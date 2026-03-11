CulturaEducaciónInseguridad

Robaron aires acondicionados en el Centro de Formación Profesional Ricardo Rojas de Haedo

El Centro de Formación Profesional “Ricardo Rojas” de Haedo fue víctima de un robo que dejó aulas sin aire acondicionado. El hecho ocurre en un contexto de crisis económica y aumento de robos de cobre y equipos en escuelas del conurbano, lo que vuelve a encender la preocupación por la seguridad en edificios educativos.

Por Andres Llinares

Publicación

Robaron aires acondicionados en el Centro de Formación Profesional Ricardo Rojas de Haedo

Robaron aires acondicionados. Todo por el cobre. En medio de la profunda crisis económica que atraviesa la Argentina, la inseguridad golpea también a los espacios de educación y formación laboral. En los últimos días, el Centro de Formación Profesional N.º 1 “Ricardo Rojas” de Haedo sufrió el robo de equipos de aire acondicionado y parte de sus instalaciones, un hecho que refleja cómo el deterioro social y el aumento del valor del cobre y otros materiales convierten a escuelas y edificios públicos en blanco frecuente de delincuentes. El episodio dejó aulas sin climatización y volvió a encender la preocupación en la comunidad educativa del oeste del conurbano.

En la foto de portada: El cierre del ciclo electivo 2025.

Lo concreto es que el Centro de Formación Profesional N.º 1 “Ricardo Rojas” de Haedo sufrió en los últimos días un robo que generó preocupación en la comunidad educativa. Del establecimiento desaparecieron equipos de aire acondicionado y parte de la instalación, lo que dejó varias aulas sin climatización. El hecho se suma a una modalidad delictiva que se repite en escuelas y edificios públicos del conurbano, donde los ladrones buscan principalmente cobre y equipos eléctricos para vender como chatarra.

El Centro de Formación Profesional es de excelente calidad y se viene el invierno, sin aires frío - calor
El Centro de Formación Profesional es de excelente calidad y se viene el invierno, sin aires frío – calor

El episodio fue advertido cuando autoridades y personal del centro ingresaron al edificio y detectaron la falta de equipos y daños en las instalaciones. Los delincuentes habrían actuado durante la noche o la madrugada, aprovechando que el predio se encuentra cerrado fuera del horario de cursada. Además del robo de los aparatos, se registraron cortes en caños y cableado, lo que dejó inutilizado parte del sistema de refrigeración del lugar.

El Centro de Formación Profesional Ricardo Rojas funciona en Haedo, dentro del partido de Morón, y ofrece cursos gratuitos de oficios a decenas de vecinos de la zona. En sus aulas se dictan capacitaciones vinculadas a electricidad, informática, estética, gastronomía y distintos oficios técnicos. Por ese motivo, el robo impacta directamente en las condiciones en que se desarrollan las clases, especialmente en jornadas de altas temperaturas.

Docentes y estudiantes señalaron que no sería la primera vez que el establecimiento sufre hechos de este tipo. En distintos edificios educativos del oeste del conurbano se registraron robos similares, en los que los delincuentes buscan las unidades exteriores de los equipos o el cobre de las conexiones, un material que tiene valor en el mercado informal.

El caso volvió a poner sobre la mesa la preocupación por la seguridad en los establecimientos educativos fuera del horario escolar. En distintos distritos del Gran Buenos Aires, directivos y comunidades educativas reclaman mayor iluminación, alarmas, cámaras y patrullaje nocturno para evitar robos que, además del daño económico, afectan el funcionamiento cotidiano de las instituciones.

En el partido de Morón funcionan varios Centros de Formación Profesional (CFP) y Centros Municipales de Formación Profesional, que brindan cursos gratuitos de oficios y capacitación laboral para jóvenes y adultos. Según información oficial municipal, el distrito cuenta con al menos tres centros municipales principales, además de centros provinciales numerados (CFP).

A continuación, los principales Centros de Formación Profesional ubicados en todo Morón:

Centro / sedeUbicación
CFP 401Monseñor de Andrea 50, Haedo
CFP 402Mariano Acha 780, Morón
CFL 403Carmen de Patagones 302, Morón
CMFP 1 “Ricardo Rojas”2.ª Rivadavia 15866, Haedo
CMFP 2 “Manuel Belgrano”Maestra Cueto 750, Morón
CFP Gastronomía (Municipal)2.ª Rivadavia 15810, Haedo
CFL 402 – subsedeGervasio Pavón 3678, Barrio San Juan (Morón)
CFP 402 – subsede Morón SurAv. Eva Perón 2352, Morón Sur
CFL 405 (UOCRA – La Cantábrica)Tres Arroyos 329, Haedo
CFP 401 – sede centralMonseñor de Andrea 50, Haedo
CFP 403 – sede centralCarmen de Patagones 302, Morón

Los centros dictan cursos gratuitos con certificación oficial en oficios, informática, construcción, gastronomía y administración.

Las sedes principales se concentran en Morón y Haedo, pero muchas propuestas se dictan en anexos dentro de barrios o instituciones comunitarias, ampliando el alcance territorial.

El sistema combina centros provinciales numerados (CFP/CFL) con centros municipales de formación profesional, que ofrecen más de 40 cursos orientados a la inserción laboral.Qué ofrecen
Estos centros dictan cursos gratuitos con certificación oficial orientados al empleo, entre ellos:

  • Electricidad domiciliaria e industrial
  • Gasista y plomería
  • Carpintería y construcción
  • Informática y diseño web
  • Gastronomía
  • Administración y marketing
  • Refrigeración, mecánica y oficios técnicos

Características del sistema

  • Están dirigidos principalmente a jóvenes y adultos.
  • Los cursos suelen durar de 4 meses a 1 año.
  • Otorgan certificados oficiales de la Provincia de Buenos Aires o del municipio.

En síntesis: en el partido de Morón hay al menos 5 centros relevantes de formación profesional entre municipales y provinciales, concentrados principalmente en Morón y Haedo, que funcionan como red de capacitación laboral gratuita para la comunidad.

Noticias relacionadas

Detectan basurales, intrusiones y quema de residuos en la VII Brigada Aérea de Moreno

Detectan basurales a partir de un a inspección judicial dentro del predio de la VII Brigada Aérea de Moreno reveló basurales a cielo abierto,...

La histórica láctea Verónica en crisis: jornada reducida, sueldos impagos y negociaciones para vender la empresa

La histórica láctea Verónica atraviesa una crisis extrema: sin leche para procesar desde febrero, con las plantas casi paralizadas y salarios en conflicto, la...

Alertan por el aumento de los trastornos alimentarios en jóvenes desde la pandemia

Trastornos alimentarios en jóvenes. Toda una frase que no llega demasiado a debatirse, menos en la Argentina actual. Pero en consultorios, escuelas y hogares...

Lucas Ghi intervino para destrabar el conflicto en el Colegio Monseñor Solari de Morón

Lucas Ghi intervino para destrabar el conflicto en el Colegio Monseñor Solari que mantiene en vilo a decenas de familias luego de que advirtieran...
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img