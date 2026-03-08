8 Marzo día de la Mujer y un poema para vos de Andrés Llinares

Porque donde hay una mujer que sueña, hay un futuro que comienza. No es mi fuerte, pero lo merecen. No me destaco en poesía, pero me gusta. No puede escribir buenos poemas, pero son necesarios; no quiero copiar y pegar uno, me parecería un fraude; por con cada letra armo palabras y con cada palabra armo oraciones y con cada oración, levanto párrafos y desde hacer treinto ocho años voy construyendo un mundo y dentro de ese mundo circula éste, mi poema.

No se quienes son ni dónde están, pero sé que sin las mujeres, cualquier sitio, cualquier espacio, sería un lugar más estúpido y aburrido. Más infantil y sin gracias. Saludos a todas. Saben que siempre estuve a su lado. Cuenten conmigo. Las quiero a todas (en sus casas con parejas, con sus hijos, con sus seres queridos).

8 de marzo

El mundo se despierta cada día sostenido por manos de mujer.

Manos que siembran, que escriben, que curan, que enseñan, que abrazan.

Manos que han levantado ciudades, familias, ideas y sueños,

aunque muchas veces la historia haya querido olvidar sus nombres.

El 8 de marzo no es solo una fecha en el calendario.

Es la memoria de las que lucharon cuando nadie escuchaba,

de las que caminaron contra el viento

para que otras pudieran caminar con libertad.

Es el eco de voces que dijeron basta,

el paso firme de mujeres que reclamaron igualdad,

justicia, respeto, futuro.

Pero también es la celebración de la vida cotidiana:

la madre que no se rinde,

la hija que imagina un mundo nuevo,

la abuela que guarda la memoria,

la trabajadora que sostiene el día cuando aún no ha salido el sol.

Hoy el mundo se detiene un instante

para reconocer lo que siempre ha sido verdad:

que la fuerza no siempre grita,

a veces cuida, resiste y vuelve a empezar.

Porque donde hay una mujer que sueña,

hay un futuro que comienza.

Un beso, gracias por todo y feliz día.

Origen del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo)

El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer para recordar las luchas históricas de las mujeres por la igualdad de derechos, mejores condiciones laborales y participación política. No es una fecha comercial ni surgió de un solo hecho puntual, sino de varios acontecimientos sociales y políticos ocurridos a comienzos del siglo XX.

El contexto: mujeres trabajadoras y derechos negados

A fines del siglo XIX y comienzos del XX, millones de mujeres trabajaban en fábricas textiles en Europa y Estados Unidos con condiciones muy duras:

jornadas de 12 a 16 horas ,

, salarios mucho más bajos que los de los hombres,

ausencia de derechos laborales y políticos.

El antecedente clave: la huelga de 1917 en Rusia

En ese contexto comenzaron a organizarse protestas y movimientos feministas y obreros que reclamaban mejores condiciones de trabajo y el derecho al voto.

Mujeres Trabajadoras de principios del Siglo XX, con sus ropas sucios y sus sonrisas espléndidas

El hecho que terminó fijando la fecha ocurrió en 1917, en plena Primera Guerra Mundial.

El 8 de marzo (23 de febrero según el calendario ruso de entonces), miles de mujeres obreras salieron a las calles de Petrogrado (hoy San Petersburgo) con el lema “pan y paz”, protestando contra el hambre, la guerra y el régimen zarista. Esa huelga femenina desencadenó una serie de protestas que terminaron provocando la caída del zar Nicholas II y el inicio de la Russian Revolution.

La pancarta dice Город. Попечительство — прибавка пайка семьям солдат y en castellano significa Tutela de la ciudad aumento de las raciones para las familias de los soldados

La oficialización internacional

En 1975, durante el Año Internacional de la Mujer, la United Nations comenzó a conmemorar oficialmente el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, consolidando la fecha a nivel mundial.

Qué se recuerda hoy

Actualmente el día busca:

visibilizar la desigualdad de género

recordar las luchas históricas de las mujeres

promover igualdad de derechos, oportunidades y participación

Por eso, más que una celebración tradicional, es una jornada de memoria, reivindicación y reflexión.

El incendio que sí ocurrió

El hecho histórico al que muchas veces se hace referencia es el incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist Factory en Nueva York. Ese desastre ocurrió el 25 de marzo de 1911, durante el Triangle Shirtwaist Factory fire, y murieron 146 trabajadores, la mayoría mujeres inmigrantes muy jóvenes.

El incendio fue dramático porque: las puertas estaban cerradas para evitar “robos”; no había salidas de emergencia adecuadas y muchas obreras murieron saltando por las ventanas. La tragedia generó grandes reformas en la legislación laboral de Estados Unidos, pero no es el origen directo del 8 de marzo.

THE WORLD FOR THE WORKERS METROPOLITAN DISTRICT COUNCIL OF THE INDEPENDENT LABOUR PARTY. En Castellano esto se traduce como: «El mundo para los trabajadores – Consejo del Distrito Metropolitano del Partido Laborista Independiente.

Entonces, ¿por qué se instaló esa historia?

Con el paso del tiempo, en especial desde los años 60 y 70, el relato del incendio se fusionó con la conmemoración del Día de la Mujer porque simbolizaba muy bien las condiciones laborales brutales que sufrían las trabajadoras a comienzos del siglo XX.

Pero históricamente la fecha del 8 de marzo está más vinculada a:

las luchas del movimiento socialista y feminista

las manifestaciones obreras femeninas

la huelga de mujeres de 1917 que impulsó la Russian Revolution

La pancarta dice THE WORLD FOR THE WORKERS que en castellano significa: EL MUNDO PARA LOS TRABAJADORES

En resumen

El incendio de 1911 fue real y muy importante para la historia laboral.

para la historia laboral. Pero no ocurrió el 8 de marzo ni originó la fecha .

. El Día Internacional de la Mujer nace de movilizaciones políticas y obreras de principios del siglo XX.

La propuesta original del Día Internacional de la Mujer

La idea de crear un Día Internacional de la Mujer fue propuesta por la dirigente socialista alemana Clara Zetkin.

La dirigente socialista alemana Clara Zetkin

Clara Zetkin llevó la propuesta alSegundo Congreso Internacional Socialista en 1910 (Second International Socialist Women’s Conference), realizado en Copenhagen, Dinamarca. En ese encuentro participaron más de 100 delegadas de 17 países, vinculadas a partidos socialistas y organizaciones obreras.

Second International Socialist Women’s Conference, realizada en Copenhagen, Dinamarca

Qué propuso Clara Zetkin

Zetkin planteó crear una jornada internacional anual dedicada a:

reclamar el derecho al voto femenino

exigir igualdad de derechos laborales

fortalecer la organización política de las mujeres trabajadoras

La propuesta fue aprobada por unanimidad, aunque en ese momento no se fijó una fecha específica.

Las primeras celebraciones

El primer Día Internacional de la Mujer se celebró en 1911 en varios países europeos:

Germany

Austria

Denmark

Switzerland

En esas primeras movilizaciones más de un millón de personas participaron en actos y manifestaciones.

Cómo se fijó finalmente el 8 de marzo

La fecha quedó asociada definitivamente al 8 de marzo después de la huelga de mujeres trabajadoras en Petrogrado en 1917, que precedió a la Russian Revolution. A partir de entonces, los movimientos socialistas y feministas adoptaron ese día como referencia internacional.

Un dato interesante

Durante décadas la conmemoración fue sobre todo una tradición de movimientos obreros y socialistas. Recién en 1975 la United Nations la institucionalizó a nivel mundial.