Quiebra una importante ART en Argentina: 470 trabajadores quedan al borde del despido

Quiebra una importante ART : Galeno ART irrumpe en medio de una economía golpeada por la recesión, el ajuste y la incertidumbre laboral que atraviesa la Argentina. Mientras el gobierno de Javier Milei impulsa un profundo reordenamiento del Estado y del sistema económico, el cierre de la aseguradora deja a 470 trabajadores al borde del desempleo y abre una pregunta que atraviesa a miles de hogares: qué harán ahora esas familias para sostenerse en un contexto donde el trabajo escasea, los salarios pierden contra la inflación y el futuro laboral se vuelve cada vez más incierto.

El derrumbe de una ART clave del sistema

La crisis de Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) llegó a su punto final. La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) resolvió revocar la autorización para que la compañía opere dentro del sistema de riesgos laborales y dispuso el inicio del proceso de disolución y liquidación forzosa, un paso que en la práctica anticipa el cierre definitivo de la firma.

La decisión quedó formalizada en la Resolución 56/2026, publicada en el Boletín Oficial el 19 de febrero. A partir de esa medida, la empresa quedó impedida de emitir nuevas pólizas o continuar operando normalmente.

El caso abre un escenario complejo: 470 trabajadores de la compañía enfrentan la pérdida de su empleo, mientras que empresas y trabajadores asegurados deberán migrar de manera urgente a otras ART para garantizar la continuidad de la cobertura frente a accidentes laborales y enfermedades profesionales.

La potenete Galeno ART cierra, se endominia la economía, los cierres están a la orden del día

Una crisis financiera que llevaba años

La caída de Galeno ART no fue repentina. Según los informes oficiales, la compañía arrastraba problemas financieros desde al menos 2024. Los estados contables cerrados al 30 de septiembre de 2025 evidenciaron un déficit severo en los capitales mínimos exigidos para operar en el sistema asegurador. El desfasaje superaba los $12.954,8 millones, una cifra que encendió las alarmas del organismo regulador.

Ante ese escenario, la empresa había sido intimada a presentar un plan de saneamiento financiero dentro de un plazo de 15 días. Sin embargo, la propuesta nunca fue aprobada. La crisis derivó además en una inhibición general de bienes, vigente desde noviembre de 2025. Desde entonces, la ART no podía disponer libremente de sus cuentas ni de sus inversiones.

Trabajadores en estado de angustia

El impacto social de la decisión golpea directamente a la planta laboral de la empresa.

Verónica Martínez, empleada de la compañía, describió la situación que atraviesan los trabajadores. En declaraciones radiales señaló que la incertidumbre comenzó a sentirse con fuerza en los últimos meses.

Según explicó, los rumores de cierre empezaron a circular en octubre de 2025, en medio de una crisis financiera cada vez más evidente.

“Estamos esperando que un juez baje el martillo y ordene la liquidación forzosa”, afirmó.

La empleada sostuvo que muchos trabajadores llevan más de 15 años dentro de la empresa y que el anuncio del cierre generó un clima de fuerte preocupación.

La situación se agravó cuando desde Recursos Humanos informaron que el salario correspondiente a febrero no sería abonado, lo que profundizó la tensión entre los empleados.

“Es una angustia tremenda. Muchos quedamos sin ningún tipo de retribución por los años trabajados”, relató.

El cierre del servicio de ART seguro afectará a la prepaga también de nombre Galeno

Qué pasará con los empleados

Cuando comenzó la crisis, el grupo empresario había logrado reubicar a parte del personal en otras compañías vinculadas, reduciendo la plantilla original Sin embargo, todavía 470 trabajadores permanecen dentro de la estructura que será liquidada. En caso de confirmarse los despidos, las indemnizaciones podrían pagarse a través del Fondo de Indemnización por Despido (FIDeC), un mecanismo del mercado asegurador que actúa como respaldo cuando una compañía del sector entra en crisis. Aun así, el proceso dependerá de la decisión judicial que formalice la liquidación.

La preocupación por la cobertura de trabajadores

Más allá de la situación interna de la empresa, la medida también genera inquietud en el sistema de riesgos del trabajo. Las ART brindan cobertura obligatoria a los trabajadores frente a accidentes laborales y enfermedades profesionales, y son contratadas por los empleadores.

Cuando una aseguradora deja de operar, surge una pregunta clave: quién se hace cargo de los siniestros en curso. En este caso, la normativa prevé la intervención del Fondo de Reserva del sistema, que actúa como respaldo cuando una ART no puede cumplir con sus obligaciones.

Este fondo garantizaría:

tratamientos médicos en curso

indemnizaciones pendientes

prestaciones por incapacidad laboral

Mientras tanto, las empresas aseguradas deberán trasladar sus contratos a otras ART del mercado para evitar quedar sin cobertura.

Litigiosidad récord detrás de la crisis

Especialistas del sector señalan que el colapso de la compañía se produce en un contexto complejo para el sistema de riesgos laborales.

Durante 2025 se iniciaron cerca de 130.000 juicios vinculados a accidentes laborales, una cifra que mantiene elevada la litigiosidad en el sector y presiona las cuentas de varias aseguradoras.

Este fenómeno, sostienen analistas, impacta directamente en los costos de las ART y puede generar desequilibrios financieros si las empresas no cuentan con respaldo suficiente.

Los próximos pasos judiciales

La resolución de la Superintendencia establece que, una vez que la decisión quede firme, se avanzará con el proceso judicial de liquidación.

En esa instancia se designarán liquidadores, que tendrán la tarea de:

administrar los bienes de la empresa

vender activos

cancelar deudas según el orden de prioridades legales

Además, los directivos de la compañía deberán entregar información clave sobre el funcionamiento de la empresa, incluyendo:

inventario de libros contables

sistemas informáticos utilizados

contratos de reaseguro

nómina completa de empleados

situación de embargos y cuentas bancarias

También se les ordenó abstenerse de realizar cualquier acción que pueda perjudicar a los asegurados o acreedores, bajo apercibimiento de eventuales responsabilidades civiles o penales.

Un cierre que sacude al mercado

Durante años, Galeno ART llegó a ubicarse entre las principales aseguradoras del sector, lo que vuelve aún más significativo su derrumbe. Su salida del sistema no sólo deja en una situación crítica a sus empleados, sino que también obliga a reorganizar la cobertura de miles de trabajadores en todo el país. Mientras la Justicia define el futuro de la compañía, el sistema asegurador enfrenta ahora un desafío clave: garantizar que ninguna prestación laboral quede sin cobertura en medio de la caída de una de las ART más importantes del mercado.