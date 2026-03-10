Turismo en la Provincia de Buenos Aires: eventos del 12 al 19 de marzo

La provincia de Buenos Aires se prepara para vivir una semana vibrante con una cartelera que destaca lo mejor de nuestra identidad. El calendario oficial de turismo en la Provincia de Buenos Aires propone desde celebraciones dedicadas al olivo y el asado, hasta festivales de tango, rock y encuentros de artesanos. Esta variada agenda busca potenciar las economías locales y ofrecer espacios de recreación para todas las edades en diferentes municipios, consolidando a los pueblos turísticos como destinos predilectos para el descanso y el disfrute.

Ya sea que busques el sabor de una empanada casera, la mística de un patio cervecero por San Patricio o la tranquilidad de una caminata interpretativa por senderos naturales, el turismo en la Provincia de Buenos Aires tiene una opción cerca de tu casa. A continuación, detallamos los eventos más destacados, organizados por categorías, para que no te pierdas nada de esta gran propuesta provincial.

Fiestas Populares y Gastronómicas

Estas celebraciones son el corazón del turismo en la Provincia de Buenos Aires, donde los sabores regionales y las tradiciones gauchas se vuelven protagonistas.

17° Fiesta Provincial del Olivo (Coronel Dorrego): Fecha: Del viernes 13 al domingo 15 de marzo. Lugar: Vivero Parque Coronel Dorrego. Resumen: Charlas técnicas, puestos de olivicultores, patio de comidas, espectáculos musicales, chef en vivo y artesanías. Entrada: GRATUITA .

16° Fiesta del Asado Pampeano (Juan E. Barra, Adolfo Gonzales Chaves): Fecha: Sábado 14 (21:00) y domingo 15 (08:00). Lugar: Predio municipal del Pueblo Turístico Juan E. Barra. Resumen: Concurso de asadores, espectáculos musicales (Nico Mattioli, entre otros) y baile familiar. Entrada: Bono contribución de $3.000.

San Patricio en Marcos Paz: Fecha: Sábado 14 y domingo 15, desde las 13:00. Lugar: Paseo de la Estación (Belgrano y 25 de Mayo). Resumen: Patio gastronómico, cerveceros artesanales, espectáculos y feria de emprendedores. Entrada: GRATUITA .

1° Fiesta de la Empanada de Vizcacha (Pablo Acosta, Azul): Fecha: Domingo 15, a las 12:00. Lugar: El Viejo Almacén. Resumen: Gastronomía regional (opciones sin TACC), feria de artesanías y música en vivo. Entrada: GRATUITA .

Gran Fiesta Gaucha (La Lucila del Mar, La Costa): Fecha: Viernes 13 al domingo 15, desde la mañana. Lugar: Ruta Interbalnearia KM 338. Resumen: Jineteadas, pruebas de rienda, campeonato de truco y bailantas en vivo. Entrada: Arancelada.



Eventos Culturales y Festivales

La cultura y el arte también forman parte esencial de la experiencia de turismo en la Provincia de Buenos Aires, con escenarios que vibran al ritmo del tango, el folklore y el teatro.

43º Música en la Plaza 2026 (Luján): Fecha: Viernes 13 al domingo 15. Lugar: Plaza Belgrano (frente a la Basílica). Resumen: Noches temáticas de Rock (Los Abuelos de la Nada), Folklore (Los Manseros Santiagueños) y Cumbia (Banda XXI). Entrada: GRATUITA .

Preliminar de Tango 2026 – Subsede Zárate: Fecha: Domingo 15, desde las 11:00. Lugar: Espacio Cultural Negro de la Riestra (Costanera). Resumen: Campeonato oficial de Tango Pista y Escenario con participantes de varias provincias. Entrada: GRATUITA .

5° Encuentro de Teatreras Populares «Luna Creciente» (Mar Azul, Villa Gesell): Fecha: Del jueves 12 al martes 17, desde las 16:00. Lugar: Casa de la Cultura Mercedes Sosa. Resumen: Teatro con perspectiva de género, talleres y música en vivo. Entrada: GRATUITA .



Visitas Guiadas y Ferias

Para quienes prefieren el contacto con la naturaleza o la búsqueda de objetos únicos, el turismo en la Provincia de Buenos Aires ofrece recorridos interpretativos y exposiciones artesanales.

Expo Cactus Cazón 2026 (Saladillo): Fecha: Sábado 14 y domingo 15, desde las 10:00. Lugar: Predio del ferrocarril del Pueblo Turístico Cazón. Resumen: Venta de plantas, flores y cactus, paisajismo, espectáculos y patio de comidas. Entrada: GRATUITA .

Astroturismo: Entre Aviones y Estrellas (Lobos): Fecha: Sábado 14, a las 19:15. Lugar: Aeroclub Lobos (Ruta 205 KM 105,5). Resumen: Observación del firmamento, charlas astronómicas y aeromodelismo. Entrada: GRATUITA (con inscripción previa).

Sendero Escuela Sustentable (Mar Chiquita): Fecha: Domingo 15, a las 15:00. Lugar: Av. De Las Letras y Constancio Vigil. Resumen: Recorrido por la primera escuela autosustentable del país, construida con materiales reciclados. Entrada: GRATUITA .



Un compromiso con la recreación bonaerense

La gran variedad de actividades demuestra que el turismo en la Provincia de Buenos Aires es una política activa que fomenta el encuentro y el descanso. Estos eventos son oportunidades ideales para descubrir la riqueza de nuestros municipios, probar sabores auténticos y participar de celebraciones que mantienen vivas nuestras raíces.

Recordá siempre verificar el estado del tiempo antes de viajar, ya que algunas actividades al aire libre pueden sufrir modificaciones. La hospitalidad de los pueblos bonaerenses te espera con los brazos abiertos para vivir una semana inolvidable.