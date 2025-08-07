EconomíaNoticias destacadasPolítica

Caputo aumentó su patrimonio 137% y más de la mitad está en el exterior

El ministro de Economía presentó su declaración jurada que lo ubica entre los tres funcionarios más ricos del gabinete. Además, declaró el equivalente a 5.937 millones en depósitos en el exterior.

Por Aldana Farinelli

Caputo-patrimonio

Luis «Toto» Caputo declaró ante la Oficina Anticorrupción un patrimonio de 11.851 millones de pesos, es decir que tuvo un incremento de 137% durante el primer año de gobierno que lo posicionan entre los funcionarios más ricos, superado por el canciller Gerardo Werthein y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

El ministro de Economía de Milei, declaró casi dos tercios de ese patrimonio (el equivalente a 5.937 millones) en depósitos fuera del país. No se sabe en cuál.

Asimismo, reconoció 1.870 millones de pesos en acciones en Ancora Investments, sumando 7.807 millones de pesos afuera y en Argentina declaró tener en cuentas bancarias 2,1 millones de pesos, y 778 mil dólares, y participaciones en empresas como Sacha Rupaska, Anker Latinoamericana SA y Palmeral Chico.

Respecto a los bienes, Caputo declaró dos departamentos en la Ciudad de Buenos Aires, uno valuado en $446 millones y otro en $260 millones; un campo en Santiago del Estero valuado en 980 millones de pesos; lotes en Benavídez y Pilar; una casa en Villa La Angostura y tres cocheras.

En cuanto a los vehículos tiene seis: dos Kia Carnival, una Volvo XC90, un yate, un gomón y un cuatriciclo Yamaha .

Caputo tenía 744 millones en 2022, declaró 4.996 millones a fines de 2023 y alcanzó los 11.851 millones en 2024.

