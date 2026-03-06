Crisis en Mauro Sergio: evalúan extender las suspensiones en su planta de Mar del Plata

La histórica firma Textilana, dueña de la reconocida marca Mauro Sergio, se encuentra en una situación de extrema fragilidad operativa dentro de su planta marplatense. Según trascendió recientemente, la compañía evalúa extender hasta mediados de año las suspensiones que actualmente afectan a 175 trabajadores, en un contexto de recesión y apertura comercial.

El esquema de parálisis productiva en la fábrica de la marca Mauro Sergio comenzó en noviembre pasado y tenía como fecha de finalización el 31 de marzo. Sin embargo, la persistente baja en las ventas minoristas y la competencia de prendas importadas obligarían a la empresa a estirar la medida tres meses más.

La historia de Mauro Sergio: de los años 70 al liderazgo textil

Para entender el peso de esta crisis, es necesario recordar que la marca nació en la década del 70 bajo el nombre Todisco. Con el tiempo, se consolidó como un símbolo de la industria de Mar del Plata, la capital nacional del pulóver, integrando todos los procesos desde la hilandería hasta la confección.

Durante décadas, la marca Mauro Sergio fue sinónimo de calidad y tecnología europea aplicada al tejido de punto. Su estructura industrial integrada le permitió abastecer a todo el país, convirtiéndose en una de las plantas más grandes de la región y un orgullo para el entramado productivo de la provincia de Buenos Aires.

Un sector golpeado por las importaciones y el bajo consumo

La realidad actual de la marca Mauro Sergio no es un hecho aislado, sino que refleja la crisis del sector textil argentino. Los datos indican que casi el 70% de la ropa que se consume hoy en Argentina proviene del exterior, lo que genera una presión insoportable para las fábricas nacionales.

Actualmente, solo unos 60 empleados asisten a la planta de Textilana, mientras que el resto percibe apenas el 78% de su salario de bolsillo. Esta modalidad acordada con el gremio busca evitar despidos directos, pero la incertidumbre crece a medida que los galpones de producción permanecen en un silencio absoluto.

El futuro de los trabajadores en Mar del Plata

La posibilidad de que las suspensiones se extiendan hasta junio ha encendido las alarmas en el sindicato textil. Las discusiones entre la empresa y los representantes de los trabajadores continuarán en las próximas semanas, buscando una salida que garantice la continuidad de los puestos laborales en un mercado interno muy deprimido.

El sobrestock generado tras la temporada de invierno de 2025 todavía no ha podido ser colocado en los canales comerciales. Sin una reactivación del poder adquisitivo de la población, marcas con tanta trayectoria como Mauro Sergio enfrentan el desafío más difícil de su historia para mantenerse en pie y reactivar sus máquinas.

Situación actual de Textilana (Mar del Plata)

Indicador Detalle de la situación Personal suspendido 175 operarios Salario percibido 78% del neto (aproximado) Fecha de prórroga Hasta junio de 2026 (en evaluación) Causa principal Caída de ventas e importaciones

El impacto social en la capital del pulóver

Mar del Plata depende históricamente de su industria textil para sostener miles de empleos directos e indirectos durante todo el año. La caída de un gigante como Textilana afecta no solo a las familias de los operarios, sino a toda la cadena de proveedores y servicios que giran en torno a la fábrica.

Esperamos que las mesas de diálogo entre la patronal y el gremio arrojen resultados positivos antes de que finalice el presente mes. La marca Mauro Sergio es parte de la identidad marplatense y su recuperación es fundamental para que la ciudad no pierda uno de sus motores productivos más importantes.