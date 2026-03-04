Comenzó la construcción del “Anillo La Pampa”. El túnel y puente buscan reconectar la Ciudad con el río. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha la construcción del “Anillo La Pampa”, una de las obras de infraestructura urbana más ambiciosas previstas para los próximos años en la zona norte porteña. El proyecto contempla la construcción de un túnel vehicular y un puente peatonal circular con bicisenda, con el objetivo de reducir hasta en un 50% el tiempo de viaje entre el Bajo Belgrano, el Aeroparque Jorge Newbery y la Costanera del Río de la Plata.

La obra, que demandará una inversión de 57.440 millones de pesos y un plazo estimado de ejecución de 20 meses, es ejecutada por Autopistas Urbanas (AUSA) y se prevé que esté finalizada a fines de 2027. Según informó el Ministerio de Infraestructura y Movilidad porteño, ya comenzaron los primeros trabajos preparatorios y el cercado del área de obra.

El proyecto apunta a resolver una histórica desconexión entre la trama urbana y la costa del Río de la Plata, generada por la presencia de las autopistas Leopoldo Lugones y Arturo Illia, además de las vías del ferrocarril Belgrano Norte, que hoy funcionan como una barrera física para peatones, ciclistas y automovilistas.

Un túnel de 540 metros para agilizar el tránsito

El corazón del proyecto será un paso bajo nivel vehicular sobre la calle La Pampa, que permitirá atravesar por debajo de las autopistas y del tendido ferroviario.

El túnel tendrá unos 540 metros de extensión, contará con cuatro carriles de circulación (dos por sentido) y una altura libre superior a los cuatro metros, lo que permitirá la circulación de colectivos y vehículos de gran porte.

Desde el Gobierno porteño explicaron que esta nueva conexión vial agilizará el tránsito en una zona estratégica, ya que articula accesos a varios puntos clave de la ciudad, entre ellos:

Ciudad Universitaria

Aeroparque Jorge Newbery

Estadio Monumental de River Plate

Parque de la Innovación

Parque Costero y la Costanera Norte

Además, el proyecto incluye modificaciones en los accesos desde la autopista Lugones hacia La Pampa y viceversa, y la construcción de una nueva salida desde la Autopista Illia hacia La Pampa en dirección a la Costanera, lo que permitirá que el tránsito proveniente del centro tenga una conexión directa hacia el Aeroparque.

Así se verá desde el aire el Anillo Pampa y su vez, desde el Anillo Pampa se podrá ver el despegue de aviones del Aeroparque Jorge Newbery

Cortes y cambios en el tránsito durante las obras

La ejecución del proyecto implicará modificaciones temporales en la circulación de la zona. Según el cronograma oficial, entre fines de febrero y principios de marzo se cerrará la calle La Pampa entre Figueroa Alcorta y Lugones para ampliar el frente de obra.

Este cierre obligará también a inhabilitar la salida de la autopista Lugones hacia La Pampa. Actualmente, además, permanece cerrada la salida de Udaondo debido a los trabajos en el Puente Labruna, por lo que el Gobierno porteño aseguró que los cronogramas fueron coordinados para evitar superposiciones prolongadas de cortes.

La intervención urbanística abarcará más de 10.000 metros cuadrados de superficie.

Un puente circular que será un nuevo ícono urbano

Uno de los elementos más llamativos del proyecto será un puente peatonal con forma de anillo, diseñado como una estructura metálica elevada que permitirá cruzar por encima de las autopistas y las vías ferroviarias.

El puente tendrá 140 metros de diámetro y un recorrido total de aproximadamente 440 metros, e incorporará una bicisenda y senderos peatonales. Su diseño busca no solo facilitar el cruce seguro, sino también convertirse en un nuevo punto panorámico de la ciudad.

Desde su punto más alto se podrán observar vistas abiertas hacia el Río de la Plata, el Aeroparque y los parques de la Costanera, por lo que el espacio también fue pensado como un paseo urbano y turístico.

Dentro del anillo se generarán áreas de descanso y encuentro, integradas con la red de ciclovías y senderos del sector, lo que permitirá ampliar los espacios públicos vinculados al frente costero.

Render del Anillo Pampa que lo proponen como parador, mirador y bicisenda

Seguridad vial y movilidad sustentable

El diseño del proyecto busca separar los flujos de tránsito vehicular, peatonal y ciclista, lo que, según el Gobierno porteño, permitirá reducir riesgos de siniestros viales en un área de alta circulación.

La incorporación de ciclovías y espacios de circulación peatonal continua también forma parte de la estrategia de la ciudad para promover medios de transporte sustentables y mejorar la accesibilidad a la zona costera.

Una obra de ingeniería compleja

El túnel deberá atravesar múltiples infraestructuras existentes, entre ellas dos autopistas de alto tránsito y el tendido ferroviario del Belgrano Norte, lo que convierte a la obra en un desafío técnico y de ingeniería de gran escala.

De acuerdo con las autoridades porteñas, el objetivo final del proyecto es reintegrar el frente costero a la vida urbana, facilitando el acceso al río y generando nuevos espacios públicos para vecinos y turistas.