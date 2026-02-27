Cuenta DNI: Uno por uno los descuentos y beneficios de marzo

La principal modificación en el esquema de Cuenta DNI radica en la extensión de los días de ahorro para los comercios de cercanía, una medida pensada para facilitar la organización de las compras diarias y permitir que más personas alcancen el tope de reintegro semanal.

Hasta el mes pasado, muchos de los descuentos estaban concentrados en días específicos, lo que solía generar largas filas o dificultades para quienes no podían realizar sus compras en fechas determinadas. Con la nueva agenda, la entidad busca desestacionalizar el consumo y brindar mayor libertad a sus clientes, quienes ahora podrán encontrar ofertas activas desde el primer día de la semana hasta el domingo, cubriendo prácticamente todos los rubros de la canasta básica y el esparcimiento.

La gran novedad: Comercios de barrio con Cuenta DNI en marzo 2026

Sin lugar a dudas, el cambio más importante de este mes es la unificación y extensión del beneficio en locales de proximidad. A partir de ahora, las compras realizadas con Cuenta DNI en carnicerías, granjas, pescaderías y almacenes de barrio contarán con un 20% de descuento de lunes a viernes.

Esta modificación es clave porque anteriormente el rubro de carnes solía tener días exclusivos de fin de semana. Ahora, al integrarse en una promoción que funciona durante cinco días consecutivos, los usuarios de Cuenta DNI tienen un margen mucho más amplio para planificar su menú semanal. El tope de reintegro para esta promoción es de $5.000 por semana, el cual se alcanza realizando consumos por un total de $25.000 en los comercios adheridos.

Agenda completa de beneficios de Cuenta DNI en marzo 2026

Más allá de la novedad en los comercios de cercanía, la aplicación mantiene su variada oferta para otros sectores, asegurando que siempre haya una oportunidad de ahorro disponible. Aquí te detallamos cómo aprovechar al máximo las promos:

Gastronomía y Salidas: Los sábados y domingos, la app ofrece un 25% de ahorro en locales adheridos. El tope de reintegro asciende a $8.000 por semana , ideal para disfrutar de una cena o almuerzo familiar.

Los sábados y domingos, la app ofrece un en locales adheridos. El tope de reintegro asciende a , ideal para disfrutar de una cena o almuerzo familiar. Full YPF: Los fines de semana también cuentan con un 25% de descuento en las tiendas Full (no aplica a combustibles). Al igual que en gastronomía, el tope es de $8.000 semanales .

Los fines de semana también cuentan con un en las tiendas Full (no aplica a combustibles). Al igual que en gastronomía, el tope es de . Ferias y Mercados Bonaerenses: Para quienes buscan productos frescos directamente del productor, hay un 40% de descuento todos los días , con un tope de $6.000 por semana .

Para quienes buscan productos frescos directamente del productor, hay un , con un tope de . Universidades: Los comercios dentro de las universidades bonaerenses mantienen un 40% de ahorro diario , con tope semanal de $6.000 .

Los comercios dentro de las universidades bonaerenses mantienen un , con tope semanal de . Supermercados: Se mantienen los descuentos en diversas cadenas de toda la provincia durante los siete días de la semana, según el cronograma específico de cada firma.

Resumen de ahorros con Cuenta DNI

Rubro Descuento Días Tope de Reintegro Comercios de cercanía 20% Lunes a viernes $5.000 (semanal) Gastronomía 25% Sábados y domingos $8.000 (semanal) Ferias y Mercados 40% Todos los días $6.000 (semanal) Universidades 40% Todos los días $6.000 (semanal)

Beneficios acumulables: Librerías y Farmacias

Marzo es un mes de gastos fijos altos, especialmente por el inicio de clases y la salud. Por ello, la billetera virtual presenta una ventaja estratégica: promociones que se acumulan con el descuento de comercios de barrio.

Los lunes y martes, las librerías adheridas ofrecen un 10% de descuento sin tope de reintegro. Si la librería además está registrada como comercio de cercanía, el usuario puede sumar ambos beneficios. Lo mismo ocurre con las farmacias y perfumerías los días miércoles y jueves, donde el 10% de ahorro (también sin tope) se vuelve una herramienta fundamental para aliviar el costo de los medicamentos a través de Cuenta DNI en marzo 2026.

Finalmente, el Banco Provincia recordó que toda la información detallada y los listados de comercios que aceptan Cuenta DNI en marzo 2026 estarán disponibles a partir del 2 de marzo en sus canales oficiales.