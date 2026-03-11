Hurlingham Solidario: barberos ofrecen cortes gratuitos

En un contexto donde la solidaridad se vuelve el motor de cambio, el programa Hurlingham Solidario ha puesto en marcha una serie de jornadas de peluquería y barbería gratuitas en los barrios más vulnerables del partido. En colaboración con el reconocido Salón MK y la academia dirigida por Marcos Kagel, el proyecto busca acercar servicios de estética personal a quienes asisten a comedores y merenderos.

La iniciativa no solo se centra en la técnica del corte de cabello, sino en el impacto psicológico positivo que genera: verse bien es una herramienta fundamental para recuperar la confianza y la autoestima necesarias para salir adelante.

Recientemente, el merendero Carita de Ángel fue sede de una de estas emotivas jornadas. Allí, alumnas y alumnos de la academia MK pusieron en práctica sus conocimientos bajo la supervisión de profesionales, transformando el espacio en una verdadera peluquería de barrio por un día. Para los estudiantes, estas actividades representan una instancia de formación invaluable, ya que les permite interactuar con clientes reales y enfrentar diversos desafíos estilísticos, todo mientras cumplen con una función social determinante.

El impacto de la estética en la inclusión social y el programa Hurlingham Solidario

El programa Hurlingham Solidario entiende que la asistencia no termina en la entrega de alimentos. El acceso a servicios de cuidado personal suele ser un lujo inalcanzable para muchas familias, y es allí donde el trabajo de Marcos Kangel y su equipo marca la diferencia. Cortarse el pelo no es solo una cuestión de vanidad; es higiene, es dignidad y es una carta de presentación vital para buscar empleo o asistir a la escuela.

Desde el Salón MK, ubicado en el corazón de Hurlingham, Kangel ha fomentado una cultura de responsabilidad social entre sus alumnos. «Barberos Solidarios» se ha convertido en una rama del aprendizaje donde se enseña que el oficio es, ante todo, un servicio al prójimo. Esta visión ha permitido que el programa se extienda a diferentes puntos estratégicos del distrito, logrando una cobertura que ya ha beneficiado a cientos de niños, jóvenes y adultos mayores.

Cronograma de próximas jornadas: ¿Dónde sumarse a Hurlingham Solidario?

Para que el beneficio llegue a más vecinos, se ha establecido un calendario de visitas para lo que resta del mes de marzo. La invitación está abierta tanto para quienes necesiten el servicio como para aquellos que quieran colaborar con la logística o difusión de las actividades. Es importante destacar que las jornadas se realizan siempre a partir de las 16:30 hs, permitiendo que los chicos asistan después del horario escolar.

Anotá las fechas y lugares de las próximas intervenciones de Hurlingham Solidario:

Lunes 16/3 – 16:30 hs: Hogar María de la Esperanza (Garibaldi 2919).

Hogar María de la Esperanza (Garibaldi 2919). Lunes 30/3 – 16:30 hs: Merendero Semillitas de Jesús (Marqués de Avilés 2345).

Cabe recordar que la jornada iniciada el pasado 9 de marzo en el Merendero de la Sociedad (El Zorzal 555) fue un éxito total, agotando los turnos disponibles y dejando una huella de alegría entre los residentes del barrio.

Educación y compromiso: el sello de la Academia Marcos Kangel

La formación en el Salón MK trasciende lo académico. Los futuros barberos de Hurlingham aprenden técnica de degradé (fade), cortes clásicos y diseño de barba, pero también aprenden a escuchar y a contener a la comunidad. Este modelo de enseñanza dual, que combina el aula con el territorio, garantiza que los egresados no solo sean excelentes técnicos, sino también ciudadanos comprometidos con su realidad local.

El programa Hurlingham Solidario continúa convocando a instituciones y salones que quieran sumarse a esta red de ayuda. Si tenés una peluquería o sos profesional independiente y querés donar unas horas de tu tiempo, podés contactarte a través de las redes sociales oficiales del municipio o directamente en el Instagram del Salón MK. Juntos, estamos demostrando que un pequeño cambio de imagen puede ser el inicio de un gran cambio en la vida de un vecino.