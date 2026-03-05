Detuvieron a la madre del bebé abandonado en Merlo: Un video clave permitió su captura

La investigación por el bebé abandonado en Merlo dio un giro determinante en las últimas horas. Gracias a un minucioso relevamiento de las cámaras de seguridad, la Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvo a una mujer de 32 años, identificada como Y.I.S., quien sería la madre del pequeño. Según fuentes policiales, la sospechosa habría dado a luz en su domicilio de manera precaria antes de tomar la decisión de dejar al niño a su suerte en la vía pública.

El arresto se produjo luego de que las grabaciones de las calles aledañas a Juan XXIII, entre Russell y Núñez, mostraran a una mujer caminando con una llamativa bolsa plateada a cuestas. Esas imágenes coinciden exactamente con el envoltorio donde Valentina, una joven de 21 años que iba camino a su trabajo, descubrió al bebé el pasado martes. La detención fue coordinada por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 1 de Morón, que ahora deberá indagar a la imputada bajo los cargos de abandono de persona.

El rol heroico de los vecinos en el Barrio Rivadavia

El rescate del pequeño, que aún tenía el cordón umbilical y manchas de sangre en su cuerpo, fue posible gracias a la rápida intervención de la comunidad. Valentina, la joven que realizó el hallazgo, pidió auxilio a otras vecinas del barrio, como Natalia y Cinthia. «Lo primero que hicimos fue darle aire porque no sabíamos si estaba vivo», relataron conmovidas. El bebé no llevaba pañal y estaba vestido apenas con un pantalón de polar y un buzo desgastado dentro de la bolsa que, a simple vista, parecía contener ropa vieja.

La situación era crítica: el pequeño fue depositado junto a un medidor de luz, bajo el sol directo en una jornada de altas temperaturas. «La bolsa estaba bajo los rayos del sol y la criatura podría haber muerto», destacaron los testigos. La solidaridad vecinal fue inmediata; mientras unos llamaban al 911, otros consiguieron una manta para cubrirlo y se aseguraron de que pudiera respirar hasta la llegada de la patrulla de la Comisaría de Merlo.

Salud del recién nacido y estado de la causa judicial

Tras el rescate, los efectivos policiales trasladaron al bebé de urgencia al Hospital Eva Perón. Posteriormente, fue derivado al sanatorio San Juan Bautista, en la localidad de Libertad. Los profesionales de salud que lo asisten confirmaron que el estado del niño es estable y se encuentra fuera de peligro. La foto de los oficiales sonrientes con el bebé en brazos se volvió viral, simbolizando el alivio de toda una comunidad que temía el peor final.

Cronología del caso:

Martes mañana: Valentina descubre el movimiento en la bolsa plateada y alerta a los vecinos. Rescate: Intervención policial y traslado inmediato al hospital. El bebé es estabilizado. Investigación: La UFI N° 1 de Morón ordena el peritaje de cámaras y entrevistas en la zona. Miércoles: Identificación y detención de Y.I.S. tras analizar los videos donde se la ve con la bolsa.

Un milagro en las calles de Merlo

El caso del bebé abandonado ha generado un fuerte debate sobre la vulnerabilidad social y la falta de contención, pero también ha resaltado el valor del compromiso ciudadano. Sin la curiosidad de Valentina y la determinación de las vecinas para actuar en segundos, la historia del «bebé de la bolsa» en Merlo habría tenido un desenlace trágico. La justicia ahora investigará el contexto del parto domiciliario y los motivos que llevaron a la mujer de 32 años a cometer el abandono.

Mientras la sospechosa permanece a disposición judicial, el Servicio Local de Niñez y Adolescencia ya interviene para garantizar la protección del menor, quien por ahora permanecerá bajo cuidados médicos hasta que se decida su destino legal.