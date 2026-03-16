Caravana por la Memoria 2026 en la zona oeste: recorrido por sitios del terrorismo de Estado

En la antesala del 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, organizaciones de derechos humanos, sindicatos y vecinos volverán a movilizarse en el oeste del Gran Buenos Aires para participar de una nueva edición de la Caravana por la Memoria, la Verdad y la Justicia, una actividad que con el paso de los años se consolidó como uno de los rituales colectivos más significativos de la región.

La iniciativa busca visibilizar y señalizar los lugares donde funcionaron centros clandestinos de detención, dependencias utilizadas para la represión ilegal o espacios vinculados a la persecución política durante la última dictadura militar (1976-1983). Bajo la consigna de “federalizar la memoria”, el recorrido atraviesa distintos barrios de los distritos de Moreno, Merlo, Ituzaingó, Hurlingham y Morón, llevando el reclamo de memoria y justicia a cada rincón del oeste.

El recorrido previsto para este sábado 21 de marzo comenzará temprano en la Comisaría 1° de Moreno, punto de partida de un trayecto que unirá diversos sitios vinculados al aparato represivo que operó en la zona durante los años del terrorismo de Estado. A lo largo de la jornada, la caravana realizará distintas paradas en espacios que hoy forman parte del mapa de la memoria del conurbano.

Uno de los momentos centrales de esta edición se dará al mediodía en la Escuelita Campesina del INTA, en Ituzaingó, donde está prevista una actividad especial. Desde las organizaciones convocantes destacan que ese lugar recuerda también la persecución sufrida por trabajadores, técnicos y delegados que impulsaban proyectos de transformación social en ámbitos como el rural y el científico.

A medida que la caravana avance por localidades como Villa Tesei y el Hospital Posadas, el Colectivo de Organismos de Derechos Humanos Zona Oeste remarca que estos sitios no son simplemente edificios o instituciones, sino testimonios vivos de una historia marcada por la represión y las violaciones a los derechos humanos. En el caso del Posadas, el hospital fue intervenido por las Fuerzas Armadas tras el golpe de 1976 y en su predio funcionó un centro clandestino de detención conocido como “El Chalet”.

El cierre de la jornada está previsto cerca de las 16:00 en la Mansión Seré, en Castelar, uno de los centros clandestinos de detención más emblemáticos del oeste del conurbano, que actualmente funciona como Casa de la Memoria y la Vida. Allí se realizará una actividad final de reflexión colectiva.

Detenidos desaparecidos durante la última dictadura militar en el predio de la Casa de la Memoria y la Vida

La movilización se realizará bajo las consignas históricas del movimiento de derechos humanos, como “Son 30.000, ¡presentes!” y “Nunca Más”, en un contexto en el que distintos organismos advierten sobre la importancia de sostener las políticas de memoria frente a discursos que buscan relativizar o negar lo ocurrido durante la dictadura.

Durante el recorrido también estarán presentes fotografías y nombres de vecinos y militantes desaparecidos de la región, entre ellos Marta Sierra y Gustavo Giombini, cuyos familiares y compañeros mantienen vivo el reclamo de memoria, verdad y justicia.

Desde la organización señalaron que la caravana es abierta a toda la comunidad y convocaron a participar con banderas, consignas y fotografías de detenidos-desaparecidos. Además de organismos de derechos humanos, participarán sindicatos y agrupaciones sociales como APINTA, ATE y Otros Vientos, entre otras organizaciones.

Para quienes impulsan la actividad, la caravana no solo busca recordar a las víctimas del terrorismo de Estado, sino también reafirmar un compromiso democrático que atraviesa generaciones. En ese sentido, sostienen que mantener viva la memoria colectiva es una forma de construir un futuro donde los derechos humanos sigan siendo un pilar central de la vida social y política.

APINTA es la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Básicamente, es el sindicato que representa a los trabajadores y trabajadoras del INTA en toda Argentina.

