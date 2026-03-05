Caputo exige que salgan los “dólares del colchón”: “Pierdan el miedo al kirchnerismo” (¿?)

Dólares en el colchón. Con la economía en recesión, el consumo en caída y millones de argentinos refugiados en el dólar para proteger sus ahorros, el ministro de Economía, Luis Caputo, lanzó un mensaje directo a quienes guardan billetes fuera del sistema: pidió que los “dólares del colchón” vuelvan al circuito formal para reactivar el crédito y la inversión. “La gente tiene que perderle el miedo al kirchnerismo”, afirmó el funcionario, en un país atravesado por décadas de crisis financieras, cepos cambiarios y confiscaciones que empujaron a la sociedad a desconfiar del Estado y esconder sus ahorros.

A nosotros nos sirve y mucho, que mires los videos de nuestro Canal de YouTube, les des un like y te suscribas. Contamos con vos. Gracias. Acá el video cuando Luis Caputo pide que saquen los 170 mil millones debajo del colchón ​✅​✅​✅​👇​:

Caputo sostuvo que el principal obstáculo para que esos fondos regresen al circuito legal no es económico sino cultural y político. “La materia prima está porque los ahorros están; la gente se tiene que sacar el temor del kirchnerismo y formalizar esos ahorros”, afirmó.

El ministro explicó que, si esos dólares ingresaran al sistema financiero, podrían convertirse en crédito para empresas, préstamos hipotecarios para familias y financiamiento de obras de infraestructura, tres motores que hoy prácticamente no existen en la Argentina.

Sin embargo, en otro error de apreciación, fue el Gobierno de la Alianza el que restringió la extracciones al límite.

Un país con dólares fuera del sistema

El Gobierno sostiene que el volumen de dólares guardados por los argentinos fuera del sistema es gigantesco. Distintas estimaciones privadas hablan de entre 200.000 y 300.000 millones de dólares, una cifra que supera ampliamente las reservas del Banco Central y que, según Caputo, representa aproximadamente tres veces más que los pesos depositados actualmente en los bancos.

Esa masa de dinero se encuentra distribuida de múltiples maneras: cajas de seguridad, cuentas en el exterior, ahorros guardados en viviendas o inversiones informales. Es una conducta que se consolidó durante décadas de crisis recurrentes, confiscaciones, devaluaciones y cambios abruptos en las reglas de juego.

En el imaginario colectivo argentino todavía pesan recuerdos como el corralito de 2001, las restricciones cambiarias del cepo y distintos programas de blanqueo que terminaron con cambios impositivos posteriores.

Para el Gobierno libertario, romper ese círculo de desconfianza es una de las claves del programa económico.

El argumento oficial: financiar crédito y crecimiento

Caputo insiste en que la Argentina tiene una particularidad inusual en el mundo: escasez de crédito pero abundancia de ahorro.

En países desarrollados, los depósitos bancarios permiten financiar hipotecas, préstamos a empresas y grandes proyectos de infraestructura. En Argentina, en cambio, el crédito al sector privado ronda apenas el 6% del PBI, uno de los niveles más bajos del planeta.

Según el ministro, si parte de los dólares informales ingresara al sistema financiero, el impacto podría ser significativo:

expansión de créditos hipotecarios

financiamiento para pymes

desarrollo del mercado de capitales local

inversión en infraestructura

reducción de la dependencia del financiamiento externo

“El desafío es canalizar ese ahorro hacia la economía real”, repiten en el Palacio de Hacienda.

Reformas estructurales y menos dependencia de Wall Street

El ministro también remarcó la necesidad de avanzar en reformas estructurales para desarrollar el mercado de capitales argentino y reducir la dependencia del financiamiento externo.

Actualmente, gran parte de los proyectos de inversión del país dependen de créditos internacionales o del acceso a los mercados financieros globales. Para Caputo, eso expone a la Argentina a los vaivenes externos y a las decisiones de los grandes fondos de inversión.

La estrategia del Gobierno apunta a construir un sistema financiero más profundo, capaz de canalizar el ahorro local hacia inversiones productivas.

“Tenemos que desarrollar nuestro propio mercado de capitales para no depender tanto de Wall Street”, planteó el funcionario.

El contexto internacional: tensión global y shock externo

Las declaraciones del ministro también estuvieron atravesadas por el escenario internacional. Caputo analizó el impacto que puede tener en la economía global la escalada de tensiones en Medio Oriente y la posibilidad de nuevos shocks en los mercados.

El funcionario reconoció que se trata de un factor de riesgo para países emergentes como la Argentina, especialmente en lo que respecta al precio de la energía, las tasas de interés internacionales y el flujo de inversiones.

Sin embargo, sostuvo que la mejor defensa ante esos escenarios es tener una macroeconomía ordenada.

“Es un shock externo fuerte, pero el mejor escudo es tener la macroeconomía en orden”, afirmó.

El alineamiento internacional del Gobierno

En ese marco, Caputo también respaldó la postura del presidente Javier Milei en política exterior y celebró el alineamiento del país con Estados Unidos e Israel.

“Me alegro de la decisión presidencial de estar alineados desde el minuto uno con Estados Unidos e Israel”, señaló el ministro.

Para el Gobierno, esa estrategia forma parte de un reposicionamiento geopolítico que busca atraer inversiones, mejorar el acceso al financiamiento internacional y reforzar la confianza de los mercados.

Las críticas y la polémica por el patrimonio de Caputo

El llamado a que los argentinos vuelquen sus dólares al sistema financiero también reavivó críticas desde sectores de la oposición, que cuestionan la situación patrimonial del propio ministro.

Según declaraciones juradas y diversas investigaciones periodísticas, Caputo posee alrededor de 600 millones de dólares en activos en el exterior, una cifra que lo ubica entre los funcionarios más ricos del gabinete.

Sus detractores sostienen que resulta contradictorio pedir a los argentinos que repatríen sus ahorros mientras gran parte de su patrimonio personal se encuentra fuera del país.

Desde el entorno del ministro responden que sus inversiones fueron realizadas en el sector privado antes de asumir funciones públicas y que se encuentran declaradas.

Qué tendría que pasar para que los dólares vuelvan

Economistas coinciden en que el regreso de esos ahorros al sistema formal depende de varios factores:

estabilidad macroeconómica sostenida

inflación en descenso

confianza en el sistema financiero

reglas impositivas estables

ausencia de controles cambiarios

La experiencia argentina muestra que, cada vez que el sistema pierde credibilidad, los ahorros vuelven rápidamente a la informalidad.

Por eso, más que un incentivo puntual, el desafío para el Gobierno es reconstruir una confianza que lleva décadas erosionada.

Una apuesta central del programa económico

En el equipo económico de Milei consideran que el ingreso de una porción de esos dólares podría convertirse en un punto de inflexión para la economía argentina.

La lógica es simple: si parte de los ahorros ocultos se transforman en depósitos, esos fondos podrían multiplicarse en crédito e inversión.

Pero el propio Gobierno reconoce que el proceso no será inmediato. La confianza, en Argentina, es una variable que se construye lentamente… y se pierde muy rápido.