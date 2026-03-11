Robaron aires acondicionados en el Centro de Formación Profesional Ricardo Rojas de Haedo

Robaron aires acondicionados. Todo por el cobre. En medio de la profunda crisis económica que atraviesa la Argentina, la inseguridad golpea también a los espacios de educación y formación laboral. En los últimos días, el Centro de Formación Profesional N.º 1 “Ricardo Rojas” de Haedo sufrió el robo de equipos de aire acondicionado y parte de sus instalaciones, un hecho que refleja cómo el deterioro social y el aumento del valor del cobre y otros materiales convierten a escuelas y edificios públicos en blanco frecuente de delincuentes. El episodio dejó aulas sin climatización y volvió a encender la preocupación en la comunidad educativa del oeste del conurbano.

Lo concreto es que el Centro de Formación Profesional N.º 1 “Ricardo Rojas” de Haedo sufrió en los últimos días un robo que generó preocupación en la comunidad educativa. Del establecimiento desaparecieron equipos de aire acondicionado y parte de la instalación, lo que dejó varias aulas sin climatización. El hecho se suma a una modalidad delictiva que se repite en escuelas y edificios públicos del conurbano, donde los ladrones buscan principalmente cobre y equipos eléctricos para vender como chatarra.

El Centro de Formación Profesional es de excelente calidad y se viene el invierno, sin aires frío – calor

El episodio fue advertido cuando autoridades y personal del centro ingresaron al edificio y detectaron la falta de equipos y daños en las instalaciones. Los delincuentes habrían actuado durante la noche o la madrugada, aprovechando que el predio se encuentra cerrado fuera del horario de cursada. Además del robo de los aparatos, se registraron cortes en caños y cableado, lo que dejó inutilizado parte del sistema de refrigeración del lugar.

El Centro de Formación Profesional Ricardo Rojas funciona en Haedo, dentro del partido de Morón, y ofrece cursos gratuitos de oficios a decenas de vecinos de la zona. En sus aulas se dictan capacitaciones vinculadas a electricidad, informática, estética, gastronomía y distintos oficios técnicos. Por ese motivo, el robo impacta directamente en las condiciones en que se desarrollan las clases, especialmente en jornadas de altas temperaturas.

Docentes y estudiantes señalaron que no sería la primera vez que el establecimiento sufre hechos de este tipo. En distintos edificios educativos del oeste del conurbano se registraron robos similares, en los que los delincuentes buscan las unidades exteriores de los equipos o el cobre de las conexiones, un material que tiene valor en el mercado informal.

El caso volvió a poner sobre la mesa la preocupación por la seguridad en los establecimientos educativos fuera del horario escolar. En distintos distritos del Gran Buenos Aires, directivos y comunidades educativas reclaman mayor iluminación, alarmas, cámaras y patrullaje nocturno para evitar robos que, además del daño económico, afectan el funcionamiento cotidiano de las instituciones.

En el partido de Morón funcionan varios Centros de Formación Profesional (CFP) y Centros Municipales de Formación Profesional, que brindan cursos gratuitos de oficios y capacitación laboral para jóvenes y adultos. Según información oficial municipal, el distrito cuenta con al menos tres centros municipales principales, además de centros provinciales numerados (CFP).

A continuación, los principales Centros de Formación Profesional ubicados en todo Morón:

Centro / sede Ubicación CFP 401 Monseñor de Andrea 50, Haedo CFP 402 Mariano Acha 780, Morón CFL 403 Carmen de Patagones 302, Morón CMFP 1 “Ricardo Rojas” 2.ª Rivadavia 15866, Haedo CMFP 2 “Manuel Belgrano” Maestra Cueto 750, Morón CFP Gastronomía (Municipal) 2.ª Rivadavia 15810, Haedo CFL 402 – subsede Gervasio Pavón 3678, Barrio San Juan (Morón) CFP 402 – subsede Morón Sur Av. Eva Perón 2352, Morón Sur CFL 405 (UOCRA – La Cantábrica) Tres Arroyos 329, Haedo CFP 401 – sede central Monseñor de Andrea 50, Haedo CFP 403 – sede central Carmen de Patagones 302, Morón

Los centros dictan cursos gratuitos con certificación oficial en oficios, informática, construcción, gastronomía y administración.

Las sedes principales se concentran en Morón y Haedo, pero muchas propuestas se dictan en anexos dentro de barrios o instituciones comunitarias, ampliando el alcance territorial.

El sistema combina centros provinciales numerados (CFP/CFL) con centros municipales de formación profesional, que ofrecen más de 40 cursos orientados a la inserción laboral.Qué ofrecen

Estos centros dictan cursos gratuitos con certificación oficial orientados al empleo, entre ellos:

Electricidad domiciliaria e industrial

Gasista y plomería

Carpintería y construcción

Informática y diseño web

Gastronomía

Administración y marketing

Refrigeración, mecánica y oficios técnicos

Características del sistema

Están dirigidos principalmente a jóvenes y adultos .

. Los cursos suelen durar de 4 meses a 1 año .

. Otorgan certificados oficiales de la Provincia de Buenos Aires o del municipio.

En síntesis: en el partido de Morón hay al menos 5 centros relevantes de formación profesional entre municipales y provinciales, concentrados principalmente en Morón y Haedo, que funcionan como red de capacitación laboral gratuita para la comunidad.