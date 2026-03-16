Ituzaingó albergó el Pre Congreso de Salud de la Región VII

Congreso de Salud de la Región VII.- El intendente de Ituzaingó, Pablo Descalzo, encabezó este fin de semana un encuentro sanitario de alto nivel al recibir al ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, y a intendentes de la Región Sanitaria VII en el marco del Pre – Congreso Provincial de Salud (COSAPRO). La jornada se desarrolló en el Teatro Gran Ituzaingó, sobre la calle Mariano Acosta, y reunió a funcionarios, profesionales, estudiantes y trabajadores de la salud con el objetivo de debatir los desafíos actuales del sistema sanitario bonaerense y la coordinación entre municipios.

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Una región clave del oeste bonaerense

No fue un encuentro más. Este año Ituzaingó fue elegida como sede regional del Congreso Provincial de Salud, un espacio previo al congreso provincial que se realizará en abril en Mar del Plata.

La Región Sanitaria VII es una de las más pobladas de la provincia de Buenos Aires y está integrada por diez distritos del oeste y noroeste del conurbano: Tres de Febrero, Hurlingham, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno, General Rodríguez, Marcos Paz, General Las Heras y Luján.

En conjunto, la región concentra más de tres millones de habitantes y articula hospitales provinciales, centros de atención primaria y redes municipales de salud.

Durante la jornada, los equipos técnicos de cada distrito participaron de mesas de trabajo en el Centro Regional Universitario de Ituzaingó, donde se debatieron tres ejes centrales del sistema sanitario actual: A) Salud mental, uno de los principales desafíos post pandemia; B) Redes y nodos sanitarios, para coordinar hospitales y centros de salud y C) Atención primaria, considerada la puerta de entrada al sistema.

El objetivo fue intercambiar experiencias entre municipios y diseñar políticas conjuntas para mejorar la atención en toda la región.

El Teatro Gran Ituzaingó albergó a todos los participantes y expositores del COSACRO rumbo al Gran Congreso Provincial

Kreplak defendió el modelo sanitario bonaerense

Durante su exposición, el ministro Nicolás Kreplak destacó la importancia de estos encuentros regionales para consolidar un sistema sanitario integrado.

“El trabajo articulado, la planificación y el uso eficiente de los recursos es fundamental”, señaló el funcionario provincial ante autoridades y profesionales de la salud.

Kreplak también hizo referencia al Plan Quinquenal de Salud de la Provincia, una estrategia que busca reorganizar el sistema sanitario con mayor integración entre hospitales provinciales, municipios y universidades.

“El plan está avanzando y es un modelo de gestión participativa. Estos encuentros también sirven para rendir cuentas, contar en qué invertimos los recursos y cuáles son los desafíos que tenemos por delante”, sostuvo.

Descalzo apuntó al recorte nacional en salud

Por su parte, el intendente Pablo Descalzo aprovechó el encuentro para plantear una fuerte crítica al contexto nacional y defender el rol de los gobiernos provinciales y municipales en el sostenimiento del sistema público.

“En un contexto donde el Gobierno nacional desfinancia el sistema público de salud, desde la Provincia y los municipios debemos hacernos cargo de garantizar un derecho básico como el acceso a la salud”, expresó.

El jefe comunal de Ituzaingó remarcó que el sistema sanitario local sigue ampliando servicios y fortaleciendo la red de atención primaria, clave para descomprimir hospitales y mejorar la prevención.

“Este encuentro también es una declaración de prioridades: no vamos a dejar sin atención a ningún vecino ni vecina”, aseguró.

El Ministro de Salud Bonaerense Nicolás Kreplan explicando los alcances de los que será el gran Congreso de Mar del Plata

El gran congreso será en Mar del Plata

Las jornadas regionales funcionan como instancias preparatorias del Congreso Provincial de Salud (COSAPRO), que este año se realizará del 15 al 17 de abril en Mar del Plata.

Se trata de uno de los encuentros sanitarios más importantes del país, donde miles de trabajadores de la salud, investigadores, estudiantes y autoridades debaten políticas públicas, presentan investigaciones y discuten reformas para mejorar el sistema sanitario bonaerense.

Cada región sanitaria llega al congreso con propuestas elaboradas en estos pre encuentros, que luego son debatidas a nivel provincial.

Quiénes participaron

Además de Descalzo y Kreplak, del encuentro participaron referentes políticos y sanitarios de la región. Entre ellos estuvieron: Fabián Basilico (secretario de Salud de Ituzaingó), Gustavo Menéndez (intendente de Merlo), Leonardo Boto (intendente de Luján), Juan Manuel Cerezo (intendente de General Las Heras) y Daniel Gollán (diputado nacional y ex ministro de Salud bonaerense).

También asistieron secretarios de salud municipales, directores de hospitales provinciales, autoridades de la Región Sanitaria VII, docentes universitarios y estudiantes de carreras vinculadas a la salud.

Un dato político que no pasó desapercibido

La presencia simultánea de intendentes del oeste bonaerense y de figuras del sistema sanitario provincial convirtió al encuentro en una foto política relevante para el oficialismo provincial.

La salud pública, particularmente en el conurbano, se convirtió en uno de los ejes de gestión que el gobierno bonaerense busca reforzar en medio del debate nacional por el financiamiento del sistema sanitario.

Y en ese escenario, la Región Sanitaria VII —una de las más grandes de la provincia— aparece como un territorio clave para coordinar políticas entre municipios y hospitales provinciales.