Otros Vientos es una organización social y política de carácter territorial, con una presencia muy marcada en el Oeste del Gran Buenos Aires, especialmente en el partido de

ATE es la Asociación de Trabajadores del Estado. Es uno de los sindicatos más grandes y antiguos de Argentina (fundado en 1925), y representa a las personas que trabajan en la administración pública nacional, provincial y municipal.

El volante de la Caravana 2026 que circula por redes sociales y WhatsApp

FEDERALIZAR LA MEMORIA – CARAVANA 2026

Por Memoria, Verdad y Justicia

Fecha: Sábado 21 de marzo

N° Hora y lugar 1 08:30 — Comisaría 1° de Moreno. Belgrano 588 esquina Merlo, Moreno. 2 10:00 — Ex Instituto de Menores Riglos (actual UNM). Av. Bartolomé Mitre 1891, Moreno. 3 10:30 — Comisaría 1° de Merlo. Av. del Libertador 368, Merlo. 4 11:30 — Plaza de Ituzaingó (sur). Av. Néstor Kirchner (ex Rivadavia) 21800, Ituzaingó. 5 12:00 — Escuelita Campesina del INTA. Federico Leloir 50, Ituzaingó. 6 13:00 — Comisaría 2° de Villa Tesei. Av. Vergara 2350, Hurlingham. 7 13:30 — Espacio de la Memoria Odila Casella. Ricchieri y Crucero Gral. Belgrano, Hurlingham. 8 14:00 — Hospital Posadas. Av. Marconi y Av. Gaona, Morón. 9 15:00 — Regional de Inteligencia Bs. As. (RIBA). Gral. José de San Martín 784, Morón. 10 15:30 — Comisaría 3° de Castelar. Av. del Libertador 654, Morón. 11 16:00 — Mansión Seré. Santa María de Oro 3530, Castelar, Morón.

Circuito de la Memoria en el oeste: once sitios vinculados al terrorismo de Estado en Moreno, Merlo, Ituzaingó, Hurlingham y Morón

Recorrido por once lugares del oeste del Conurbano bonaerense vinculados a la represión ilegal durante la última dictadura. Comisarías, predios estatales, espacios públicos y sitios de memoria que hoy permiten reconstruir lo ocurrido y mantener viva la memoria colectiva.

Sitio Qué fue durante la dictadura Moreno 1ª Comisaría señalada en testimonios judiciales como lugar de detención y paso de personas secuestradas durante el terrorismo de Estado. Riglos (UNM) Predio utilizado por fuerzas de seguridad como base operativa y lugar de traslado de detenidos. Merlo 1ª Dependencia vinculada en causas judiciales a detenciones ilegales y traslados de secuestrados. Plaza Ituzaingó Espacio donde organismos de derechos humanos realizaron actos y denuncias por desapariciones. Escuelita INTA Predio donde funcionó un centro clandestino de detención y tortura. Villa Tesei 2ª Comisaría señalada como lugar de detención ilegal en operativos represivos. Odila Casella Sitio de memoria dedicado a víctimas del terrorismo de Estado en Hurlingham. Hospital Posadas Intervenido por militares en 1976; en el predio funcionó el CCD “El Chalet”. RIBA Morón Dependencia de inteligencia militar que coordinaba espionaje y persecución política. Castelar 3ª Comisaría mencionada en testimonios por detenciones ilegales. Mansión Seré Centro clandestino de detención de la Fuerza Aérea, hoy Casa de la Memoria y la Vida.

Después de 32 años de democracia y la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y los indultos, el Tribunal Oral Federal N° 5 de San Martín condenó por delitos de lesa humanidad a ocho represores responsables del Circuito Represivo Zona Oeste que se desplegó durante la última dictadura cívico-militar. Fue el 22 de Julio de 2015. Anticipos cubrió todo el juicio. Y acá los videos de los víctimas y protagonistas de aquella jornada.

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