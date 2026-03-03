El mítico Parque Japonés de Buenos Aires

Parque Japonés de Buenos Aires: ¿Sabías que donde hoy circulan miles de autos y colectivos, y donde se alzan edificios y plazas clásicas, alguna vez existió un verdadero reino mecánico y fantástico? Mucho antes de los parques temáticos modernos, Buenos Aires tuvo su propio Coney Island criollo.

Foto Oringal curada con IA del ingreso al Parque Japonés, igual a la foto de portada que fue curada y coloreda por IA

1911: La ciudad inaugura su joya futurista

En febrero de 1911, durante el apogeo del Centenario y cuando la ciudad se proyectaba como la “París de Sudamérica”, se inauguró el legendario Parque Japonés en la intersección de Avenida del Libertador y Callao, en pleno barrio de Recoleta.

Una invitación al Parque Japonés con fotomontaje y dibujo, todo un logro tecnológico para la época

El proyecto fue encargado al arquitecto alemán Alfredo Zucker, el mismo profesional que había diseñado el elegante Plaza Hotel frente a Plaza San Martín. Zucker concibió un parque de diversiones permanente inspirado en los grandes centros de entretenimiento europeos y estadounidenses. No era una feria itinerante: era una obra de ingeniería urbana de escala monumental.

La misma foto pero curada y coloreada con IA se puede distinguir ya una Ciudad de Buenos Aires opulenta

Una fantasía mecánica en el corazón de la ciudad

El parque ocupaba varias hectáreas y estaba diseñado con una estética orientalista, muy en sintonía con la fascinación occidental por Japón tras su apertura al mundo.

Entre sus principales atracciones se destacaban:

Dos lagos artificiales a distintos niveles , conectados por cascadas.

, conectados por cascadas. Una réplica del Monte Fujiyama , atravesada por túneles secretos.

, atravesada por túneles secretos. Un pequeño tren que cruzaba la montaña, emergiendo entre humo y vapor.

Paseos en canoa hasta la romántica “Isla de las Geishas”, decorada con faroles y puentes curvos.

La famoso montaña rusa horizontal por el Monte Fujiyama que atravesaba una caverna a oscuras

Curada con IA se convierte en una fotaza la monaña rusa horizontal que atravesa una caverna a oscuras

Pero el verdadero imán eran sus juegos mecánicos, muchos importados:

🎢 “Looping the Loop” , un rulo de la muerte que invertía completamente a los pasajeros.

, un rulo de la muerte que invertía completamente a los pasajeros. ⚡ “El Whip” (El Látigo) , que lanzaba los carros con violentos cambios de dirección.

, que lanzaba los carros con violentos cambios de dirección. 🎠 Una montaña rusa de casi 100 metros de recorrido , considerada colosal para la época.

, considerada colosal para la época. 😂 El Palacio de la Risa , con espejos deformantes y pasillos móviles.

, con espejos deformantes y pasillos móviles. 🎥 Salas de cinematógrafo y espectáculos de terror.

Era el lugar donde convivían las élites porteñas, inmigrantes recién llegados, familias trabajadoras y jóvenes en busca de adrenalina. El Parque Japonés se convirtió en un símbolo de modernidad y democratización del ocio.

26 de diciembre de 1930: el incendio que cambió todo

El principio del fin llegó un mediodía sofocante del 26 de diciembre de 1930.

Un incendio se desató en la estructura de madera de la montaña rusa, material altamente inflamable. El fuego se propagó con rapidez incontrolable. Milagrosamente no hubo víctimas humanas: el personal estaba almorzando y la atracción no estaba en funcionamiento. Sin embargo, el caos fue absoluto.

Ese día actuaba el “Circo Berlín”, instalado dentro del predio. Las llamas y el humo desataron el pánico entre los animales salvajes: leones, tigres y otros ejemplares rompieron jaulas y generaron escenas que los diarios describieron como propias de una película de catástrofe. El operativo de los bomberos se vio entorpecido por la situación y la estructura quedó prácticamente destruida. El golpe fue económico y simbólico. El parque nunca volvió a ser el mismo.

La carpa para atracciones cirkenses del Parque Japonés cubierta con una precaria lona que terminó prendida fuego

La carpa curada con IA que resalta los colores y le da mayor precisión a lo que podía encontrar de atractivo el habitante de la Ciudad de Buenos Aires

Cierre y mudanza: de Parque Japonés a Parque Retiro

Tras años de declive y dificultades financieras agravadas por la crisis económica mundial posterior a 1929, el Parque Japonés cerró definitivamente en 1933.

Pero su espíritu no desapareció. En 1939, el emprendimiento renació en otra ubicación estratégica: los terrenos donde hoy se levanta el Hotel Sheraton Buenos Aires, frente a Plaza San Martín. Allí funcionó bajo el nombre de “Parque Retiro”, conservando parte de sus juegos y sumando nuevas atracciones.

Durante las décadas del 40 y 50 volvió a ser un clásico del entretenimiento porteño, hasta su despedida definitiva en 1961, cuando la ciudad ya había cambiado su fisonomía y sus hábitos culturales.

Otra entrada con sus columnas vistosas que daban la impresión de que uno ingresara a un lugar majestuoso

Así se vería la entrada según la IA, colorida, imponente, con luz para los trasnochadores

El recuerdo bajo el asfalto

Hoy no quedan rastros materiales de aquel parque fantástico. Donde hubo lagos artificiales y túneles secretos, hoy pasan avenidas, autos y peatones apurados. Sin embargo, el Parque Japonés fue mucho más que un parque de diversiones: fue un símbolo de la Buenos Aires optimista, industrial y cosmopolita de principios del siglo XX. Un lugar donde la ciudad soñó, por un momento, con tocar el futuro.