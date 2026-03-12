Curso de Manipulación de Alimentos en Ituzaingó: abren inscripciones para obtener el carnet oficial

En un esfuerzo conjunto por fortalecer la salud pública y la calidad en la producción local, el municipio anunció la apertura de cupos para una nueva edición del Curso de Manipulación de Alimentos en Ituzaingó. Esta iniciativa, coordinada con el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, busca que cada eslabón de la cadena productiva cumpla con los estándares de higiene exigidos por la normativa vigente. Ya sea que se trate de un emprendedor hogareño o de un empleado de una gran cadena gastronómica, el conocimiento sobre los riesgos biológicos y químicos es la única barrera efectiva contra las enfermedades transmitidas por alimentos (ETA).

Las jornadas de formación se llevarán a cabo los días 25 y 27 de marzo, en el horario de 8:30 a 13:00 hs. El lugar de encuentro será el Polideportivo La Torcaza, ubicado en la intersección de las calles Brandsen y Pringles. Al ser una capacitación presencial de dos días, se garantiza un aprendizaje profundo sobre las buenas prácticas de manufactura, clave para quienes operan en el pujante polo gastronómico de la zona.

¿Para qué sirve el curso y quiénes deben tomarlo?

El Curso de Manipulación de Alimentos en Ituzaingó tiene como objetivo principal prevenir la contaminación cruzada y asegurar que los productos lleguen al consumidor en condiciones óptimas. Según el Código Alimentario Argentino (CAA), esta capacitación es de carácter obligatorio para toda persona que, por su actividad laboral, esté en contacto directo con alimentos en cualquiera de sus etapas: preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte o distribución.

¿Quiénes pueden inscribirse?

Trabajadores gastronómicos: Mozos, cocineros, ayudantes de cocina y personal de limpieza de restaurantes y bares.

Mozos, cocineros, ayudantes de cocina y personal de limpieza de restaurantes y bares. Microemprendedores: Personas que elaboran viandas, productos de pastelería o conservas desde sus hogares.

Personas que elaboran viandas, productos de pastelería o conservas desde sus hogares. Transportistas: Aquellos encargados del traslado de materias primas o productos terminados.

Aquellos encargados del traslado de materias primas o productos terminados. Personal de comercio: Empleados de carnicerías, verdulerías, fiambrerías y supermercados.

El Carnet Oficial: un requisito indispensable para trabajar

Al completar y aprobar el Curso de Manipulación de Alimentos en Ituzaingó, los asistentes obtendrán el Carnet de Manipulador de Alimentos, emitido por la Provincia de Buenos Aires. Este documento reemplaza a la antigua libreta sanitaria y tiene una validez de tres años. Además, posee alcance nacional, lo que significa que el trabajador puede utilizarlo para desempeñar sus tareas en cualquier punto del país.

Para el Gobierno Municipal, facilitar este trámite de forma gratuita es una manera de fomentar el empleo formal y el crecimiento de los pequeños productores locales (PUPAs). Sin este carnet, los comercios se exponen a multas severas durante las inspecciones de la Dirección de Bromatología, ya que es el único documento que certifica que el personal conoce cómo evitar brotes de salmonella, triquinosis o botulismo.

Inscripción y contacto: cupos limitados en La Torcaza

Dado que la seguridad alimentaria es una prioridad, los cupos para participar suelen agotarse rápidamente. Los interesados deben completar el formulario de inscripción online a través del siguiente enlace: https://forms.gle/JAM7YtsvtHdKddZ26. Es requisito excluyente ser residente o trabajar dentro del partido de Ituzaingó para acceder a esta edición.

En caso de tener dudas técnicas sobre el temario o los requisitos previos, los vecinos pueden comunicarse directamente con la Dirección de Bromatología enviando un correo electrónico a [email protected]. No pierdas la oportunidad de profesionalizar tu actividad y cumplir con la ley en un entorno de aprendizaje dinámico y gratuito.