Mercados Bonaerenses en Morón: Precios bajos y productos de calidad cerca de tu casa

Con el objetivo de cuidar el bolsillo de las familias, el Gobierno local relanzó este marzo de 2026 el esquema de Mercados Bonaerenses en Morón. Esta iniciativa, coordinada junto al Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia, permite que productos de primera necesidad como lácteos, carnes, frutas y verduras lleguen sin intermediarios a los consumidores. La gran ventaja para la comunidad es la posibilidad de encontrar precios bajos cerca de su casa, evitando los costos de traslado a grandes centros comerciales y apoyando directamente al desarrollo de los productores regionales y locales.

El funcionamiento de los Mercados Bonaerenses en Morón se despliega de miércoles a viernes, en el horario de 9 a 13 hs. El cronograma es rotativo y abarca más de diez plazas distribuidas en Morón sur, Castelar, Haedo y Villa Sarmiento. Esta capilaridad territorial asegura que cada vecino tenga, al menos una vez al mes, la oportunidad de realizar sus compras mensuales con un ahorro significativo, aprovechando la mercadería fresca que llega directamente desde los campos y centros mayoristas.

Beneficios exclusivos: 40% de ahorro con Cuenta DNI

Uno de los mayores atractivos de asistir a los Mercados Bonaerenses en Morón es el beneficio financiero vinculado al Banco Provincia. Al estar integrados en el programa oficial, los puestos ofrecen un 40% de reintegro pagando con la aplicación Cuenta DNI. Este descuento, que tiene un tope semanal, representa un alivio directo para la economía hogareña, permitiendo que productos de alta calidad resulten mucho más accesibles que en las góndolas de los supermercados tradicionales.

Además, para optimizar el tiempo de los vecinos, el Municipio implementó un sistema de pedido anticipado. Los interesados pueden enviar un mensaje de WhatsApp al 11 3213 0385 con la palabra “ALTA”. A través de este medio, reciben un formulario online para encargar su mercadería y simplemente retirarla por la feria de su barrio de manera ágil, evitando filas y asegurándose el stock de los productos más demandados como el pescado o los lácteos.

Cronograma de marzo: ¿Cuándo llega el mercado a tu plaza?

Para que no te pierdas la oportunidad de comprar a precios mayoristas, te presentamos el calendario detallado de los Mercados Bonaerenses en Morón para lo que resta del mes. Recordá que las ferias se suspenden en caso de lluvia intensa, pero habitualmente mantienen su regularidad para cumplir con el abastecimiento de los barrios:

Miércoles 11: Plaza Barrio Luz y Fuerza (Belgrano y Agüero, Morón sur).

Plaza Barrio Luz y Fuerza (Belgrano y Agüero, Morón sur). Jueves 12: Plaza San José (Pdte. Ibañez y Grito de Alcorta, Morón sur).

Plaza San José (Pdte. Ibañez y Grito de Alcorta, Morón sur). Viernes 13: Plaza Seré (Revoredo y Alcorta, Castelar sur).

Plaza Seré (Revoredo y Alcorta, Castelar sur). Sábado 14: Gran jornada en Mercado Saropalca (Pueyrredón 1015).

Gran jornada en Mercado Saropalca (Pueyrredón 1015). Miércoles 18: Plaza Belgrano (Maisón y Anatole France, Castelar).

Plaza Belgrano (Maisón y Anatole France, Castelar). Jueves 19: Plaza de los Jardines (Maza y Ríos Gallardo, Morón sur).

Plaza de los Jardines (Maza y Ríos Gallardo, Morón sur). Viernes 20: Plaza Rucci (Río Piedras y G. Silva, Morón).

Plaza Rucci (Río Piedras y G. Silva, Morón). Miércoles 25: Plaza de los Inmigrantes (Tucumán y San Nicolás, Castelar).

Plaza de los Inmigrantes (Tucumán y San Nicolás, Castelar). Jueves 26: Plaza Rivadavia (Malaver y Magnasco, Haedo).

Plaza Rivadavia (Malaver y Magnasco, Haedo). Viernes 27: Plaza San Martín (Buen Viaje y San Martín, Morón centro).

Convocatoria abierta para productores y PUPAS

El programa no solo beneficia al consumidor, sino que también funciona como una plataforma de crecimiento para el sector productivo. El Municipio mantiene abierta la convocatoria para aquellos productores de alimentos y PUPAS (Pequeñas Unidades Productivas de Alimentos Artesanales) que deseen sumarse a las ferias. Esta integración permite que el esquema de Mercados Bonaerenses en Morón crezca en variedad, incorporando panificados, dulces y conservas elaboradas artesanalmente bajo estrictas normas de sanidad.

Los productores interesados en expandir sus canales de venta pueden solicitar los requisitos escribiendo al mismo número de WhatsApp (11 3213 0385). El fortalecimiento de esta red asegura que el círculo económico sea virtuoso: el productor vende más, el vecino paga menos y el barrio crece con una oferta comercial justa y transparente. Acercate esta semana a la plaza más cercana y comprobá por qué las ferias itinerantes se han vuelto la opción favorita para ganarle a la inflación.