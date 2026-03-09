Caranchos en Morón: los riesgos de las aves improntadas y qué hacer si encontrás una

La aparición de un carancho en Morón que presenta dificultades para volar y un comportamiento inusualmente dócil ha movilizado a la comunidad a través de redes sociales como la ONG Pájaros Caídos. El ejemplar, que fue rescatado por una vecina en plena zona urbana, no logra remontar vuelo alto y se muestra «manso», una característica que, lejos de ser positiva, es una señal de alarma para los expertos.

Este caso de un carancho en Morón pone de manifiesto la problemática de las aves silvestres que terminan conviviendo estrechamente con los humanos, perdiendo sus instintos naturales de supervivencia y quedando expuestas a múltiples peligros en la ciudad.

A pesar de los intentos de los vecinos por contactar a la Policía, Bomberos o Defensa Civil, la respuesta estatal ha sido nula, dejando el destino del ave en manos de la voluntad ciudadana. La preocupación radica en que, según los especialistas que guían estos casos, el animal podría estar «improntado», una condición psicológica irreversible en muchos casos que impide que el ave sea reintegrada a su hábitat natural sin un proceso de rehabilitación largo y complejo.

¿Qué significa que un ave esté «improntada»?

La «impronta» es un proceso biológico y de aprendizaje que ocurre en las primeras etapas de vida de un animal. En condiciones normales, un pajarito identifica a sus padres como sus iguales y aprende de ellos a buscar comida, defenderse y socializar. Sin embargo, cuando un carancho es criado por humanos desde pichón o tiene un contacto excesivo con personas, ocurre una impronta humana.

El ave deja de reconocerse como un carancho y comienza a identificar al ser humano como su proveedor de alimento y su igual. Esto explica por qué el ejemplar de Morón se comporta de manera «mansa». Un ave improntada no sabe cazar, no teme a los depredadores (como perros o gatos) y suele acercarse a las personas buscando comida, lo que muchas veces termina en ataques accidentales o en la muerte del animal por maltrato o accidentes urbanos.

¿Por qué hay cada vez más caranchos en las ciudades?

Es cada vez más común ver caranchos (Caracara plancus) sobrevolando el Gran Buenos Aires y la Capital Federal. Este fenómeno de urbanización de las aves rapaces se debe a varios factores:

Abundancia de alimento: Las ciudades ofrecen un «buffet» inagotable de palomas, ratas y restos de basura orgánica que facilitan la subsistencia de estas aves carroñeras y cazadoras. Falta de depredadores naturales: En el entorno urbano, el carancho no tiene competidores de peso, lo que le permite anidar en edificios altos o árboles de plazas sin riesgos. Adaptabilidad: Son aves extremadamente inteligentes que han aprendido a usar las corrientes de aire caliente de los edificios para planear sin gastar energía.

Sin embargo, esta cercanía con el hombre aumenta la probabilidad de que la gente encuentre pichones caídos e intente «ayudarlos» llevándolos a sus casas, lo que genera el problema de la domesticación ilegal y la posterior impronta.

Riesgos de domesticar a un ave silvestre y cómo actuar

Tener un carancho como mascota no solo es ilegal, sino que es altamente peligroso y perjudicial. Estas aves tienen garras poderosas y picos diseñados para desgarrar carne. Al perder el miedo al humano, pueden volverse agresivas durante la época de celo o por frustración al no recibir comida. Además, la dieta hogareña suele causarles enfermedades metabólicas óseas por falta de calcio y luz solar adecuada.

¿Qué hacer si encontrás un carancho en problemas?

No lo toques si no es necesario: Si el ave está en un lugar seguro y no corre peligro inminente, dejala. Los padres suelen estar cerca.

Si el ave está en un lugar seguro y no corre peligro inminente, dejala. Los padres suelen estar cerca. Evitá el contacto visual y el habla: Si debés rescatarlo porque está herido, usá una manta y ponelo en una caja oscura con agujeros para que respire. No le des agua ni comida.

Si debés rescatarlo porque está herido, usá una manta y ponelo en una caja oscura con agujeros para que respire. No le des agua ni comida. Contactá a especialistas: Ante la falta de respuesta de las autoridades locales en Morón, se recomienda acudir a la Red de Rescate de Fauna Silvestre de la Provincia o contactar a la Fundación Temaikèn o al Ecoparque de CABA, que cuentan con centros de rehabilitación específicos.

Contactos Útiles para Rescate de Fauna en Zona Oeste