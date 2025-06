Hay un texto que circula de WhatsApp en WhatsApp. Es magnifico. Muy bien escrito y recuerda las épocas en que la apatía era desbordante, la solidaridad una costumbre y los vínculos afectivos una constantes.

«Castelar» recata todo eso, pero nadie sabe quién la escribió. ¿Alguien nos puede agregar ese dato? Empieza así:

Fue un sueño raro. Ella se me presenta de improviso, borrosa, como una película gastada en blanco y negro. No estoy nervioso, más bien intrigado por lo insólito del momento.

-Hola, vos me conoces. Tenes que recordarme.

-Quién sos?-Atino a responder un tanto confundido.

-Soy Castelar.

-¿Castelar? ¿Qué Castelar?

-La de tus primeros pasos, la de tu familia y amigos, alegrías y tristezas, ilusiones, desengaños, esperanzas, estudios, juegos, diversiones, trabajos.

La del Castillo Ayerza que dió el nombre al barrio y llegaba hasta el Arroyo Morón a cielo abierto, después entubado en donde hoy se levanta el Puente Lebenshon. Calles de tierra que fueron progresando con el asfalto.

Soy la de la mano de Feldman frente a la barrera de la estación, al lado en donde mis niños tomaban entre sus manitos la felicidad de una sortija en aquella histórica calesita. La peluquería de Sotile con sus jaulas de jilgueros en el frente pegada a la panadería y más allá el Cine Select con sus películas continuadas hoy transformado en el Bowling Palos. El Colegio Rivadavia y en la esquina, ¿quién no compró algo para un bebé de Luz Mary? La Feria desde esa esquina de Mercedes siguiendo por Segunda Rivadavia hasta la barrera de Zapiola los martes y viernes.

Todavía me duelen las heridas del accidente aéreo en mis calles de Maisón y Drago en 1958 aquel Gloster Meteor que había despegado de la Séptima Brigada Área.

De mí nacieron las escuelas por donde pasaron tantos hijos: la Escuela N° 7 y la Escuela N° 17 las más antiguas. La Escuela N° 40 frente a la Base Aérea. En cada lluvia importante había que buscar a los alumnos y sacarlos en brazos porque la inundación no perdonaba. El Instituto Inmaculada, el Colegio Sagrado Corazón, la Escuela Modelo, el Colegio Almirante Brown, el Colegio Rivadavia ya nombrado, Colegio Sofía Barat y el Nacional de Castelar más conocido como el querido «Rancho».

Clubes como el Juventud, 77 FC, Club Morón me pertenecen.

Como los carnavales del Club Castelar y del Argentino por donde pasaron famosos como el Trío Los Panchos, los Cinco Latinos, Neil Sedaka y tantos otros.

Hubo un año en que una multitud festejó los carnavales en la playa de estacionamiento del Supermercado Canguro, el cual cerró al poco tiempo en la calle Santa Rosa.

El diariero Don Fito por la tarde dejando la 5ta. contento con su Equipo de José.

Y si de diarios hablo, la llegada de la 6ta. los domingos a la noche.

Venían los fardos en el furgón del tren. Todo el mundo a la salida del túnel en la calle Timbues para tener la información de los partidos de fútbol.

Así como llegaban atados en paquetes, el diariero cortaba los hilos y comenzaba a repartirlos. En pocos minutos, lo que era un grupo grande de gente que había estado esperando se retiraba con su periódico bajo el brazo.

Por mis calles pasaron los carros de lecheros como Pastorino y soderos como Sasal, Zorzi y Ayerdi.

Tuve tantas canchitas de fútbol!: el Inmaculada, Tucumán, Serafín, Los Pinos, Gomycuer (después Grimoldi).

Cuántos casamientos, entre ellos el tuyo, en mi Iglesia inaugurada en 1932. La Sociedad de Fomento centenaria, el Correo y la Galería Myriam enfrente. Todo un acontecimiento cuando la inauguraron en los sesenta.

El Cine Castelar ahora transformado en el Banco Provincia. Como diría Serrat sobre sus ruinas juega El Capital. Un poco más y en la esquina la Mimbreria de Rolando.

Quién no compró ropa en La Avispa, un libro en La Recova ó al lado se sacó una foto para carnet, cigarrillos ó golosinas en lo del Griego abierto 24 horas, descansó con un café en Noi, siguiendo por Mitre La Martona, la tradicional Pinturería Pisano y más allá la Farmacia Reynicoff.

Los carritos con rulemanes, las carrozas del Día de la Primavera y las Procesiones.

La fábrica que llevaba mi nombre le dió trabajo a muchísima gente, también la Gomycuer –Grimoldi y tantas otras.

Dé chicos ustedes arreglaban sus bicis en lo de Renato y de adolescentes sus motos en Gigi Sport, cargaban combustible en la Esso de Mora en Zeballos y Buenos Aires ó arreglaban los neumáticos al frente en Rapazzo.

-En el sueño recuerdo haber quedado abrumado con tantos detalles. Cómo alguien sabe tanto de mi pasado?

-Te veo desorientado.- me dijo y siguió…

-A veces los recuerdos nos ayudan a saber de donde venimos.

Cerca de tu casa había algunos famosos como Leo Dan, el locutor Daniel Guerrero y el cantante Eduardo Farrell «El Chansonnier de América».

Hablando de música, si por ella yo tendría un nombre sería el de tu amigo y compañero de primaria y secundaria Goyi Alzaibar. Desde Avante Phylum hasta su último Acha una trayectoria del seguramente más destacado músico local.

Me pongo triste cuando reemplazan las casas tradicionales por nuevos edificios altos como sucedió con el chalet de Gotter en la esquina de Sarmiento y Carlos Casares o el Viejo Mercado de la calle Avellaneda. En la esquina de esta con la calle Arias La Bonafide, pionera en el reparto a domicilio con las bicicletas y sus empleados con los guardapolvos grises.

La tradicional Florería Mauro y frente a ella la Casa Rigó de Don Santiago, un caballero de aquellos.

Las Organizaciones no gubernamentales que tanto hicieron por mi como el Rotary en la calle Bécquer y el Club de Leones en la calle Aristóbulo del Valle.

Soy también la de las pizzerías y bares: Junín, Gran Castelar, Santa Anita abierta 24 horas con sus pollos en la vidriera dando vueltas en el spiedo, la Monterrey con sus empanadas fritas, La Leonesa del gallego Amable, el Tarzán, el Bar Billares, Noi.

Como ves esa soy yo.

Y cuando vuelvas de tu viaje y escuches la voz del Guarda que diga «Castelar solamente… solamente Castelar», aquí sabrás que estoy yo. Castelar Solamente… siempre te espera.

Anónimo – 2024