del cine, el predio ofrecía bowling, videojuegos tipo arcade y distintos espacios de entretenimiento, muy populares en la cultura juvenil de la época. A eso se sumaban restaurantes, un amplio patio de comidas y zonas destinadas a eventos, lo que transformaba al lugar en una salida completa.

Todo el complejo estaba preparado para recibir grandes cantidades de público. El estacionamiento tenía capacidad para miles de autos, un detalle clave en una zona donde el acceso desde distintos municipios se realizaba mayormente en vehículo particular.

La ventaja estratégica de Haedo

Nine en Moreno, sobrevivió a los cambios pegado a la Autopista del Oeste

Al igual que la mayoría de los grandes centros de consumo, el terreno elegido para levantar Showcenter se ubicaba en un punto considerado estratégico para captar público de varios distritos del oeste. El predio contaba con acceso directo desde el Acceso Oeste, cercanía con avenidas importantes y una conexión relativamente rápida con zonas densamente pobladas como Ramos Mejía, Morón e Ituzaingó.

A esto se sumaba la proximidad con la línea del Ferrocarril Sarmiento, que ampliaba el radio potencial de visitantes. Para un complejo que aspiraba a convertirse en un gran polo regional de entretenimiento, la accesibilidad era un factor determinante.

La elección también respondía a un fenómeno que empezaba a expandirse en el Gran Buenos Aires: la aparición de grandes desarrollos comerciales ubicados sobre autopistas, donde los desarrolladores podían disponer de terrenos amplios y estacionamiento masivo, algo difícil de conseguir en los centros urbanos tradicionales.

La noche en que el Acceso Oeste colapsó

El impacto del nuevo complejo quedó en evidencia el mismo día de su inauguración, el 27 de junio de 1997. La expectativa generada fue tan grande que miles de personas se acercaron esa noche al predio, provocando largas filas de autos y demoras en el tránsito sobre el Acceso Oeste y la avenida Vergara para participar de la apertura, cenar, ir al cine o ver un show internacional.

Vecinos de la zona recuerdan aquel episodio como uno de los primeros grandes embotellamientos nocturnos en ese corredor. En aquellos años la autopista todavía no concentraba la intensa actividad comercial que tendría décadas después.

El episodio fue una señal temprana del fenómeno que estaba comenzando a gestarse: el crecimiento del Acceso Oeste como eje comercial y de entretenimiento del conurbano bonaerense.

El declive del modelo

Con el paso del tiempo, el formato del Showcenter comenzó a perder fuerza. A partir de mediados de los años 2000 aparecieron nuevos centros comerciales con propuestas más integrales, mientras que los grandes espacios dedicados exclusivamente al entretenimiento se volvieron cada vez más difíciles de sostener.

Muchos locales cerraron y el complejo quedó funcionando de manera parcial durante años. El cine fue una de las pocas actividades que continuaron atrayendo público, manteniendo cierta vida en el predio.

Durante buena parte de la década de 2010 el lugar fue visto por muchos vecinos como un gigante a medio uso en el corazón del oeste, con sectores completos sin actividad comercial y pasillos poco transitados.

Ya transformado en Al Oeste Shopping, no pudo recuperar el movimiento que tuvo en los ’90 y terminó una vez más cerrando

El regreso del predio al mapa comercial

La ubicación estratégica que había motivado su construcción original siguió siendo, sin embargo, uno de sus principales activos. Ese factor explica el nuevo capítulo del lugar.

El complejo fue adquirido por IRSA, uno de los mayores desarrolladores inmobiliarios del país, que impulsa una reconversión integral del predio. La iniciativa apunta a transformar el antiguo complejo en un gran outlet de marcas, un formato comercial que hoy muestra fuerte crecimiento en zonas suburbanas.

El proyecto contempla la remodelación del edificio, la incorporación de nuevos locales comerciales y la continuidad de las salas de cine, con el objetivo de recuperar el flujo de visitantes que caracterizó al complejo durante sus primeros años.

Como Al Oeste Shopping, fue cerrando locales y achicando el volumen de gente, ni instalando un super pudieron remontarlo

Cómo será el nuevo Showcenter

El proyecto de reconversión prevé una remodelación integral de los aproximadamente 75.000 metros cuadrados construidos que tiene el predio. La iniciativa busca adaptar el complejo a las nuevas tendencias del comercio minorista, con una fuerte presencia de marcas de indumentaria.

Según trascendió, el nuevo desarrollo incluirá alrededor de 50 locales comerciales, además de un polo gastronómico con restaurantes, cafeterías y propuestas de comida rápida que complementen la experiencia de compras.

También se mantendrán algunas de las instalaciones históricas del lugar. Las 14 salas de cine Showcase continuarán funcionando dentro del predio, mientras que el tradicional patio de comidas será integrado al nuevo diseño del centro comercial.

Las obras de remodelación ya comenzaron y la reapertura está prevista para algún momento de 2026, aunque los plazos dependerán del avance de los trabajos. La apuesta busca devolver actividad a un predio que durante casi tres décadas fue uno de los símbolos del entretenimiento del oeste del conurbano.

Lo que fue el patio de comidas, sin gente, y la entrada al cine sin largas filas para sacar entrada

Un proyecto que vuelve al mismo punto estratégico

Paradójicamente, el lugar que en los años noventa fue elegido por su potencial de crecimiento vuelve a ser hoy una pieza clave dentro del corredor del Acceso Oeste a partir de una fuerte inversión que hará IRSA. En las últimas décadas la autopista se consolidó como uno de los principales ejes comerciales del Gran Buenos Aires.

A lo largo del corredor se instalaron hipermercados, centros comerciales y parques logísticos que transformaron la zona en un polo económico de gran escala. En ese contexto, el antiguo Showcenter vuelve a posicionarse dentro de un circuito comercial en expansión.

La historia del complejo refleja, en buena medida, la evolución del oeste del conurbano: un proyecto adelantado a su tiempo, que perdió protagonismo durante años y que ahora intenta reinventarse en el mismo lugar donde comenzó todo.