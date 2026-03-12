Semana de la Memoria en Ituzaingó con show de Eruca Sativa

Bajo el lema «La memoria como faro«, el Gobierno Municipal invita a participar de la Semana de la Memoria en Ituzaingó, una propuesta integral que se desarrollará del domingo 15 al sábado 21 de marzo. Al conmemorarse el 50° aniversario del último golpe de Estado en Argentina, esta iniciativa busca no solo homenajear a las víctimas locales del terrorismo de Estado, sino también generar espacios de debate para las nuevas generaciones. El ciclo contará con intervenciones en espacios públicos, proyecciones de documentales y la destacada presencia de la banda Eruca Sativa, consolidando un calendario que une el arte con el reclamo histórico de Verdad y Justicia.

¿Qué recordamos el 24 de marzo? Historia y significado del día

El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia fue establecido oficialmente en el año 2002 por la Ley 25.633, y en 2006 se convirtió en un feriado nacional inamovible. Esta fecha busca recordar a las víctimas de la última dictadura militar que se inició el 24 de marzo de 1976 y finalizó el 10 de diciembre de 1983.

El nombre de la jornada sintetiza los tres pilares del proceso de reconstrucción democrática en Argentina:

Memoria: Para no olvidar el pasado y evitar que se repitan los crímenes de lesa humanidad.

Para no olvidar el pasado y evitar que se repitan los crímenes de lesa humanidad. Verdad: Para conocer el destino de los 30.000 desaparecidos y de los nietos apropiados por el plan sistemático de robo de bebés.

Para conocer el destino de los 30.000 desaparecidos y de los nietos apropiados por el plan sistemático de robo de bebés. Justicia: Para juzgar y castigar a los responsables de los delitos cometidos durante el período más oscuro de nuestra historia.

Cronograma completo de la Semana de la Memoria en Ituzaingó

La agenda es variada y se despliega por diferentes barrios del distrito para facilitar el acceso de toda la comunidad. Es importante recordar que todas las actividades son gratuitas.

Domingo 15/03: Apertura y Eruca Sativa

La jornada comienza en la Plaza San Martín (Morón y Mariano Acosta) de 17 a 20 hs con bandas locales como «Nunca Alcanza» y «Briganti». El gran cierre será a las 20 hs en el Teatro Gran Ituzaingó con la presentación de Eruca Sativa. Las entradas se deben retirar previamente en el Centro Cultural Ituzaingó (Mansilla 893).

Lunes 16/03 y Martes 17/03: Arte y Literatura

El lunes a las 15 hs en la Peatonal Eva Perón se realizará la campaña «Florecerán Pañuelos» de Abuelas de Plaza de Mayo. El martes, la Galería de Arte (Soler 217) recibirá la presentación del libro «Carmen y Daniel» de Patricia Pellegrini a las 17 hs, seguida por una obra teatral biográfica en el Centro Cultural Ituzaingó a las 18 hs.

Miércoles 18/03 y Jueves 19/03: Cine y Juventud

El miércoles se proyectará el documental «Seré Memoria» en Villa Udaondo (El Tirador 451) a las 18 hs. El jueves, en el Polideportivo La Torcaza, se presentará la obra de danza «El último vuelo» y los proyectos del programa provincial Jóvenes y Memoria, una pieza clave en la formación de la identidad de los estudiantes locales.

El compromiso de las nuevas generaciones y el cierre del ciclo

El viernes 20 de marzo a las 10 hs, la Escuela Secundaria Técnica N° 2 «Albert Einstein» inaugurará el arco «Marca de la Memoria», una escultura construida por los propios estudiantes en el marco de sus investigaciones sobre la historia local. Este acto simboliza el paso de la antorcha de la memoria a las juventudes del distrito.

Finalmente, el sábado 21 de marzo, el ciclo concluirá en el Auditorio Municipal Néstor Kirchner (Peatonal Eva Perón 848) con la presentación audiovisual «Memoria Militante de Ituzaingó« y un colorido «Carnaval por la Memoria» a partir de las 17 hs.

Detalles del Ciclo Amada Patria

Día Evento Destacado Lugar Domingo 15 Recital de Eruca Sativa Teatro Gran Ituzaingó Martes 17 Obra «El acto del 24 de agosto» Centro Cultural Ituzaingó Jueves 19 Proyectos Jóvenes y Memoria Polideportivo La Torcaza Sábado 21 Carnaval por la Memoria Peatonal Eva Perón

La Semana de la Memoria en Ituzaingó es una oportunidad invaluable para reflexionar sobre nuestro pasado y reafirmar el compromiso colectivo con el sistema democrático. La participación en estas muestras y talleres permite que la memoria no sea solo un recuerdo estático, sino una herramienta viva para construir un futuro de mayor justicia social.