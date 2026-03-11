Hito en el Hospital Posadas: Primera donación de corazón pediátrico en asistolia controlada

El Hospital Posadas fue escenario de un hecho sin precedentes: la primera donación de un corazón pediátrico bajo la modalidad de asistolia controlada en un hospital nacional de la Argentina. Este procedimiento, de altísima complejidad técnica y profunda sensibilidad humana, fue posible gracias al gesto altruista de una familia que, en medio del dolor, decidió donar vida.

El éxito de la intervención radicó en el uso de la perfusión regional normotérmica (PRN), una tecnología de vanguardia que permite preservar la viabilidad de los órganos tras el cese circulatorio, mejorando drásticamente el pronóstico del receptor.

El operativo requirió una coordinación milimétrica entre la Terapia Intensiva Pediátrica, Cuidados Paliativos y la Unidad Hospitalaria de Procuración de Órganos y Tejidos (UHPOT) del Hospital Posadas, junto con el soporte del INCUCAI y CUCAIBA. Este avance no solo consolida al nosocomio de El Palomar como un centro de referencia internacional, sino que abre un nuevo paradigma en la procuración de órganos pediátricos en el país.

¿Qué es la asistolia controlada y por qué es un avance tan importante?

Tradicionalmente, la mayoría de las donaciones de órganos se realizan bajo el criterio de muerte encefálica (corazón latiente). Sin embargo, la donación en asistolia controlada ocurre cuando un paciente con una enfermedad terminal irreversible, que depende de soporte vital, fallece tras el retiro planificado de dichas medidas de soporte, una vez que la familia y el equipo médico han consensuado la adecuación del esfuerzo terapéutico.

En este proceso, el fallecimiento se produce por el cese irreversible de las funciones circulatorias y respiratorias (parada cardíaca). El desafío médico es que, una vez que el corazón deja de latir, los órganos dejan de recibir oxígeno rápidamente. Aquí es donde la pericia del equipo del Hospital Posadas entra en juego: deben actuar en una ventana de tiempo muy estrecha para que el proceso de donación sea exitoso sin comprometer la dignidad del paciente ni la calidad de los órganos.

Perfusión Regional Normotérmica (PRN): La clave del éxito

El elemento revolucionario en este caso fue la perfusión regional normotérmica (PRN). Esta técnica consiste en utilizar un sistema de circulación extracorpórea (similar a una máquina de bypass corazón-pulmón) para restaurar el flujo de sangre oxigenada a una temperatura corporal normal (normotérmica) una vez que se ha certificado la muerte del donante.

¿Cómo funciona la PRN?

Restablecimiento del flujo: Tras la parada cardíaca, se colocan cánulas en los vasos sanguíneos para conectar al donante a la máquina. Oxigenación regional: El sistema oxigena y hace circular la sangre exclusivamente en el área de los órganos a trasplantar, evitando que lleguen al cerebro para respetar la certificación de muerte. Evaluación en tiempo real: Los cirujanos del Hospital Posadas pueden observar cómo el corazón y otros órganos «recuperan» su función antes de ser extraídos, asegurando que están en condiciones óptimas para el trasplante.

Esta técnica es pionera en el ámbito pediátrico nacional y permite que corazones que antes se descartaban por la falta de oxígeno tras la parada cardíaca, hoy puedan salvar vidas.

Un acto de amor que transforma el dolor en esperanza

Detrás de la complejidad técnica de la PRN y los protocolos de asistolia controlada, subyace un componente humano invaluable. El equipo de Cuidados Paliativos del Hospital Posadas trabajó codo a codo con la familia del donante para priorizar el alivio del sufrimiento y la dignidad del niño en todo momento. La donación no fue vista como un trámite administrativo, sino como un acto de trascendencia.

El equipo de Cirugía Cardiovascular Infantil del hospital, líder en la implementación de estas tecnologías, destacó que este logro es un mensaje de esperanza para los cientos de niños que aguardan un trasplante en Argentina. La capacidad de transformar una pérdida irreparable en una oportunidad de vida para otro niño es, en esencia, la misión más noble de la medicina pública.

Datos clave del operativo histórico

Categoría Detalle Institución Hospital Nacional Alejandro Posadas Modalidad Donación en asistolia controlada (DAC) Técnica empleada Perfusión Regional Normotérmica (PRN) Organismos coordinadores INCUCAI, CUCAIBA, UHPOT Posadas Hito 1° ablación cardíaca pediátrica de este tipo en Argentina

Este hito científico reafirma que el Hospital Posadas se mantiene a la vanguardia de la cirugía cardiovascular, combinando excelencia académica con una sensibilidad humana que pone siempre al paciente y su familia en el centro de la escena.